Письмо. Постановление 2094-1

Будучи постоянным читателем вашего сайта, взял на себя смелость побеспокоить Вас по следующему поводу:

В статье, “Угроза существованию России, а также некоторые события и даты, находящиеся в причинно-следственной зависимости” автора “Гончар-самоучка”, обнаружил то ли некорректную информацию, то ли явную ошибку. В тексте

Я воспользовался последней ссылкой и посетил указанный сайт http://old.lawru.info/dates/list33/index.htm

где и обнаружил без труда указанный документ № 2094-1

http://old.lawru.info/base66/part6/d66ru6308.htm

Далее статью читать и проверять не стал.

Я привык доверять публикующейся на вашем сайте информации, а этот факт, на мой взгляд, бросает тень на достоверность и надежность публикуемой Вами информации.

Поэтому, являясь Вашим почитателем, решил известить Вас об этом

Извините за беспокойство

С искренним уважением. Михаил Константинович

Здравствуйте, Михаил Константинович!

По указанной Вами ссылке действительно размещен ТЕКСТ Закона РСФСР от 25 декабря 1991 года № 2094-1. Но там отсутствует указание на официальное издание и дату публикации, что очень странно, так как изменение названия государства касается абсолютно всех его граждан и самым непосредственным образом влияет на работу всех органов управления. Исторический факт – документ никогда не был опубликован ни в одном официальном издании РСФСР.

Вот по этой ссылке размещено подробное объяснение, что именно не так с этим законом:

http://vecherusia.livejournal.com/4149.html

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ НЕЗАКОННА



Видео 2

Видео 3



25 декабря 1991 года считается Днем образования Российской Федерации (России). В этот день Б.Н.Ельцин подписал закон № 2094-I «Об изменении наименования государства Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика».







На первый взгляд все нормально, закон как закон. Верховный Совет РСФСР своим Решением постановил, что государство Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика (РСФСР) впредь именовать как Российская Федерация (Россия) и Борис Ельцин как Президент РСФСР это Решение ВС РСФСР утвердил. На документе есть дата, должность и даже подпись Бориса Ельцина.



Все хорошо, если бы не:



1) РСФСР это не государство, это союзная республика в составе государства СССР.



2) Данный закон №2094-1 подписан должностью “Президент РФ”, что является должностным преступлением и подлогом, так как Б.Ельцин на тот момент имел должность “Президента РСФСР”, но не “Президента РФ”. Нельзя самоназначаться на государственные должности и подписывать какие либо документы должностью не соответствующей занимаемой, такой документ теряет юридическую силу.



К примеру, я директор ООО “Ромашка” и подписываю с Вами договор как директор ООО “Ромашка +”. Вопрос, такой Договор будет иметь юридическую силу? При этом у меня нет ни каких подтверждающих и регистрирующих документов. Это будет жульничество!



Справка : На должность “Президент РФ” Б.Ельцин был инагурован лишь 9 августа 1996 года.



3) Обнаружить Постановление Верховного Совета РСФСР, на которое ссылается данный “закон” не удалось. В период с 01.01.1991 года по 01.02.1992 года ни какого Решения Верховного Совета РСФСР о переименовании РСФСР в РФ не было. Ссылка на источник:



Согласно действующей конституции РСФСР от 1978 года, статьи 184 и 185. Все законы и иные акты государственных органов РСФСР издаются на основе и в соответствии с Конституцией РСФСР, а любые изменение Конституции РСФСР производится только решением Верховного Совета РСФСР, принятым большинством не менее двух третей от общего числа депутатов Верховного Совета РСФСР.



Высшим органом по конституции РСФСР (статьи 15) является не президент РСФСР , а Верховный Совет РСФСР. Поэтому видоизменять название республики в единоличном порядке Б.Ельцин не имел никакого права. Это вообще прерогатива референдума.



