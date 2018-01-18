Универсальный солдат: ударный вертолет Ми-35 за 60 секунд
19:25. 18 января 2018 Просмотров - 261 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Ми-35 — российский транспортно-боевой вертолет, глубокая модернизация вертолета Ми-24.
Создан для уничтожения бронетанкового вооружения и техники, десантирования и огневой поддержки подразделений сухопутных войск, эвакуации раненых, а также для перевозки грузов в кабине или на внешнем подвесе.
Подробности на https://tvzvezda.ru/news/opk/content/…
Источник: www.youtube.com