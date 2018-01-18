Записка по прямому проводу полпреда ОГПУ по Северо-Кавказскому краю Е. Г. Евдокимова заместителю председателя ОГПУ СССР Г. Г. Ягоде о борьбе с контрреволюционными организациями. 2 декабря 1932 г.

«довести колхозы до такого состояния, чтобы дискредитировать коллекти­визацию в глазах самих колхозников, тем самым стимулировать развал»; «единоличник может не сеять, ему хватит и колхозного хлеба»

«заставить власть и коммунистов отказаться от колхозов

«Надо бросить землю, уходить из станиц, пусть коммунисты сами пашут и сеют.

Первое дело — Гулого — носит характер самостийнического кубанского движения, увязанного оче­видно с украинским

О саботаже хлебозаготовок на Кубани накануне голода 1933 года.Ознакомившись на месте с имеющимися материалами, делами, также людьми, должен констатировать: в ноябрьскую операцию по нашей линии мы вступили совершенно неподготовленными, без каких-либо агентурных ресурсов. Наоборот, сеть больше чем на 50 % дезинформировала нас. Работ­ники как следует станиц не знали. Руководство борьбой с деревенской контр­революцией было явно ослаблено. Не лучше, правда, обстоит дело и в горо­дах. Благодаря этому в первое время арестовывали, что выпирало своей анти­советской деятельностью и злоупотреблениями в колхозах и совхозах. Только теперь начинается прощупывание контрреволюционного хребта, организо­вавшего саботаж. Это обстоятельство не могло не сказаться, наряду со слабо­стью партийно-массовой и советской работы в низовых организациях, на быстроте слома сопротивления станиц. Решительность всех мероприятий — неожиданность удара по саботажу, в результате поездки бригады ЦК, по рас­поясавшейся контрреволюции ошеломила станицы, дав известные сдвиги в выполнении планов хлеба и сева. Расчеты контрреволюционного элемента и кулачества на боевые настроения станиц, возможность массовых волынок, эксцессов оказались битыми. Нажим, удар по станицам заставил контррево­люционный элемент уйти в подполье и частью бежать из оперируемых рай­онов. Разворот [в] последние дни агентурно-следственной работы вскрывает совершенно определенно организованное кулацко-белогвардейское подполье, организовавшее саботаж на Кубани в расчете на активное вооруженное вы­ступление. Следствие по вскрываемым контрреволюционным группам и ор­ганизациям показывает, что начало их зарождения и деятельности относится к 1930—1931 гг., примером чему могут служить следующие факты:1) В станицах Джерелиевской, Анастасьевской Славянского р. вскрыта повстанческая организация, созданная по инициативе участника улагаевского десанта белого офицера Гулого, прибывшего, по ряду данных, из-за рубежа. Организация эта имеет свое ответвление в станицах Ивановской, Курганской, Гостогаевской, Стеблеевской, Таманской, Терновской и связа­на с кулацко-белогвардейским подпольем стан. Полтавской, одной из веду­щих станиц в Славянском р. Есть все основания утверждать, что подполье этих станиц является единой контрреволюционной организацией, очевидно, с центром в стан. Полтавской,Наряду с работой по вредительству в колхозах и организации саботажа, идеологи уси­ленно культивировали установку: «Необходимо готовиться к восстанию, т.к. почва к этому достаточно глубоко вспахана». На сегодня арестовали 93 ак­тивных члена организации, дополнительно пока выявлено и арестовывается 35. В числе арестованных Михаил Омельченко, родной брат бывшего члена Ку­банской Рады, одного из крупнейших идеологов самостийнического дви­жения на Кубани Омельченко Григория, ныне находящегося в Праге. Арестованный Омельченко Михаил последний год учительствовал в стан. Терновской Тихорецкого р. По делу приняли меры к быстрейшей ликвида­ции всех ячеек и связей. Ведется интенсивное следствие. Первые предвари­тельные протоколы высылаю почтой.2. Черноморским оперсектором вскрыта крупная контрреволюционная пов­станческая организация, созданная прибывшим в 1930 г. из-за рубежа полков­ником Поповым. Организация, по данным предварительного следствия, аген­турных материалов, охватывает своим влиянием Курганинский, Белоречен­ский, Армавирский районы. Наряду с формированием станичных ячеек, вскрытых уже в станицах Гиагинской, Курганской, Убеженской, вела также интенсивную работу среди беглого элемента, осевшего на Черноморском побе­режье.Попов в разгово­рах с активом упоминал о наличии у него своих людей в советском аппарате, в частности, в совхозе «Хуторок», которые «хорошо законспирированы и делают свое дело». Пока арестованы 25 чел. членов руководящего актива. Приняты ме­ры к аресту дополнительно выявленных 40 чел., Попов скрывается. Ведется его установка и розыск. По приметам полковник Попов схож с выехавшим эмис­саром белых РОВСа[4] (ориентировка ИНО ОГПУ).. Второе дело — Попова — с налетом явно белогвардейским по линии РОВСа. Попов, по одним сведениям, являлся якобы помощником Фостикова, организовавшего в свое время выступление в Карачае и Тереке, что важно для нащупывания его местопребывания в данное время и выявления связей с этой организацией среди националов, тем более что в делах имеются агентурные сведения и о связях с черкесами. Дело находится в начальной ста­дии развития, требует максимума агентурных следственных сил.3. В Кропоткинском, Павловском, Тихорецком, Тимошевском и других районах Кубани вскрыт ряд повстанческих кулацко-белогвардейских ячеек, следствие по которым хотя еще недостаточно углублено и развернуто в силу не­достатка людей, все же с очевидностью предварительные данные сигнализируют о наличии в этих районах также серьезных организующих очагов кулацко-белогвардейской контрреволюции, основная деятельность которой та же, что в пер­вых двух контрреволюционных организациях. Ряд дел вместе с арестованными переотправил в Ростов для более основательной следственной проработки.