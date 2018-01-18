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Репрессии на флоте

17:46. 18 января 2018 Просмотров - 288 Нет комментариев Опубликовал:


Кровавый режим Трампа избавляется от лучших флотоводцев.

Командиры злополучных эсминцев USS John S. McCain и USS Fitzgerald столкнутся с уголовными обвинениями включающими причинение смерти по неосторожности.
Бывшему командиру эсминца USS Fitzgerald капитану 2-го ранга Брайсу Бенсону и бывшему командиру эсминца USS John S. McCain, капитану 2-го ранга Джесси Л. Санчесу, как ожидают, будут предъявлены обвинения в подвержении корабля риску, халатности и причинении смерти по неосторожности, сообщили USNI News источники близкие к защите капитанов. Оба капитана были освобождены от командирских обязанностей вскоре после двух смертельных столкновений в прошлом году, в результате которых погибло, в общей сложности, 17 американских моряков, и теперь им предстоят, согласно Статье 32 Единого кодекса военной юстиции, предварительные судебные слушания.
Кроме того, ВМС объявили во вторник, что двум лейтенантам и одному младшему лейтенанту эсминца USS Fitzgerald также будут предъявлены обвинения. Обвинение в неисполнении служебных обязанностей будет предъявлено главстаршине эсминца USS Fitzgerald, в отношении членов обоих команд будут приняты меры административного воздействия, включающие несудебное наказание четырех членов команды USS Fitzgerald и четырех членов экипажа USS John S. McCain.

Объявление об этом последовало вскоре после появления заключения административного расследования, возглавлявшегося директором службы Naval Reactors, адмиралом Джеймсом Ф. Колдуэллом, который был назначен провести независимое расследование столкновений. Колдуэлл, как говорят, в эти выходные представил свои выводы и рекомендации начальнику штаба ВМС адмиралу Джону Ричардсону. Объявление об обвинениях последовало незадолго перед слушаниями в подкомитете по военно-морским силам Конгресса США, которые намечены на четверг и где будут заслушаны показания Ричардсона и министра ВМС Ричарда В. Спенсера.

В сентябре, после этих двух столкновений, глава надводных сил ВМФ США вице-адмирал Том Роуден согласился покинуть свой пост досрочно. Он собирался уйти в отставку 2 февраля 2018 г.
Однако после появления заключения комиссии адмирала Колдуэлла в прошлые выходные, Роуден, как сообщают, ускоряет запланированный уход и покинет свой пост до церемонии проводов на пенсию. Его досрочная отставка, как говорят, непосредственно связана с рекомендациями адмирала Колдуэлла, которые могут включать дисциплинарные меры в отношении Роудена.
Кроме Роудена, в результате этих двух смертельных инцидентов, добровольно ушли или лишились своих постов – командующий Тихоокеанским флотом адмирал Скотт Свифт; командующий 7-м флотом вице-адмирал Джозеф Окойн; командующий 70-й Оперативной группой контр-адмирал Чарльз Уильямс; и командир 15-й эскадры эскадренных эсминцев капитан Джеффри Беннетт.
Место Роудена займет контр-адмирал Ричард Браун, командующий службой личного состава ВМС. Браун занимал должности командира USS The Sullivans, USS Gettysburg и 11-й авианосной-ударной группы. Он также служил командиром Командования школ подготовки офицеров по боевым действиям надводных сил и командующим Учебного командования ВМС – два поста, которые, кажется, хорошо подготовили его для решения проблем недостаточной подготовленности, выявленным в ходе критического анализа состояния флота, проведенного после инцидентов.

http://perevodika.ru/articles/1197463.html – цинк

Вот так под предлогом борьбы с аварийностью на флоте был обезглавлен Тихоокеанский флот США.
Поговаривают, что Окойн перед отставкой высказал Трампу, что "зачем вы нас заставляете на гробах плавать". После чего его судьба была предрешена.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: США, флот, юмор
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