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О саботаже хлебозаготовок на Кубани накануне голода 1933 года

09:38. 18 января 2018 Просмотров - 357 Один комментарий Опубликовал:


О саботаже хлебозаготовок на Кубани накануне голода 1933 года.

Записка по прямому проводу полпреда ОГПУ по Северо-Кавказскому краю Е. Г. Евдокимова заместителю председателя ОГПУ СССР Г. Г. Ягоде о борьбе с контрреволюционными организациями. 2 декабря 1932 г.


Совершенно секретно

Ознакомившись на месте с имеющимися материалами, делами, также людьми, должен констатировать: в ноябрьскую операцию по нашей линии мы вступили совершенно неподготовленными, без каких-либо агентурных ресурсов. Наоборот, сеть больше чем на 50 % дезинформировала нас. Работ­ники как следует станиц не знали. Руководство борьбой с деревенской контр­революцией было явно ослаблено. Не лучше, правда, обстоит дело и в горо­дах. Благодаря этому в первое время арестовывали, что выпирало своей анти­советской деятельностью и злоупотреблениями в колхозах и совхозах. Только теперь начинается прощупывание контрреволюционного хребта, организо­вавшего саботаж. Это обстоятельство не могло не сказаться, наряду со слабо­стью партийно-массовой и советской работы в низовых организациях, на быстроте слома сопротивления станиц. Решительность всех мероприятий — неожиданность удара по саботажу, в результате поездки бригады ЦК, по рас­поясавшейся контрреволюции ошеломила станицы, дав известные сдвиги в выполнении планов хлеба и сева. Расчеты контрреволюционного элемента и кулачества на боевые настроения станиц, возможность массовых волынок, эксцессов оказались битыми. Нажим, удар по станицам заставил контррево­люционный элемент уйти в подполье и частью бежать из оперируемых рай­онов. Разворот [в] последние дни агентурно-следственной работы вскрывает совершенно определенно организованное кулацко-белогвардейское подполье, организовавшее саботаж на Кубани в расчете на активное вооруженное вы­ступление. Следствие по вскрываемым контрреволюционным группам и ор­ганизациям показывает, что начало их зарождения и деятельности относится к 1930—1931 гг., примером чему могут служить следующие факты:

1) В станицах Джерелиевской, Анастасьевской Славянского р. вскрыта повстанческая организация, созданная по инициативе участника улагаевского десанта белого офицера Гулого, прибывшего, по ряду данных, из-за рубежа. Организация эта имеет свое ответвление в станицах Ивановской, Курганской, Гостогаевской, Стеблеевской, Таманской, Терновской и связа­на с кулацко-белогвардейским подпольем стан. Полтавской, одной из веду­щих станиц в Славянском р. Есть все основания утверждать, что подполье этих станиц является единой контрреволюционной организацией, очевидно, с центром в стан. Полтавской, с единой тактикой действий, изощренным вредительством по развалу колхозов, культивированием среди колхозников и единоличников установок необходимости свести посев [к] потребитель­ской норме: «Работать в колхозе так, чтобы не замерзнуть, не надрываться»; «довести колхозы до такого состояния, чтобы дискредитировать коллекти­визацию в глазах самих колхозников, тем самым стимулировать развал»; «единоличник может не сеять, ему хватит и колхозного хлеба»; «заставить власть и коммунистов отказаться от колхозов, дать возможность казакам распоряжаться землей по своему усмотрению так, как он хочет». Наряду с работой по вредительству в колхозах и организации саботажа, идеологи уси­ленно культивировали установку: «Необходимо готовиться к восстанию, т.к. почва к этому достаточно глубоко вспахана». На сегодня арестовали 93 ак­тивных члена организации, дополнительно пока выявлено и арестовывается 35. В числе арестованных Михаил Омельченко, родной брат бывшего члена Ку­банской Рады, одного из крупнейших идеологов самостийнического дви­жения на Кубани Омельченко Григория, ныне находящегося в Праге. Арестованный Омельченко Михаил последний год учительствовал в стан. Терновской Тихорецкого р. По делу приняли меры к быстрейшей ликвида­ции всех ячеек и связей. Ведется интенсивное следствие. Первые предвари­тельные протоколы высылаю почтой.

