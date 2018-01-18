Сводки от ополчения Новороссии 18 января 2018
- 09:27 ВСУ несут потери: три «АТОшника» убиты, пятеро тяжело ранены.
- 05:30 Ополченцы расправились с членами этнической банды, наводившей ужас на краснодарцев, — глава СДД (ВИДЕО).
- 00:00 Мы не нуждаемся в освобождении, никто нас в плену не держит, – жительница Донецка.
- Вчера 23:31 На новогодние праздники были провокации – боец ВС ДНР.
- Вчера 20:52 Экскурсия по передовой.
ВСУ несут потери: три «АТОшника» убиты, пятеро тяжело ранены
За минувшие сутки ВСУ понесли потери на фронтах Донбасса: трое «АТОшников» погибли, еще пятеро получили тяжелые боевые ранения.
Потери признаны официально — о них сообщает пресс-центр штаба так называемой АТО.
«В результате обстрелов погиб один военнослужащий. Также с грустью сообщаем, что за минувшие сутки, во время выполнения боевой задачи, в результате подрыва техники на мине несовместимые с жизнью ранения получили двое наших воинов», — говорится в сообщении.
Основными точками столкновений за минувшие сутки противник называет район Светлодарской дуги, где велся гранатометный и минометный огонь, Пески, Верхнеторецкое и Новотроицкое.
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* запрещенная в РФ экстремистская группировка
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Ополченцы расправились с членами этнической банды, наводившей ужас на краснодарцев, — глава СДД (ВИДЕО)
В ночь на 31 декабря 2017 г. в станице Ладожская Краснодарского края двое бывших ополченцев Донбасса Александр Ставичус (34 года) и Алексей Миронов (32 года) расстреляли в кафе «Огонёк» троих человек.
По данным СМИ, в этом питейном заведении это была уже не первая кровавая разборка, постоянные клиенты кафе периодически угрожают и нападают на людей, которые там появляются. Местная полиция не решает проблему, на вызовы в кафе не приезжает, жалуются местные жители.
«Диаспоры — армяне и цыгане — устанавливают свои порядки: угрожают, избивают, насилуют, а вернувшиеся из зоны конфликта добровольцы пытаются вернуть справедливость оружием и убийствами. Правоохранительным органам Краснодарского края закон не писан, у них судья — Хахалева», — пишет издание Daily Storm, инициировавшее собственное расследование. Утверждается, что местные «власти замалчивают столкновение бойцов, вернувшихся из Донбасса, с армянами и цыганами».
Станичники говорят о бывших ополченцах Александре Ставичусе и Алексее Миронове только хорошее и удивляются, что же могло их довести до убийства трёх человек?
Казаки, служившие с обоими на Донбассе, также уверяют, что они «толковые и добрые мужики». Александр помогал строить местную часовню и преподавал детям в школе основы выживания.
Бойцы всегда были на хорошем счету в своём батальоне на Донбассе, куда отправились воевать добровольцами, а перед этим участвовали в возвращении Крыма. Алексей Миронов как раз и приехал в Краснодарский край с бывшего украинского полуострова.
Глава Союза Добровольцев Донбасса Александр Бородай прокомментировал «Русской Весне» ситуацию в станице Ладожская.
«Ситуация по станице Ладожской — очень простая. Позиция добровольца, который расстрелял трёх человек в кафе «Огонёк» 31 декабря 2017 года, с нашей точки зрения, такова: он поступил по-человечески, по-мужски, абсолютно правильно, хоть и нарушил закон. Ситуация была настолько тяжёлой и грязной, что другого выхода у него просто не осталось.
Это никакой не конфликт на бытовой почве, это конфликт отдельно взятого русского человека с полиэтнической организованной преступной группировкой, которая уже давно наводит ужас на станицу и окрестности, на весь район.
Эта оргпреступная группировка сильна своими явными связями с правоохранительными органами. У одного из погибших на ноге был браслет, то есть он был ограничен в передвижениях законодательно. Тем не менее, он, нарушив все предписания, находился в кафе. Данный персонаж относился к тем, кто явно не должен был находиться в данном месте в данное время. Про него много чего можно рассказать, но пока не буду раскрывать всех подробностей этого дурно пахнущего дела.
Наш же Человек поступил с моральной, мужской точки зрения абсолютно правильно. И мы будем его защищать. В чем выразится наша защита? Мы будем настаивать на том, чтобы следствие и судебное разбирательство были объективными и беспристрастными. По нашим данным, один из покойников являлся родственником руководителя силовых структур станицы. Информация, естественно, еще будет проверяться.
Представители Союза добровольцев Донбасса посетили место происшествия с целью уточнения обстоятельств случившегося. Они имеют большой и серьёзный опыт работы в правоохранительных органах РФ, поэтому достаточно квалифицированно оценили ситуацию.
При этом мы, руководство СДД, были вынуждены остановить реакцию очень многих членов Союза — множество добровольцев со всех регионов России поднялись, естественно, с целью защитить «своего».
Мы вынуждены были это остановить, так как никоим образом не призываем к межнациональным конфликтам. Подонки встречаются среди представителей любой нации.
Но, к сожалению, мы должны отметить, что на юге России довольно часто бывает, что полиэтнические криминальные группировки срастаются с местными правоохранительными структурами и творят беззаконие. При этом — беспредел часто направлен против русских. Именно русских, наиболее незащищенную часть населения, наименее вовлеченную в кланы и родовые отношения, эти полиэтнические кланы считают своей «законной добычей».
Русские не являются «добычей» для кого бы то ни было. И не будут являться никогда.
К сожалению, в результате всей этой истории — трое убитых. Самосуды мы никак не приветствуем, но понимаем, что такая реакция — естественна. Поэтому нашего человека мы будем стараться защитить, при этом не преследуя цели избежать наказания, выбить для него какие-то преимущества. Мы просто не хотим, чтобы другая сторона конфликта имела возможность оказать давление на следствие и суд. И считаем, что это дело должно быть рассмотрено беспристрастно, справедливо, в соответствии с законами Российской Федерации и с учётом всех обстоятельств произошедшего».
Глава СДД Александр Бородай
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Мы не нуждаемся в освобождении, никто нас в плену не держит, – жительница Донецка
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
На новогодние праздники были провокации – боец ВС ДНР
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Экскурсия по передовой
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
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