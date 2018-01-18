Главная » Новости Украины и Новороссии

Сводки от ополчения Новороссии 18 января 2018

10:24. 18 января 2018 Просмотров - 851 Один комментарий Опубликовал:

ВСУ несут потери: три «АТОшника» убиты, пятеро тяжело ранены

ВСУ несут потери: три «АТОшника» убиты, пятеро тяжело ранены | Русская весна

За минувшие сутки ВСУ понесли потери на фронтах Донбасса: трое «АТОшников» погибли, еще пятеро получили тяжелые боевые ранения.

Потери признаны официально — о них сообщает пресс-центр штаба так называемой АТО.

«В результате обстрелов погиб один военнослужащий. Также с грустью сообщаем, что за минувшие сутки, во время выполнения боевой задачи, в результате подрыва техники на мине несовместимые с жизнью ранения получили двое наших воинов», — говорится в сообщении.

Основными точками столкновений за минувшие сутки противник называет район Светлодарской дуги, где велся гранатометный и минометный огонь, Пески, Верхнеторецкое и Новотроицкое.

Читайте также: ДНР: Уничтожен боевик «Правого сектора»*

* запрещенная в РФ экстремистская группировка 

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Ополченцы расправились с членами этнической банды, наводившей ужас на краснодарцев, — глава СДД (ВИДЕО)

Ополченцы расправились с членами этнической банды, наводившей ужас на краснодарцев, — глава СДД (ВИДЕО) | Русская весна

В ночь на 31 декабря 2017 г. в станице Ладожская Краснодарского края двое бывших ополченцев Донбасса Александр Ставичус (34 года) и Алексей Миронов (32 года) расстреляли в кафе «Огонёк» троих человек.

По данным СМИ, в этом питейном заведении это была уже не первая кровавая разборка, постоянные клиенты кафе периодически угрожают и нападают на людей, которые там появляются. Местная полиция не решает проблему, на вызовы в кафе не приезжает, жалуются местные жители.

«Диаспоры — армяне и цыгане — устанавливают свои порядки: угрожают, избивают, насилуют, а вернувшиеся из зоны конфликта добровольцы пытаются вернуть справедливость оружием и убийствами. Правоохранительным органам Краснодарского края закон не писан, у них судья — Хахалева», — пишет издание Daily Storm, инициировавшее собственное расследование. Утверждается, что местные «власти замалчивают столкновение бойцов, вернувшихся из Донбасса, с армянами и цыганами».

Станичники говорят о бывших ополченцах Александре Ставичусе и Алексее Миронове только хорошее и удивляются, что же могло их довести до убийства трёх человек?

Казаки, служившие с обоими на Донбассе, также уверяют, что они «толковые и добрые мужики». Александр помогал строить местную часовню и преподавал детям в школе основы выживания.

Бойцы всегда были на хорошем счету в своём батальоне на Донбассе, куда отправились воевать добровольцами, а перед этим участвовали в возвращении Крыма. Алексей Миронов как раз и приехал в Краснодарский край с бывшего украинского полуострова.

Глава Союза Добровольцев Донбасса Александр Бородай прокомментировал «Русской Весне» ситуацию в станице Ладожская.

«Ситуация по станице Ладожской — очень простая. Позиция добровольца, который расстрелял трёх человек в кафе «Огонёк» 31 декабря 2017 года, с нашей точки зрения, такова: он поступил по-человечески, по-мужски, абсолютно правильно, хоть и нарушил закон. Ситуация была настолько тяжёлой и грязной, что другого выхода у него просто не осталось.

Это никакой не конфликт на бытовой почве, это конфликт отдельно взятого русского человека с полиэтнической организованной преступной группировкой, которая уже давно наводит ужас на станицу и окрестности, на весь район. 

Эта оргпреступная группировка сильна своими явными связями с правоохранительными органами. У одного из погибших на ноге был браслет, то есть он был ограничен в передвижениях законодательно. Тем не менее, он, нарушив все предписания, находился в кафе. Данный персонаж относился к тем, кто явно не должен был находиться в данном месте в данное время. Про него много чего можно рассказать, но пока не буду раскрывать всех подробностей этого дурно пахнущего дела. 

Наш же Человек поступил с моральной, мужской точки зрения абсолютно правильно. И мы будем его защищать. В чем выразится наша защита? Мы будем настаивать на том, чтобы следствие и судебное разбирательство были объективными и беспристрастными. По нашим данным, один из покойников являлся родственником руководителя силовых структур станицы. Информация, естественно, еще будет проверяться.