Рекомендуемое видео:

https://www.youtube.com/watch?v=MugJeQ6mf7U



ПОДВЕДЕМ ИТОГ



В первых строках закона указано, “Верховный Совет РСФСР постановляет”, но как мы ранее выяснили, ни какого решения ВС РСФСР на этот счет не было и нет, а это значит, что:



- Б.Ельциным был 25.12.1991 года совершен подлог (должностное преступление) и самозахват власти (государственное преступление);



- Закон №2041-1 о переименовании был подписан человеком не имеющим на то полномочия. Если бы тогда Б.Ельцин подписал закон как Президент РСФСР, то все было бы более менее нормально, но данный закон он подписал как Президент РФ;



- в связи с вышесказанным, Закон №2041-1 теряет юридическую силу, является противозаконным и ничтожным;



- в связи с вышесказанным, переименование РСФСР в Российскую Федерацию также незаконно и ничтожно;



- в связи с вышесказанным, мы до сих пор живем в РСФСР и являемся гражданами РСФСР-СССР;



- в связи с вышесказанным, все законодательные Акты опубликованные в СМИ и судебные Решения от имени Российской Федерации с 25.12.1991 года ничтожны и не подлежать исполнению;



- граждан Российской Федерации нет и не может быть, так как Российская Федерация была образована незаконно;



- так называемые суды РФ не имеют права судить граждан СССР.



Видео-доказательство из газеты “Советская Россия”











Кроме того, на текущий момент отсутствует какой либо законодательный акт, указывающий на выход РСФСР из состава СССР и о создании СНГ. РСФСР являлось и является одним из соучредителей государства СССР и заявление о выходе из состава соучредителей СССР не было рассмотрено Верховным Советом СССР и РСФСР до сих пор. ООН по прежнему признаёт своим соучредителем именно СССР.



Сознавая опасность фактического распада РСФСР под давлением силовых структур США и НАТО, Съезд народных депутатов в целях обеспечения целостности республики подавляющим большинством голосов (907 – за, 13 – против и 9 – воздержавшихся) принял 12 июня 1990 года “Декларацию о государственном суверенитете Российской Советской Федеративной Социалистической Республики”. И вопреки расхожему мнению, в этой Декларации нет ни слова о выходе РСФСР из состава СССР. Напротив, РСФСР четко заявляла, что собирается и впредь оставаться составной частью Союза ССР.



ВОПРОС, КТО ТОГДА ЭТА РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ и ЧТО ОНА ДЕЛАЕТ НА ТЕРРИТОРИИ РСФСР? ОТВЕТ: ЭТО ОПГ или ОККУПАЦИОННАЯ ВЛАСТЬ.



Гражданам СССР, которые мошенническим образом путём были вовлечены в чиновничьи или силовые структуры Российской Федерации следует напомнить о статье №64 УК РСФСР “Измена Родины” , которая действует до сих пор:



“Измена Родине, то есть деяние, умышленно совершенное гражданином СССР в ущерб суверенитету, территориальной неприкосновенности или государственной безопасности и обороноспособности СССР: переход на сторону врага, шпионаж, выдача государственной или военной тайны иностранному государству, бегство за границу или отказ возвратиться из-за границы в СССР, оказание иностранному государству помощи в проведении враждебной деятельности против СССР, а равно заговор с целью захвата власти, наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества или смертной казнью с конфискацией имущества”.



Российский предприниматель по сути является пособником оккупации, так как платит налоги в РФ.



Кто ты? Ты гражданин Российской Федерации? Тогда прочти это:



ОСНОВНАЯ ПРОБЛЕМА ДЛЯ НЫНЕШНЕЙ ВЛАСТИ РФ, ЧТО ЕЛЬЦИН ОФИЦИАЛЬНО УМЕР



P.S. Ельцин нарушал не только законы РСФСР, но и законы созданной им Российской Федерации.









P.S. P.S. Пролистывая страницы истории, я часто задавал себе вопрос, как могли американские кураторы “присматривающие” за Ельциным так лохануться и так сильно подставить в будущем Российскую Федерацию с этим Законом №2041-1, сделав РФ фактически вне закона, грубо нарушил конституцию СССР и РСФСР, а именно статью 174 СССР и статью 185 РСФСР: “Изменение Конституции производится решением Верховного Совета, принятым большинством не менее двух третей от общего числа депутатов каждой из его палат”.



А потом понял, что у американцев работал стериотип их жизни. В США все решает Президент США, а у нас все решал народ, точнее Верховный Совет, поэтому они не обратили особого внимания на эти статьи 184 и 185, а без Решений Верховного Совета все Указы, Законы и Постановления изменяющие конституцию СССР/РСФСР, в том числе изменение названий республик или самого государства являются государственным преступлением, считаются ничтожными и не подлежат исполнению!



