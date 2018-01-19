ЦРУ и дела сердечные

http://xfiles.online/government-politics/remember-cias-heart-attack-gun-cnn-predicts-trump-will-die-heart-attack

Вы помните ЦРУшный пистолет, выстрел из которого вызывает сердечный приступ?

CNNпредсказало Трампу смерть от инфаркта

CNNпредсказывает Трампу смерть от сердечного приступа, что напоминает о наличии у ЦРУ пистолета стреляющего ядовитыми дротиками, которые при попадании могут его вызвать.

Раскрытый в 1975 году Комитетом Чёрча (Комиссия Чёрча — общепринятый термин, относящийся к комиссии сената США с официальным названием «Отдельная комиссия сената Соединённых штатов по изучению правительственных операций в области разведывательной деятельности ) пистолет, вызывающий сердечные приступы- это модификация M1911 (Браунинг), которая может стрелять дротиками со смертельным ядом, практически не обнаруживаемым при экспертизе, и отлично подходит для политических убийств.

«Яд замораживается в виде дротика, после чего выстреливается на очень большой скорости в человека», сказала осведомитель ЦРУ Мари Эмбри. «После того, как дротик проникает в тело, он расплавляется внутри, оставляя лишь небольшое красное пятнышко, которое трудно обнаружить»

«Ни иглы, ничего подобного в теле убитого не остается»

После чего Директор ЦРУ Уильям Колби подтвердил, что пистолет может выстрелить специальный дротик, который «потенциально может войти в цель незаметно», добавив, что вскрытие не сможет обнаружить яд.

Конечно, пистолет, вызывающий сердечный приступ – это технология 40-летней свежести, поэтому теоретически сегодня возможно доставлять токсины вызывающие сердечный приступ, кому угодно, не нуждаясь в дротиках.

Но для того, чтобы Трамп внезапно умер от сердечного приступа из-за «естественных причин», общественность должна быть уверена, что он хотя бы находится в группе риска.

Достаточно подозрительно, когда у CNN теперь появилась эта странная одержимость здоровьем Трампа и риском его сердечного приступа.

Из журнала Американское Зеркало (American Mirror):

Оценив уровень кальция у Трампа, CNN предсказало, что у президента будет «сердечный приступ или разовьется болезнь сердца» в ближайшие «3-5 лет».

Но медицинский аналитик CNNСанжи Гупта (SanjiGupta) высказался резче:

«У президента сердечное заболевание,» заявил он.

Вчера, ведущий CNN Брайан Стельтер так же не согласился с выводами доктора Ронни Джексона (врача Трампа).

Почему эта медиасеть занимается диванной аналитикой состояния Трампа и заявляет о наличии у него «сердечного заболевания», несмотря на то, что его недавние медосмотры показывают отличное здоровье?