Представители Союза добровольцев Донбасса посетили место происшествия с целью уточнения обстоятельств случившегося. Они имеют большой и серьёзный опыт работы в правоохранительных органах РФ, поэтому достаточно квалифицированно оценили ситуацию.

При этом мы, руководство СДД, были вынуждены остановить реакцию очень многих членов Союза — множество добровольцев со всех регионов России поднялись, естественно, с целью защитить «своего».

Мы вынуждены были это остановить, так как никоим образом не призываем к межнациональным конфликтам. Подонки встречаются среди представителей любой нации. 

Но, к сожалению, мы должны отметить, что на юге России довольно часто бывает, что полиэтнические криминальные группировки срастаются с местными правоохранительными структурами и творят беззаконие. При этом — беспредел часто направлен против русских. Именно русских, наиболее незащищенную часть населения, наименее вовлеченную в кланы и родовые отношения, эти полиэтнические кланы считают своей «законной добычей». 

Русские не являются «добычей» для кого бы то ни было. И не будут являться никогда. 

К сожалению, в результате всей этой истории — трое убитых. Самосуды мы никак не приветствуем, но понимаем, что такая реакция — естественна. Поэтому нашего человека мы будем стараться защитить, при этом не преследуя цели избежать наказания, выбить для него какие-то преимущества. Мы просто не хотим, чтобы другая сторона конфликта имела возможность оказать давление на следствие и суд. И считаем, что это дело должно быть рассмотрено беспристрастно, справедливо, в соответствии с законами Российской Федерации и с учётом всех обстоятельств произошедшего».

Глава СДД Александр Бородай

Читайте также: Военный комиссариат ДНР прокомментировал информацию о мобилизации в Республике

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Мы не нуждаемся в освобождении, никто нас в плену не держит, – жительница Донецка

 К оглавлению | Источник: www.youtube.com

На новогодние праздники были провокации – боец ВС ДНР

 К оглавлению | Источник: www.youtube.com

Экскурсия по передовой

 К оглавлению | Источник: www.youtube.com

Метки: компиляция
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Сводки от ополчения Новороссии 29 ноября 2015
...действия якобы готовящимся наступлением ополчения.Из группы "Сводки ополчения Новороссии"."Горловка. Выйдя на...."* * *Сообщение от ИА "Новороссия"."В пригородах Донецка продолжаются бои... словам главы министерства, в январе текущего года на официальном сайте...
Сводки от ополчения Новороссии 22 февраля 2017
...несложное», — рассказывает информационному агентству «Новороссия» Пинчук. Ополченец, прибыв в ФМС... с корреспондентом Новороссия Инфо. После лечения в середине января 2015 года.... Есть такая группа Вконтакте «Сводки ополчения Новороссии». Я сегодня зашел к ним...
Сводки от ополчения Новороссии 08 августа 2017
... те подразделения, которые противостояли народному ополчению Донбасса в 2014 году.Прошло... Донбасса.Только за период с января по декабрь 2016 года количество... еще. Если хотите помочь группе "Сводки ополчения Новороссии" имеющей серьезные проблемы с финансами...
Сводки от ополчения Новороссии 14 мая 2017
... цинк (стоит отметить, что группа "Сводки ополчения Новороссии" имеет проблемы с финансированием технической...похожая на ситуацию, сложившуюся в январе этого года, в той ...служба Народной милиции предоставила ИА «Новороссия» фрагменты перехваченнх сообщений с ...
Сводки от ополчения Новороссии 30 мая 2015
... Сводка военных событий в Новороссии за 28.05.2015 Сводка военных событий в Новороссии... сотрудников правоохранительных органов. «4 января этого года трое неизвестных в...снайперская дуэль. По информации командиров ополчения, на том направлении находятся ...
Сводки от ополчения Новороссии 17 января 2016
....info Сводка МО ДНР за 17 января Сводка МО ДНР за 17 января К... милиции ЛНР Андрей Марочка в ополчении ЛНР был заместителем командира разведподразделения... оглавлению | Источник: news-front.info Сводка новостей: Новороссия, Сирия, мир / 16.01...

Один комментарий»

  • 7791 6689
    Вячеслав 18 января 2018 в 11:56 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Пока чёрно-ягодичные будут занимать начальственные кресла в силовых структурах Российских регионов, порядка и спокойствия не будет…

    Ответить

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>