Сводки от ополчения Новороссии 18 января 2018

В ночь на 31 декабря 2017 г. в станице Ладожская Краснодарского края двое бывших ополченцев Донбасса Александр Ставичус (34 года) и Алексей Миронов (32 года) расстреляли в кафе «Огонёк» троих человек.

По данным СМИ, в этом питейном заведении это была уже не первая кровавая разборка, постоянные клиенты кафе периодически угрожают и нападают на людей, которые там появляются. Местная полиция не решает проблему, на вызовы в кафе не приезжает, жалуются местные жители.

«Диаспоры — армяне и цыгане — устанавливают свои порядки: угрожают, избивают, насилуют, а вернувшиеся из зоны конфликта добровольцы пытаются вернуть справедливость оружием и убийствами. Правоохранительным органам Краснодарского края закон не писан, у них судья — Хахалева», — пишет издание Daily Storm, инициировавшее собственное расследование. Утверждается, что местные «власти замалчивают столкновение бойцов, вернувшихся из Донбасса, с армянами и цыганами».

Станичники говорят о бывших ополченцах Александре Ставичусе и Алексее Миронове только хорошее и удивляются, что же могло их довести до убийства трёх человек?

Казаки, служившие с обоими на Донбассе, также уверяют, что они «толковые и добрые мужики». Александр помогал строить местную часовню и преподавал детям в школе основы выживания.

Бойцы всегда были на хорошем счету в своём батальоне на Донбассе, куда отправились воевать добровольцами, а перед этим участвовали в возвращении Крыма. Алексей Миронов как раз и приехал в Краснодарский край с бывшего украинского полуострова.

Глава Союза Добровольцев Донбасса Александр Бородай прокомментировал «Русской Весне» ситуацию в станице Ладожская.

«Ситуация по станице Ладожской — очень простая. Позиция добровольца, который расстрелял трёх человек в кафе «Огонёк» 31 декабря 2017 года, с нашей точки зрения, такова: он поступил по-человечески, по-мужски, абсолютно правильно, хоть и нарушил закон. Ситуация была настолько тяжёлой и грязной, что другого выхода у него просто не осталось.

Это никакой не конфликт на бытовой почве, это конфликт отдельно взятого русского человека с полиэтнической организованной преступной группировкой, которая уже давно наводит ужас на станицу и окрестности, на весь район.

Эта оргпреступная группировка сильна своими явными связями с правоохранительными органами. У одного из погибших на ноге был браслет, то есть он был ограничен в передвижениях законодательно. Тем не менее, он, нарушив все предписания, находился в кафе. Данный персонаж относился к тем, кто явно не должен был находиться в данном месте в данное время. Про него много чего можно рассказать, но пока не буду раскрывать всех подробностей этого дурно пахнущего дела.

Наш же Человек поступил с моральной, мужской точки зрения абсолютно правильно. И мы будем его защищать. В чем выразится наша защита? Мы будем настаивать на том, чтобы следствие и судебное разбирательство были объективными и беспристрастными. По нашим данным, один из покойников являлся родственником руководителя силовых структур станицы. Информация, естественно, еще будет проверяться.

Представители Союза добровольцев Донбасса посетили место происшествия с целью уточнения обстоятельств случившегося. Они имеют большой и серьёзный опыт работы в правоохранительных органах РФ, поэтому достаточно квалифицированно оценили ситуацию.

При этом мы, руководство СДД, были вынуждены остановить реакцию очень многих членов Союза — множество добровольцев со всех регионов России поднялись, естественно, с целью защитить «своего».

Мы вынуждены были это остановить, так как никоим образом не призываем к межнациональным конфликтам. Подонки встречаются среди представителей любой нации.

Но, к сожалению, мы должны отметить, что на юге России довольно часто бывает, что полиэтнические криминальные группировки срастаются с местными правоохранительными структурами и творят беззаконие. При этом — беспредел часто направлен против русских. Именно русских, наиболее незащищенную часть населения, наименее вовлеченную в кланы и родовые отношения, эти полиэтнические кланы считают своей «законной добычей».

Русские не являются «добычей» для кого бы то ни было. И не будут являться никогда.

К сожалению, в результате всей этой истории — трое убитых. Самосуды мы никак не приветствуем, но понимаем, что такая реакция — естественна. Поэтому нашего человека мы будем стараться защитить, при этом не преследуя цели избежать наказания, выбить для него какие-то преимущества. Мы просто не хотим, чтобы другая сторона конфликта имела возможность оказать давление на следствие и суд. И считаем, что это дело должно быть рассмотрено беспристрастно, справедливо, в соответствии с законами Российской Федерации и с учётом всех обстоятельств произошедшего».

Глава СДД Александр Бородай

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