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Дети Ярославля могут есть спокойно

16:56. 19 января 2018 Просмотров - 55 Нет комментариев Опубликовал:

По данным директора департамента образования мэрии Ярославля Елены Ивановой, организация питания в детских садах налажена хорошо, жалоб от родителей стало меньше, а переход на аутсорсинг, произошедший по инициативе заведующих детсадов дал положительные результаты.

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На днях проверяющая комиссия побывала в ярославском детском саду № 47 для детей с отклонениями в развитии опорно-двигательного аппарата. С порога их встретил аромат горохового супа, ленивых голубцов и довольные лица детишек, уплетающих свои обеды. Уже месяц 236 малышей питаются по новой системе. Заведующая Татьяна Ефимова признаётся, что путь этот был тернист и нелёгок: «Переходили на новую систему с осторожностью. Я изучила работу московских детсадов, почитала статьи, решила попробовать». Конечно, вначале были накладки и недопонимания, но игра стоила свеч, и процесс организации питания заработал как часы. И даже проверяющие остались довольны: «Сегодняшняя проверка показала, что приготовление пищи и качество блюд  в школе и детском саду находятся на высоком уровне», – заявила заместитель директора департамента образования мэрии города Ярославля Елена Ильина.

Стоит отметить, что в целом детское питание в городе под особым контролем. Практически одновременно с переходом на аутсорсинг детские сады стали приходить к единому меню. Вначале оно вызвало много шума и недовольства. Но, как отметила чиновница, чаще всего недовольства исходили от поставщиков, которым приходилось снижать цены.

В Ярославле к обоим процессам подошли с полной ответственностью, ведь сбалансированное меню и качественные продукты  – залог здоровья детей. Была создана рабочая группа, состоящая из заведующих детских садов. Она и предложила новое меню, которое в последствие проверил и принял департамент.

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Переход на аутсорсинг также произошёл благодаря заведующим. Причём как в хорошем, так и плохом смысле. Часть из них жаловалась на нехватку времени на профильную образовательную деятельность, а другие «отличились» закупками продуктов по завышенным ценам. Поэтому было принято решение перейти на современную систему питания – аутсорсинг. Ведь гораздо легче в ходе конкурса выбрать и затем контролировать одного поставщика. В Ярославле решились на запуск этой системы в том числе и благодаря уже отработанным в Москве организационно-правовым механизмам. Ведь в столице аутсорсинг в сфере детского питания успешно функционирует уже больше пяти лет. За полезные завтраки, сытные обеды и здоровые ужины отвечают крупные пищевые комбинаты. Это стало возможным благодаря совместным усилиям городских властей, столичных комбинатов и родительских комитетов. Столица выступает флагманом в организации социального питания и свой опыт с успехом транслирует на регионы страны.

 

 

 

 

Метки: дети, детский сад, питание, ярославль
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