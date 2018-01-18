Развлечения курсантов летного училища: ульяновский стрип заказывали? – Россия 24
02:15. 18 января 2018 Просмотров - 136 3 коммент. Опубликовал: Oblichitel
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Если это не фейк – отчислить всех поголовно!
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Отчислить и всем “коллективом” отправить к “своим” на 1 канал или в гейклуб.
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СМрад пишет что в сети поддержали *********.Мрази обнаглели,лезут со всех щелей.