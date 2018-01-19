ЦРУ и дела сердечные
http://xfiles.online/government-politics/remember-cias-heart-attack-gun-cnn-predicts-trump-will-die-heart-attack
Вы помните ЦРУшный пистолет, выстрел из которого вызывает сердечный приступ?
CNNпредсказало Трампу смерть от инфаркта
CNNпредсказывает Трампу смерть от сердечного приступа, что напоминает о наличии у ЦРУ пистолета стреляющего ядовитыми дротиками, которые при попадании могут его вызвать.
Раскрытый в 1975 году Комитетом Чёрча (Комиссия Чёрча — общепринятый термин, относящийся к комиссии сената США с официальным названием «Отдельная комиссия сената Соединённых штатов по изучению правительственных операций в области разведывательной деятельности ) пистолет, вызывающий сердечные приступы- это модификация M1911 (Браунинг), которая может стрелять дротиками со смертельным ядом, практически не обнаруживаемым при экспертизе, и отлично подходит для политических убийств.
«Яд замораживается в виде дротика, после чего выстреливается на очень большой скорости в человека», сказала осведомитель ЦРУ Мари Эмбри. «После того, как дротик проникает в тело, он расплавляется внутри, оставляя лишь небольшое красное пятнышко, которое трудно обнаружить»
«Ни иглы, ничего подобного в теле убитого не остается»
После чего Директор ЦРУ Уильям Колби подтвердил, что пистолет может выстрелить специальный дротик, который «потенциально может войти в цель незаметно», добавив, что вскрытие не сможет обнаружить яд.
Конечно, пистолет, вызывающий сердечный приступ – это технология 40-летней свежести, поэтому теоретически сегодня возможно доставлять токсины вызывающие сердечный приступ, кому угодно, не нуждаясь в дротиках.
Но для того, чтобы Трамп внезапно умер от сердечного приступа из-за «естественных причин», общественность должна быть уверена, что он хотя бы находится в группе риска.
Достаточно подозрительно, когда у CNN теперь появилась эта странная одержимость здоровьем Трампа и риском его сердечного приступа.
Из журнала Американское Зеркало (American Mirror):
Оценив уровень кальция у Трампа, CNN предсказало, что у президента будет «сердечный приступ или разовьется болезнь сердца» в ближайшие «3-5 лет».
Но медицинский аналитик CNNСанжи Гупта (SanjiGupta) высказался резче:
«У президента сердечное заболевание,» заявил он.
Вчера, ведущий CNN Брайан Стельтер так же не согласился с выводами доктора Ронни Джексона (врача Трампа).
Почему эта медиасеть занимается диванной аналитикой состояния Трампа и заявляет о наличии у него «сердечного заболевания», несмотря на то, что его недавние медосмотры показывают отличное здоровье?
Т. В. - не знаю, организуют ли ребята из ЦРУ инфаркт президенту США Д. Трампу, но точно знаю, что для маскировки политического убийства под сердечный приступ уже давно нет необходимости стрелять отравленными дротиками. Наука сделала большой шаг вперед, и организовать инфаркт или инсульт неугодному политику теперь можно и дистанционно.
До сих пор общество не получило убедительных объяснений причины скоропостижной смерти на рабочем месте постпреда России в ООН Виталия Чуркина в феврале 2017 года:
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/58ab23bf9a7947a12898f864
Постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин скончался в Нью-Йорке. Об этом сообщает МИД России. Чуркин умер за день до своего 65-летия.
«МИД России с глубоким прискорбием сообщает, что 20 февраля, за день до своего 65-летия, в Нью-Йорке скоропостижно скончался постоянный представитель Российской Федерации при ООН В.И.Чуркин», — говорится в сообщении ведомства.
Чуркин ушел из жизни на рабочем посту, отмечает пресс-служба МИДа. Официальная причина смерти не разглашается. По информации источников NewYorkPost, сегодня дипломат был с сердечным приступом помещен в Пресвитерианский госпиталь, где и скончался.
Источник: pravosudija.net