В т.ч. кулаков 1246, из них 113 были в колхозах, колхозников — 668, подавляющей массой быв. бе­лые, на руководящих должностях лиц и служащих соваппарата — 90, колхо­зов — 341, остальные единоличники. Всего из количества арестованных 1506 с белым прошлым. Из общего числа всех арестованных за организованную контрреволюционную деятельность 970 чел., в т.ч. по 43 группировкам, 2 контрреволюционным организациям 504 чел. Из общей цифры 2543 чело­века уже пропущены через выездные сессии суда. Ведущую роль в располо­жении колхозов играют бывшие белые всех мастей и оттенков, являющиеся главным контингентом контрреволюционного актива, которые уклонились от удара в период коллективизации и выселений, кулачество из края проникло в колхозы, не очищенные своевременно от связей, общим недосмотром жизни колхозов. К общему положению:При общем нажиме и энергичном изъятии контррево­люционного элемента, организовавшего саботаж, разгрома контрреволюци­онных очагов необходимо добиться путем мобилизации актива, лучшей час­ти колхозников на выявление и сдачу укрываемого хлеба, плюс к этому уси­ление темпов обмолота и уборки в колхозах и совхозах.Политмассовая работа по большинству районов отстает от мер административного порядка. Эле­менты оппортунизма и упаднических настроений в ряде районов имеют место и на сегодняшний день.Под влиянием провокационных слухов антисоветского элемента о выселении всех единоличников-казаков по ряду районов единоличник значительно в своей массе превратился в кочующего. Массовое бегство из станиц отмечается по районам Курганинскому, Армавирскому, Славянскому. Из первых двух райо­нов движение беглых в предгорные районы и на Черноморье, из Славянского района — в плавни и камыши. Меры к локализации бегства принимаются. [В] кулацко-зажиточной белогвардейской части единоличника сильны акти­вистские настроения провокации, злостная агитация повстанческого харак­тера (Бесскорбная, Урупская Армавирского р., Медведовская, Поповичевская Тимошевского р., Полтавская, Славянская Славянского р.). Появились лис­товки с лозунгом: «Братский союз единоличников и колхозников-казаков». Из конкретных проявлений контрреволюционной активностиОтмечаются факты боязни нового актива идти на руководящую ра­боту в колхоз, нерешительность в действиях вновь выдвинутых после чистки правлений, боязнь ответственности и т.д. Вопрос быстрого укрепления руко­водства колхозов — одна из актуальнейших задач, т.к. это стимулировало бы быстрое выполнение кампаний сегодняшнего дня и подготовку к весенней.В заключение считаю необходимым в целях более успешного и быстрого в короткий срок нанесения более действенного удара по контрреволюцион­ным очагам по краю и в первую очередь на Кубани — развернуть работу по выявлению скрытых организаций и групп, установление их в некраевых и зарубежных связях.1) Предоставить ПП право внесудебного рассмотрения по контрреволю­ционным делам, чтобы нанести решительный быстрый удар по распоясав­шейся кулацко-контрреволюционной белогвардейщине.2) Обеспечить мне срочную посылку обещанных квалифицированных курсантов на этот период, т.к. положение дел с личным составом тяжелое. Следственные дела в силу недостачи опытных работников надлежащими тем­пами и глубокой проработкой вскрываемых группировок не обеспечиваются.3) Положение с войсковыми ресурсами и возможностью оперировать не­обходимыми резервами, как вам известно, обстоит плохо. Минимального резерва для возможности оперирования в случае необходимости не имею, поэтому прошу взамен отзываемого 6-го Украинского полка дать мне из Москвы не меньше кавдивизиона и мотомехгруппу, чтобы возможно крепко оседлать казачьи районы в этот период и быть уверенным в отношении сты­ков с нацобластями, где Кубань получает уже свое отражение. Вопрос быстрого освоения молодняка в разворачиваемых частях упирается в командный состав, а главное в руководство УПО. Прошу т. Ротермел дать пома по стро­евой. Выдвигал т. Кулеша, на чем настаиваю. Обеспечьте политотдел УПО как работниками, так и руководителями.4) Ускорить высылку на Кубань Попашенко по вполне понятным причи­нам, а также удовлетворить мою просьбу в отношении личного состава по списку, представленному в отдел кадров. В первую очередь организовать СПО ПП. Политинформация страдает большим дефектом.5) К выселению приступаем с 5 декабря. Желательно было бы провести это в кратчайший срок, т.е. по 2 эшелона в сутки с тем, чтобы иметь развя­занными руки и большую маневренность у имеющихся опергрупп, которые сейчас связаны.Евдокимов http://istmat.info/node/26871 – цинкPS. Весь этот саботаж по сбору хлеба осуществлялся на фоне нарастающей угрозы голода, дополняя последствия засухи и ошибки партийного руководства, что и привело к масштабной трагедии.У авторов переписки судьба не сложилась. Евдокимов расстрелян в 1937 году. Ягоду расстреляли через год.

Источник: colonelcassad.livejournal.com