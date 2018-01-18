Главная » Аналитика, Политика, Психология, События Настоящего

Второй тур Путина и Грудинина

09:49. 18 января 2018 Просмотров - 67 Один комментарий Опубликовал:

Возможен ли второй тур выборов, в который выйдут Путин и Павел Грудинин? Поговорим об этом.

Метки: выборы 2018
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Патриоты будут бороться за победу Грудинина против власти олигархов
... а не просто — «Грудинин или Путин». Мы договорились сформировать команду ...Есть все основания добиться второго тура, а во втором туре у нас — безусловная ... состоялись, вы заняли второе место. Путин предлагает Грудинину возглавить правительство РФ. ...
Спецоперация «Грудинин»: кто недоволен решением Зюганова
...в стране конкурентная победа во втором туре на губернаторских выборах, даже...распространяться. Действительно, внезапное предложение Грудинина в качестве кандидата в президенты...спецоперацию в классической стилистике Владимира Путина – чётко, молниеносно и ...
«Выдвижение такого кандидата как Грудинин сильно встряхнет и страну и партию»
... имени Ленина Павел Грудинин. Партия представляет «альтернативу Путину и либеральному правительству... веку активного избирательного права никогда. Грудинин - не технический кандидат, который...до 30%, и даже возможен второй тур. Конечно, победить у него шансов...
С Новым годом — с новым президентом!
...-патриотических сил России Павла Николаевича Грудинина. Кандидат от широкого блока Официально... утверждению нынешнего президента В.В.Путина, обосновывать наличие у альтернативных сил... еще толком и не было, второй тур уже — гарантирован. Правда, если выборы...
Какой из кандитатов в Президенты может обогнать Путина и почему.
... левого фронта - Павел Николаевич Грудинин появился в передачи радио Эхо...», там же в первом туре Юрий Юрьевич Болдырев победил. ...данным ВЦИОМ вы можете занять второе место на выборах, вот ... результаты теперешнего опроса, свежего. У Путина – 73,8%, у вас –...
"Вектор социалистический": с какой программой идёт на выборы новый кандидат от КПРФ?
... рассчитывает на победу в первом туре. Интересно, что лидер КПРФ Геннадий...% во втором. В 2012-м – чуть более 17,2%. Павел Грудинин выдвигается... стороны, поддержка внешней политики Владимира Путина и "минских соглашений" вызвала недовольство...

Один комментарий»

  • 7785 6683
    Вячеслав 18 января 2018 в 10:01 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Одни дурилки кончились, появились другие… Ещё один цирк приближается… И так понятно, что Путин будет президентом, но бошки людям подурить опять нужно… А тем временем, на фоне всё новых обещаний различных кандидатов на высокий пост, вывозятся за рубеж наши природные ресурсы, капиталы, китайцами просто по-бандитски вырубаются леса на Дальнем Востоке…

    Ответить

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>