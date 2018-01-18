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С какой целью на политические подмостки выпущен Грудинин?

10:17. 18 января 2018 Просмотров - 825 19 коммент. Опубликовал:

Источник: ss69100.livejournal.com

Метки: Болдырев, власть, выборы, Грудинин, оранжевая, проект, Россия, удальцов
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  • 23964 8314
    Люся 18 января 2018 в 11:52 Ссылка Пометить
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    Как хорошо о Болдыреве и организации Явлинского “Яблоко”!И где же опровержения от местных “патриотов”?Сказано мудрыми:”Каждый в меру понимания работает на себя и свои интересы,а в меру непонимания на того,кто знает и понимает больше”.

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    • 125 65
      Юра Люся 18 января 2018 в 13:56 Ссылка Пометить
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      Люся, вот я в 1993 году голосовал за Яблоко именно из-за Болдырева в нем, ты что своим опусом сказать хотела?

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  • 400 299
    Антонина 18 января 2018 в 11:58 Ссылка Пометить
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    Цели проекта хорошо излагает Пякин В. В. Проект этот – Глобального Предиктора (Европа) и страновой элиты США. Цели разные – у первых – понизить легитимность избранного вновь Путина, у вторых – вообще бы не пустить Путина

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    • 2819 2009
      Владимир Антонина 18 января 2018 в 12:20 Ссылка Пометить
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      Ответьте всего лишь на один вопрос. Деятельность нынешнего руководства страны разве не совпадают с целью “Запада” дербанить природные ресурсы России? У них конфликт из-за дивидендов.

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      • 399 298
        Антонина Владимир 18 января 2018 в 12:57 Ссылка Пометить
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        Руководство внутри – это не Путин а окружение. На новом и последнем этапе, когда мировая война остановлена и авторитет страны восстановлен, он его поменяет.

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        • 1299 908
          София Антонина 18 января 2018 в 14:14 Ссылка Пометить
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          Как же можно поменять правительство, если президент дал его работе положительную оценку? И что вы все мудрствуете лукаво – просто пришло, наконец, время сменить не президента, а государственный строй! Народ уже созрел до майдана! Кому это надо? Лучше пусть произойдет перемена сверху, чем снизу!

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    • 15583 9806
      Волемир Антонина 18 января 2018 в 12:23 Ссылка Пометить
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      Верхушка КПЕ сгнила. Гниение началось с Зазнобина, которого подпустили к АП…
      Стыд и позор, когда носители таких знаний начинают подпевать олигархическому феодальному режиму…
      Проект ГП – это Путин. Что запоет Пякин, когда все станет очевидным?

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        Антонина Волемир 18 января 2018 в 13:01 Ссылка Пометить
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        Да, проект Глобального Предиктора – Путин на ближайшие 6 лет, который бы навёл порядок в мире (США могут только к апокалипсису привести), а далее они думают заменить на подходящего ИМ кадра.

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      • 23979 8317
        Люся Волемир 18 января 2018 в 13:28 Ссылка Пометить
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        Да уж знания их и способности выдающихся людей планеты всей потому только,что более разработанной теоретически концепции будущего мира,алтернативной существующей библейской рабовладельческой ростовщической просто нет.Вы,к сожалению,эти знания не в силах даже принять,иначе такую бы чушь не несли.Пякин же “поёт”,как Вы выразились,уже несколько лет и нет опровержения его прогнозов.

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    • 23978 8318
      Люся Антонина 18 января 2018 в 13:52 Ссылка Пометить
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      Небольшая поправка к Вашему высказыванию.Глобальный Предиктор-это не представитель Европы.В Европе базы США,она под крылом страновиков США,которые уволены с места жандарма мира,но их представители сидят в управленческих структурах всех стран и сопротивляются приходу администрации Трампа (ставленника ГП).У нас также в управленческой структуре сидят ставленники страновиков США,тоже служат им верой и правдой,мёртвой хваткой держатся за свои места.Чтобы иметь силы их выпереть,Путину необходима весомая победа на выборах.Грудинин для того,чтобы оттянуть голоса и поубавить легитимность,то есть возможности Путина по наращиванию могущества России,чтобы не дай Бог не вышла она из-под власти ГП.

