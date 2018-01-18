Сирия, ИГИЛ, последние новости 18 января 2018
- 10:44 Центр по примирению враждующих сторон о ситуации в Сирии.
- 04:30 Сирия: Зачем США создают армию из 30000 опытных боевиков?.
- 00:00 Лишь уход Асада приведет к миру в Сирии, — Госдеп.
- Вчера 23:20 США важно сохранять военное присутствие в Сирии, — Госдеп.
Центр по примирению враждующих сторон о ситуации в Сирии
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Сирия: Зачем США создают армию из 30000 опытных боевиков?
Потерпев в Сирии унизительное поражение, американцы сделали очередной шаг по эскалации конфликта в Сирии. Им уже не столь важно свергнуть «тирана Асада», сколько вернуть утраченное мнимое могущество и продолжить проливать кровь на многострадальной Сирийской земле.
В январе этого года коалиция во главе с США и в сотрудничестве с Демократическими силами Сирии (ДСС) приступила к созданию «сил безопасности границы» (СБГ) в Сирии.
По сообщениям представителей коалиции, в настоящее время набрано около 230 боевиков. Конечной целью на следующие несколько лет является увеличение численности данного рода сил примерно до 30 тыс. человек. С точки зрения комплектования и начальной подготовки личного состава СБГ не являются принципиально новым формированием.
В данную новую группу войск войдут 15 тыс. боевиков с опытом ведения военных действий. Подразделения СБГ будут размещены у границ районов, находящихся под контролем «Демократических сил Сирии» (SDF, ДСС), а также по словам американских военных, в их зону ответственности войдут и некоторые районы долины Евфрата, а также приграничные районы к востоку и северу от территории, освобождённой отрядами ДСС.
Официально сообщается, что данные формирования создаются для обеспечения безопасности на контрольно-пропускных пунктах и проведения операций по борьбе с самодельными взрывными устройствами.
А фактически американцы пытаются взять под свой контроль границы, для того чтобы беспрепятственно снабжать незаконные вооруженные формирования оружием, боеприпасами, продовольствием и беспрепятственно перевозить через границу контрабанду.
Это прекрасно понимают все заинтересованные в урегулировании конфликта стороны. Власти Сирии осудили данное решение американской стороны. Анкара обвинила Вашингтон в создании «террористической армии» на территории Сирии.
Москва заявила, что создание «сил безопасности» нарушает устав Сирии и устав ООН. Создание США «сил безопасности границы» в Сирии приведет к усугублению кризиса в этой стране, заявил представитель министерства иностранных дела Ирана.
Даже некоторые члены Сирийской оппозиции считают, что это приведет к расколу Сирии и началу длительной войны на границе с Турцией и другой длительной войне с составляющими сирийского народа.
Для США неважно, что нахождение американских вооруженных сил и подконтрольных им бандитских формирований на территории суверенного государства противоречит всем международным нормам.
Но когда они обращали внимание на такую мелочь, как международное право? А может быть, американцы этим шагом делают попытку легализовать свое присутствие? Но конечная цель всех этих действий очевидна.
Все заинтересованные в урегулировании конфликта стороны прекрасно понимают, что это приведет к подготовке фактического расчленения страны. Свободная и сильная Сирия не нужна США.
«Разделяй и властвуй!» Вот один из основных принципов «американской демократии. Раздробленной страной, состоящей из враждующих анклавов, легче управлять.
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Лишь уход Асада приведет к миру в Сирии, — Госдеп
США считают, что лишь уход президента Сирии Башара Асада создаст условия для мира в Сирии, заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.
«Уход Асада через процесс под эгидой ООН создаст условия для долгосрочного мира в Сирии», — сказал Тиллерсон, выступая в Стэнфордском университете в Калифорнии. Трансляцию выступления вел сайт госдепартамента.
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США важно сохранять военное присутствие в Сирии, — Госдеп
США сохранят присутствие в Сирии до окончательного разгрома террористической группировки ИГИЛ, заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.
«США сохранят военное присутствие в Сирии, сосредоточенное на том, чтобы ИГИЛ* не появилось вновь. Наше присутствие будет основано на определенных условиях», — сказал Тиллерсон, выступая в Стэнфордском университете в Калифорнии. Трансляцию выступления вел сайт госдепартамента.
«ИГИЛ уже одной в могиле, и наше военное присутствие до тех пор, пока оно не будет окончательно разгромлено, обеспечит, что оно окажется там и другой ногой», — добавил Тиллерсон.
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* Запрещенная в РФ террористическая организация.
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Из нескольких источников подтверждается: проект Ю.Андропова “Орион”, Сноуден упоминает об инопланетной группе во главе США (орионцы) и из др. статей. На основании этого обращаемся к орионцам: “Вы долго ещё будете заниматься беспределом на Земле? Прекращайте войны в Сирии и на Украине. У себя можете далать, что хотите, а здесь нет.”