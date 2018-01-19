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Африн. Промежуточное. 19.01.2018

17:41. 19 января 2018 Просмотров - 14 Нет комментариев Опубликовал:


Промежуточное по Африну.

1. На 17-30 вывод российских войск с территории Африна не подтвержден. Турецкие СМИ настаивают на то, что "русские уходят", но на текущий момент российский контингент все еще на территории Африна.
2. В течении дня турецкая артиллерия наносила удары по целям в Африне. Бронетехника и спецназ границу кантона пока не переходили. Основные силы боевиков продолжают ждать отмашки, скучая на границах кантона. Курды из Манбиджа начали днем собирать колонну в помощь коллегам из Африна.
3. Основные силы вторжения составят части 2-й турецкой армии и приданные части усиления. Что примечательно, несмотря на то, что в официальной риторике правительства и Генштаба Турции Африн соседствует с Манбиджем, против Манбиджа пока серьезного сосредоточения войск не наблюдается.
4. Германия формально поддержала Турцию (турецкое лобби, ага) заявив, что у Турции есть законные интересы в приграничной зоне, но призвала Турцию действовать умеренно в борьбе с терроризмом, будь то ИГИЛ или другие террористические организации.
5. Госдеп США призывает Турцию отказаться от нападения на Африн. МИД РФ загадочно молчит. В Дамаске отказали PYD в восстановлении работы сирийских органов власти на территории Африна, пока там не будут размещены военные контингенты сирийской армии и сил безопасности. При этом Турцию предупреждают, чтобы она не бомбила Африн.
6. В Азазе прошел достаточно крупный митинг с портретами Эрдогана и флагами ССА, где ораторы рассказывали, как хорошо напасть на Африн и как турки покарают зловредных курдских террористов. В Турецкой прессе сегодня самая настоящая военная истерия – противников вторжения в Африн называют предателями турецкого народа и обещают показать силу турецкого воинства.

Обновление информации по Африну вот здесь https://t.me/boris_rozhin
Следующее обобщение вечером.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: Африн, война в сирии, Германия, курды, Россия, сирия, США, турция, эрдоган
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