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  • 3991 3335
    александр 18 января 2018 в 12:41 Ссылка Пометить
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    Обычная грязь, которой с каждым днем будет все больше и больше. Ангелов нет. Но он не разворовал, не уничтожил, а развивает. Создает для своих рабочих условия и платит гораздо больше чем верные путенцы. А в команде Путена ельценят выше крыши. Чубайс который разорил и распродал всю страну и обобрал народ до нитки. Кудрины, Грефы,и далее по списку. Да и примкнувшие после ни чуть не лучше ельценят (Набиулина, Медведев, Силуанов, Улюкаев со счету сбиться можно). Да и сам великий тоже ельцененок. Не зря же в ельцинцентр только федеральный бюджет ввалил 400млн., не считая регионального. И клан под названием семья до сих пор имеет на великого большое влияние.

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      Люся александр 18 января 2018 в 14:00 Ссылка Пометить
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      Пиндосы имеют туже цель,что и Вы-свергнуть ненавистного Путина,который попёр их с места мирового лидера.На эту цель сыпятся миллионы доляров.Поэтому они визжат до потери ума.Вы с ними?

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    • 125 65
      Юра александр 18 января 2018 в 14:00 Ссылка Пометить
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      Согласен, а вот Грудинин если честный должен быть бедный, а то ведь деньги дают возможность лезть в политику, нечего там честным людям делать, им надо сидеть по форумам и гавкать или лучше сразу сдохнуть.

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  • 25 13
    Viktop 18 января 2018 в 13:08 Ссылка Пометить
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    России поставлен “капкан”. А сделали это либералы,чтобы к власти больше не пришли коммунисты. Они смогли сделать, так,чтобы в их руках были меры воздействия,если к власти придут коммунисты. Вспомним опыт прихода к власти большевиков-евреев. Ограничить в продуктах питания большие города. Около 80% торговых организаций зарегистрировано в офшорах. Найдутся условия, при которых эти торговые предприятия закроются на небольшой срок и все разом на реконструкцию. Много что завязано с импортом. В 1996 году Зюганов испугался взять власть в стране. Единственным условием реабилитации для КПРФ является привод к власти либерального сторонника, но чтобы он выглядел сторонником коммунистов. Забудьте о том,при приходе к власти коммунистов можно вернуть природные ресурсы стране. Власть ради власти- деятельность нашей верхушки. Вот почему в России не создавалась государственная торговая сеть,быстро переорентировать торговлю невозможно. Важным аспектом в данной ситуации является инертное состояние населения. Никто не побежит с энтузиазмом строить предприятия. На практике такое состояние возникает при годе работы коллектива-энтузиазм, Ито при введении комплекса составляющих. Комплекс составляющих знают только экспериментаторы по выявлению условий для максимальной производительности труда. Это игра перед народом. Ждите перед вторым пришествием Бога грядущего царя. При этих Высших силах национализация природных ресурсов не произойдет,даже при коммунистах.

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  • 125 65
    Юра 18 января 2018 в 13:43 Ссылка Пометить
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    Вот ежли Вольдемар Вольдемарович в ходе предвыборной агитации выступит с критикой правительства и скажет, о формировании нового правительства, где премьером будет Сергей Глазьев, глава Центробанка- Валентин Катасонов, а министром экономики, хотябы Владик Жуковский, то тогда впервые в жизни проголосую за Путина, а ежли нет, то по старому как раньше, в 91 году голосовал за ЕБ (Ельцина), в 1993 за Яблоко (Болдырева), теперь вот за Грудинина-Болдырева. На переправе коней не меняют.

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      Люся Юра 18 января 2018 в 14:07 Ссылка Пометить
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      Десятилетия прошли,а ошибки всё те же.И зачем человеку мозг?Или просто Вам необходимо вернуть страну в 90-е?Тогда за мозг извините.

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      • 1304 913
        София Люся 18 января 2018 в 14:29 Ссылка Пометить
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        А что же изменилось? Восстановлен наш суверенитет; стали независимы от доллара; пошли вниз цены на все и вся? Вон Чубайс, как индикатор, своеобразная лакмусовая бумажка, определяющая наши перемены к лучшему!

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  • 5229 3945
    Яра 18 января 2018 в 14:17 Ссылка Пометить
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    В самом конце ролика ответ Грудинина о Навальном не показали до конца, а показали лишь то, что выгодно. Про такое говорят- вырвано из контекста. Восполню : на председателя счётной палаты Грудинин прочит Болдырева.

    Этот ролик типа компромат. Только компромат нужно подтверждать документально, иначе это просто сплетни. Про Грудинина- вообще пустота. И всё-таки сказано ” секрет его УСПЕХА”. Вот именно, что успеха. Похвастайтесь-ка своими успехами.
    Про Болдырева- вот здесь поконкретнее, без общих фраз. Когда, на каких постах и что конкретно сделано, с ссылочками на документы.

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