Универсальный солдат: ударный вертолет Ми-35 за 60 секунд

Ми-35 — российский транспортно-боевой вертолет, глубокая модернизация вертолета Ми-24.

Создан для уничтожения бронетанкового вооружения и техники, десантирования и огневой поддержки подразделений сухопутных войск, эвакуации раненых, а также для перевозки грузов в кабине или на внешнем подвесе.



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Источник: www.youtube.com