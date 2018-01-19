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Эксклюзивное интервью главы Минобрнауки Ольги Васильевой

18:01. 19 января 2018 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

Источник: pvo-info.ru

У нас с вами есть единый государственный экзамен, но нет единого образовательного пространства. Так не бывает. То есть у нас есть единая для всех оценочная система знаний наших детей, а мы не знаем, что происходит в школах реально. Единое образовательное пространство, которое включает в себя содержание образования, естественно, учебники — 2-3 линейки, — обновленные учебники, которые соответствуют стандартам и концепциям. Вот та задача, которую необходимо решать».

По словам Васильевой, нельзя воспитывать будущее страны без осознания того, как мы это делаем. Финансово-хозяйственная деятельность — другая история: тут о передаче имущества с муниципального уровня на региональный речи не идет.

Нынешняя система оплаты труда учителей — базис плюс надбавка — подразумевает возможность стимулирования их профессиональной деятельности, сообщила Васильева. Но согласилась, что здесь существуют нюансы.

«Возможность поощрять учителей в рамках вот этих 70-30 есть и сейчас. Распределение вот…

Источник: nstarikov.ru

Метки: Видео, чит.клуб
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