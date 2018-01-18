Русская Школа Русского Языка. Урок 23

В 21 уроке Русской Школы Русского языка, я рассказал о Ясне то, что пока опять же примерно можно понять лишь тем, кто последовательно и внимательно прослушал все 20 уроков Русской Школы. А исследовать мы будем Световые Сутки. Те самые сутки, которые состоят из Дня и Ночи. Ясну необходимо начинать изучать именно с этого исследования, которое соответственно называется «Ясна Суток».