Чтобы понять, что в действительности же произошло в действительности некоторым людям бывает сложно. Поэтому переведем данную сложную ситуацию в житейскую. К примеру, некто, родственник нашего соседа, убил прежнего хозяина, подделал документы и заселился в его дом, убедив всех в этом (некоторых подкупив), что он действительный хозяин этого дома. Прошло 25 лет… Вскрылись некоторые факты того преступления, разве годы изменили то, что он сделал 25 лет назад? Нет! Он вор и убийца! Должны ли мы мириться с тем, что он сделал? Решение каждого! Лично я не хочу.



А ТЕПЕРЬ САМОЕ ГЛАВНОЕ: Согласно конституции РСФСР от 1978 года, глава 1, статья 5. Наиболее важные вопросы государственной жизни выносятся на всенародное обсуждение, а также ставятся на всенародное голосование (референдум). Поэтому не важно, что был служебный подлог Б.Ельцина, с законом 2094-1, который он принял без Решения ВС РСФСР, переименовывать РСФСР в РФ без референдума он НЕ ИМЕЛ НИКАКОГО ПРАВА!!! Вообщем, все мы гр. СССР, а живем мы не в РФ, а в РСФСР. Пора выходит из этой матрицы. Второе был ли у нас Референдум о выходе РСФСР из состава СССР, что тоже не было? Что просто вот так взяли и сменили вывески на зданиях?



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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ НЕЗАКОННА, ХВАТИТ ИГРАТЬ В ГРАЖДАН РФ . Хватит бить себя в грудь и цитировать конституцию незаконного государства. Хватит отстаивать не существующие права лже-граждан РФ. Конституции РФ нет и она не работает. “Граждан РФ” судят не по конституции, а по УПК или ГПК РФ.



