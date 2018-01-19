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Движение вверх. Как мы победили Америку в 72-м. Апгрейд человека

14:43. 19 января 2018 Просмотров - 170 Нет комментариев Опубликовал:

В центре внимания одно из самых ярких достижений советского спорта — легендарная победа сборной СССР над американцами в финале мюнхенской Олимпиады. За три секунды до окончания игры наши баскетболисты длинным пасом через всё поле и одним точным броском обыгрывают «хозяев» мирового баскетбола. Американцы не могут забыть это поражение по сей день. Об этих событиях снят фильм «Движение вверх». Подробности той звёздной игры в студии канала «День» вспоминает выдающийся советский спортсмен, олимпийский чемпион 1972 года, отдавший тот самый «золотой пас», Иван Иванович Едешко. 

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