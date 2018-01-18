Создание компьютера будущего: российские ученые достигли квантового предела…

Российским ученым удалось стать еще на шаг ближе к созданию инновационного квантового компьютера. Об этом «Известиям» сообщили представители лаборатории «Сверхпроводящие метаматериалы» НИТУ «МИСиС».

Специалистам РФ удалось выработать методику, которая позволит существенно продвинуться в создании революционной разработки, сообщил профессор кафедры Александр Карпов. По его словам главная проблема создания компьютера, который будет работать в сотни раз быстрее существующих вычислительных машин, состоит в довольно слабом генерируемом сигнале. Вся информация считывается с кубитов (квантовых кубов). Его сигнал и необходимо считать. Однако вычислить его крайне сложно через создаваемые помехи. Для того чтобы разработка смогла быть эффективной, необходимо понизить уровень этих шумов.

Специалистам института удалось создать суперпроводник, который снижает уровень помех генерируемого сигнала фактически до минимально возможного. Карпов сообщил, что окончательно избавиться от шума – означает добиться вакуума. В науке наиболее низкий уровень шума в вакууме называется квантовым пределом.

Российские ученые, достигли его, опередив зарубежных коллег, которые долгие годы трудятся над этим процессом. Квантовый компьютер станет настоящим шагом будущего для всего человечества. Ведь способности современных компьютеров существенно ограничены. Дл сравнения, вычислительная работа, которую способен сделать квантовый компьютер в кратчайшие сроки, современный будет выполнять столетия. Это будущее науки, новая эпоха высоких технологий. И российские ученые сделали очередной шаг, чтобы эта эпоха наступила как можно раньше.