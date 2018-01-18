Создание компьютера будущего: российские ученые достигли квантового предела…
Российским ученым удалось стать еще на шаг ближе к созданию инновационного квантового компьютера. Об этом «Известиям» сообщили представители лаборатории «Сверхпроводящие метаматериалы» НИТУ «МИСиС».
Специалистам РФ удалось выработать методику, которая позволит существенно продвинуться в создании революционной разработки, сообщил профессор кафедры Александр Карпов. По его словам главная проблема создания компьютера, который будет работать в сотни раз быстрее существующих вычислительных машин, состоит в довольно слабом генерируемом сигнале. Вся информация считывается с кубитов (квантовых кубов). Его сигнал и необходимо считать. Однако вычислить его крайне сложно через создаваемые помехи. Для того чтобы разработка смогла быть эффективной, необходимо понизить уровень этих шумов.
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Дай,Бог нашим ученым удачи.Боязно,что ,какой нибудь сйабуч продаст “гениям”из пиндостана,и мы ,как обычно : “торговали кирпичем и остались не причем”.Или еще какой “гений” вернется на родину,cnиздит и обратно в пиндостан вернется за нобелевкой.