Все статьи так называемой конституции РФ давно изменены различными подзаконными актами. Конституции РФ как такой давно нет Живой пример, статья 31 “Граждане Российской Федерации имеют право собираться мирно без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование”. В августе 2016 года за игру на гуслях в центре Москвы были оштрафованы на 10.000 российских рублей две девушки-музыканты, за то что нарушлии подзаконный акт “Больше трех не собираться”. Ссылка на источник: Видео 1 https://www.youtube.com/watch?v=nlgZmkyqiVQ&feature=youtu.be Видео 2 https://www.youtube.com/watch?v=Wf9HAhIJZys&feature=youtu.be Видео 3 https://www.youtube.com/watch?v=iG7tQyOi4b0&feature=youtu.be 25 декабря 1991 года считается Днем образования Российской Федерации (России). В этот день Б.Н.Ельцин подписал закон № 2094-I «Об изменении наименования государства Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика».На первый взгляд все нормально, закон как закон. Верховный Совет РСФСР своим Решением постановил, что государство Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика (РСФСР) впредь именовать как Российская Федерация (Россия) и Борис Ельцин как Президент РСФСР это Решение ВС РСФСР утвердил. На документе есть дата, должность и даже подпись Бориса Ельцина.1) РСФСР это не государство, это союзная республика в составе государства СССР.2) Данный закон №2094-1 подписан должностью “Президент РФ”, что является должностным преступлением и подлогом, так как Б.Ельцин на тот момент имел должность “Президента РСФСР”, но не “Президента РФ”. Нельзя самоназначаться на государственные должности и подписывать какие либо документы должностью не соответствующей занимаемой, такой документ теряет юридическую силу.: На должность “Президент РФ” Б.Ельцин был инагурован лишь 9 августа 1996 года.3) Обнаружить Постановление Верховного Совета РСФСР, на которое ссылается данный “закон” не удалось. В период с 01.01.1991 года по 01.02.1992 года ни какого Решения Верховного Совета РСФСР о переименовании РСФСР в РФ не было. Ссылка на источник: http://old.lawru.info/base49/p Высшим органом по конституции РСФСР (статьи 15) является, а Верховный Совет РСФСР. Поэтому видоизменять название республики в единоличном порядке Б.Ельцин не имел никакого права. Это вообще прерогатива референдума.Рекомендуемое видео:В первых строках закона указано, “Верховный Совет РСФСР постановляет”, но как мы ранее выяснили, ни какого решения ВС РСФСР на этот счет не было и нет, а это значит, что:- Б.Ельциным был 25.12.1991 года совершен подлог (должностное преступление) и самозахват власти (государственное преступление);- Закон №2041-1 о переименовании был подписан человеком не имеющим на то полномочия. Если бы тогда Б.Ельцин подписал закон как Президент РСФСР, то все было бы более менее нормально, но данный закон он подписал как Президент РФ;- в связи с вышесказанным, Закон №2041-1 теряет юридическую силу, является противозаконным и ничтожным;- в связи с вышесказанным, переименование РСФСР в Российскую Федерацию также незаконно и ничтожно;- в связи с вышесказанным, мы до сих пор живем в РСФСР и являемся гражданами РСФСР-СССР;- в связи с вышесказанным, все законодательные Акты опубликованные в СМИ и судебные Решения от имени Российской Федерации с 25.12.1991 года ничтожны и не подлежать исполнению;- граждан Российской Федерации нет и не может быть, так как Российская Федерация была образована незаконно;- так называемые суды РФ не имеют права судить граждан СССР.Видео-доказательство из газеты “Советская Россия” https://www.youtube.com/watch?v=9XOvnOXKmwg Кроме того, на текущий момент отсутствует какой либо законодательный акт, указывающий на выход РСФСР из состава СССР и о создании СНГ. РСФСР являлось и является одним из соучредителей государства СССР и заявление о выходе из состава соучредителей СССР не было рассмотрено Верховным Советом СССР и РСФСР до сих пор.Сознавая опасность фактического распада РСФСР под давлением силовых структур США и НАТО, Съезд народных депутатов в целях обеспечения целостности республики подавляющим большинством голосов (907 – за, 13 – против и 9 – воздержавшихся) принял 12 июня 1990 года “Декларацию о государственном суверенитете Российской Советской Федеративной Социалистической Республики”. И вопреки расхожему мнению, в этой Декларации нет ни слова о выходе РСФСР из состава СССР. Напротив, РСФСР четко заявляла, что собирается и впредь оставаться составной частью Союза ССР.ОТВЕТ: ЭТО ОПГ или ОККУПАЦИОННАЯ ВЛАСТЬ., которая действует до сих пор:Российский предприниматель по сути является пособником оккупации, так как платит налоги в РФ.Ты гражданин Российской Федерации? Тогда прочти это: http://vecherusia.livejournal.com/1415.html Ельцин нарушал не только законы РСФСР, но и законы созданной им Российской Федерации.Поэтому не важно, что был служебный подлог Б.Ельцина, с законом 2094-1, который он принял без Решения ВС РСФСР, переименовывать РСФСР в РФ без референдума онВообщем, все мы гр. СССР, а живем мы не в РФ, а в РСФСР. Пора выходит из этой матрицы. Второе был ли у нас Референдум о выходе РСФСР из состава СССР, что тоже не было? Что просто вот так взяли и сменили вывески на зданиях? https://www.youtube.com/watch?v=ur8tcklRcg0 СССР восстановление https://www.youtube.com/watch?v=7yBGOVXsBT4 БССР СУЩЕСТВУЕТ! ДОКАЗАТЕЛЬСТВА. Часть 1 https://www.youtube.com/watch?v=O6teK-IELeA БССР СУЩЕСТВУЕТ. Республика Беларусь – колония США. Часть 2 https://www.youtube.com/watch?v=5U_xwM2hJN0 Деньги Банки Кредит 4 ролика в одном. Хватит бить себя в грудь и цитировать конституцию незаконного государства. Хватит отстаивать не существующие права лже-граждан РФ. Конституции РФ нет и она не работает. “Граждан РФ” судят не по конституции, а по УПК или ГПК РФ.Все статьи так называемой конституции РФ давно изменены различными подзаконными актами. Конституции РФ как такой давно нет Живой пример, статья 31 “Граждане Российской Федерации имеют право собираться мирно без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование”. В августе 2016 года за игру на гуслях в центре Москвы были оштрафованы на 10.000 российских рублей две девушки-музыканты, за то что нарушлии подзаконный акт “Больше трех не собираться”. Ссылка на источник: http://www.mk.ru/social/2016/08/10/dvukh-studentok-oshtrafovali-za-igru-na-guslyakh-na-manezhnoy-ploshhadi.html P.S. Решение суда выносилось в их отсутствие.