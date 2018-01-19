Банковская развлекуха в Испании

Жене второго января пришло письмо из банка, в котором ее просили явиться в банк и ответить на вопрос, с чего это вдруг у нее, домохозяйки, на счету есть какие-то деньги. А если не явишься, грозно было написано в письме, то мы твой счет-то и заблокируем. Что характерно, письмо было датировано 6 ноября, а кары небесные начинались с 27 ноября, как следовало из письма. Почему письмо доставили только второго января – непонятно совершенно, тем более что на конверте стоял штамп почты от 6 ноября. Нет, я понимаю, что маньяна и все такое, но это уже слишком даже для маньяны.

Залезаю в счет жены, проверяю – заблокировано, но как-то гуманно. То есть счета, которые выставляют всякие коммунальные службы, исправно оплачиваются, слава богу. (Если не оплачиваются – вот это уже начинается конкретный адок.) Но на ее счет деньги перевести нельзя и с ее счета деньги перевести нельзя (кроме как по выставленным счетам). А карточкой пользоваться можно, но пополнить ее нельзя.

Мне подобное письмо не приходило, но я заглянул на свой счет, проверил – а та же фигня: счета оплачиваются (а там не дай бог автокредит просрочить – тоже будут конкретные неприятности), карточкой пользоваться можно, а пополнить ее и счет нельзя.

Ну, нам-то более или менее понятно, что с нас хочет банк: собрали документы, записались на прием к менеджеру Джосепу Джоэлевичу Пуджолю, который реально как брат мне, поехали.

Приехали в банк, а там такие же понаехавшие, как и мы, бегают с выпученными глазами, кричат “у нас счет заблокировали, а нам срочно, вот прямо ща, вот если не оплатим, что делать, шеф, усе пропало”, ну и так далее.

Еще года два назад испанские банки примерно то же самое делали со всякими состоятельными понаехавшими – у которых на счетах сотни тысяч и миллионов. Присылали вежливое письмо из серии “а не соблаговолит ли сиятельный кабельеро заглянуть на пару минут в банк и ответить на пару вопросов?”, понаехавшие подобные письма игнорировали, после чего через месяцок выясняли, что счета у них заблокированы. Но это происходило далеко не со всеми.

К 2018 году банки взялись уже за всех понаехавших, причем совершенно независимо от того, какие суммы лежат у них на счету и лежат ли вообще. Хочешь пользоваться счетом – предоставь документы.

В нашем случае все это выглядело следующим образом. Во-первых, нужно было предоставить актуальные документы – паспорта или карточки ВНЖ. Во-вторых, мне, как работающему, нужно было предоставить переведенные на испанский документы по моему российскому ИП (они у меня давно были сделаны) и также переведенные на испанский мои налоговые декларации за последние несколько лет. (Можно только за последний год, но желательно за несколько последних лет.) У меня не все декларации были переведены, но взяли и русскую версию, однако сказали, что это все отправится аналитику, а тот потом уже скажет: нужно переводить и эту декларацию или хватит переведенных старых.

Также жене и мне по очереди по протоколу задавались всякие вопросы по роду занятий, наличию недвижимости в Испании и вне Испании, источникам поступлений средств.

Ну и в конце мы должны были расписаться в том, что указанные нами сведения верны.

Вот теперь все, сказал Джосеп Джоэлевич. Документы предоставлены, отсканированы, все это поступает соответствующему аналитику, у него на рассмотрении документы будут от 24 до 48 часов. Если потребуются что-то еще – позвонят и затребуют. Если не потребуется – в течение этого срока оба счета разблокируют.

Я это, собственно, к чему. Если вы – иностранец, который имеет счет в ЕС, то вполне возможно, что вам придется пройти подобную процедуру. Причем даже если вы нерезидент той же Испании, но имеете там счет – он запросто может быть заблокирован по вышеописанной схеме, а чтобы его разблокировать – вам нужно будет предоставить соответствующие документы: кто вы, что вы, как и чем вы зарабатываете, ну и налоговая декларация или иные свидетельства законных поступлений средств, насколько я понимаю, понадобятся обязательно. Можно ли это проделать дистанционно – не знаю, не узнавал.

В ЕС с этим делом стало совсем все строго – уж если они даже Андорру сумели нагнуть, которая ни разу не в ЕС и некоторое время была главной европейской “прачечной” – значит, тут уже точно не разгуляешься.

Так что имейте в виду. Мало ли что.

P.S. Черт, забыл упомянуть интересный момент. Когда Джосеп Джоэлевич спрашивал меня о роде занятий и я сказал, что являюсь писателем, публицистом и блогером, на слове “блогер” он оживился и спросил (по-испански, разумеется) – “а ты, случаем, не Navalny”? (Честное слово, именно так.) Я прям порадовался за Навального – международная известность, однозначно.

https://www.exler.ru/blog/item/22045/