Второй тур Путина и Грудинина
09:49. 18 января 2018 Просмотров - 67 Один комментарий Опубликовал: jackomb
Возможен ли второй тур выборов, в который выйдут Путин и Павел Грудинин? Поговорим об этом.
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Одни дурилки кончились, появились другие… Ещё один цирк приближается… И так понятно, что Путин будет президентом, но бошки людям подурить опять нужно… А тем временем, на фоне всё новых обещаний различных кандидатов на высокий пост, вывозятся за рубеж наши природные ресурсы, капиталы, китайцами просто по-бандитски вырубаются леса на Дальнем Востоке…