2. Черноморским оперсектором вскрыта крупная контрреволюционная пов­станческая организация, созданная прибывшим в 1930 г. из-за рубежа полков­ником Поповым. Организация, по данным предварительного следствия, аген­турных материалов, охватывает своим влиянием Курганинский, Белоречен­ский, Армавирский районы. Наряду с формированием станичных ячеек, вскрытых уже в станицах Гиагинской, Курганской, Убеженской, вела также интенсивную работу среди беглого элемента, осевшего на Черноморском побе­режье. Основные установки этой организации: «Надо бросить землю, уходить из станиц, пусть коммунисты сами пашут и сеют. Уходящих из станиц под ви­дом всякого рода артелей (маскировка) формировать [в] боевые ядра и группы с тем, чтобы впоследствии развить широкое повстанчество». Попов в разгово­рах с активом упоминал о наличии у него своих людей в советском аппарате, в частности, в совхозе «Хуторок», которые «хорошо законспирированы и делают свое дело». Пока арестованы 25 чел. членов руководящего актива. Приняты ме­ры к аресту дополнительно выявленных 40 чел., Попов скрывается. Ведется его установка и розыск. По приметам полковник Попов схож с выехавшим эмис­саром белых РОВСа[4] (ориентировка ИНО ОГПУ). Первое дело — Гулого — носит характер самостийнического кубанского движения, увязанного оче­видно с украинским. Второе дело — Попова — с налетом явно белогвардейским по линии РОВСа. Попов, по одним сведениям, являлся якобы помощником Фостикова, организовавшего в свое время выступление в Карачае и Тереке, что важно для нащупывания его местопребывания в данное время и выявления связей с этой организацией среди националов, тем более что в делах имеются агентурные сведения и о связях с черкесами. Дело находится в начальной ста­дии развития, требует максимума агентурных следственных сил.

3. В Кропоткинском, Павловском, Тихорецком, Тимошевском и других районах Кубани вскрыт ряд повстанческих кулацко-белогвардейских ячеек, следствие по которым хотя еще недостаточно углублено и развернуто в силу не­достатка людей, все же с очевидностью предварительные данные сигнализируют о наличии в этих районах также серьезных организующих очагов кулацко-белогвардейской контрреволюции, основная деятельность которой та же, что в пер­вых двух контрреволюционных организациях. Ряд дел вместе с арестованными переотправил в Ростов для более основательной следственной проработки.

4. За 25 дней по 13 решающим районам Кубани оперировано 4760 чел. контрреволюционного кулацко-белогвардейского элемента, расхитителей урожая, злостных саботажников хлебосдачи и сева. В т.ч. кулаков 1246, из них 113 были в колхозах, колхозников — 668, подавляющей массой быв. бе­лые, на руководящих должностях лиц и служащих соваппарата — 90, колхо­зов — 341, остальные единоличники. Всего из количества арестованных 1506 с белым прошлым. Из общего числа всех арестованных за организованную контрреволюционную деятельность 970 чел., в т.ч. по 43 группировкам, 2 контрреволюционным организациям 504 чел. Из общей цифры 2543 чело­века уже пропущены через выездные сессии суда. Ведущую роль в располо­жении колхозов играют бывшие белые всех мастей и оттенков, являющиеся главным контингентом контрреволюционного актива, которые уклонились от удара в период коллективизации и выселений, кулачество из края проникло в колхозы, не очищенные своевременно от связей, общим недосмотром жизни колхозов. К общему положению: несмотря на комплекс всех мероприятий по совпартлинии в целом и оперативные действия, все же полного перелома в хлебосдаче и севе на сегодня не имеем. На 30 ноября сев подтянут до 65,3 %, хлебозаготовки до 68,5 %. Отдельные районы как Брюховецкий имеет по хле­бу 87,7 %, Кропоткинский — 78,6 %, Ново-Покровский — 76,3 %, Тимошевский — 74,1 %, Кореновский — 70 %, Тихорецкий — 69,1 %, остальные ниже.

В абсолютных цифрах характерная черта по Кореновскому р., давшему 70,5 % хлебозаготовок, за весь период до 3 ноября было заготовлено 15811,3 т, в то время как за один ноябрь 13 273,6 т; или Павловский р., отстающий и имеющий в заготовках 59,7 %, дал в абсолютных цифрах за ноябрь 10 962,5 т, а за весь период заготовок до ноября 24 562,5 т; осталь­ные районы, за исключением Кропоткинского, давшего 6583 т, идут не вы­ше 5500 т, спускаясь до 2500 т. Например, Курганинский за ноябрь дает 2534,9 т при общем выполнении процента хлебозаготовок 55,1 % (кстати, район, где была база организации Попова). Славянский р. дал с 3 ноября 3706 т при общем проценте 67,2. За это время на сегодня нашими опергруп­пами обнаружены и изъяты 34 431,8 ц укрытого расхищенного хлеба, 816 ям, 51 амбар, много ручных мельниц. Только по одному Краснодарскому р. изъято до 100 мельниц, в т.ч. одна с конным приводом. Владелец ее, едино­личник, брал за помол гарнцевый сбор. Изощрения в укрытии хлеба дохо­дят до таких форм, как зарывание хлеба на кладбище под видом могил, на которых ставятся даже кресты. Характерной чертой положения с хлебом яв­ляется распыленность хлеба мелкими партиями не только у единоличников, но и у колхозников. При общем нажиме и энергичном изъятии контррево­люционного элемента, организовавшего саботаж, разгрома контрреволюци­онных очагов необходимо добиться путем мобилизации актива, лучшей час­ти колхозников на выявление и сдачу укрываемого хлеба, плюс к этому уси­ление темпов обмолота и уборки в колхозах и совхозах. Мобилизация сил на борьбу за хлеб в полной мере еще не достигнута. Политмассовая работа по большинству районов отстает от мер административного порядка. Эле­менты оппортунизма и упаднических настроений в ряде районов имеют место и на сегодняшний день.

5. Основные моменты из общих настроений станицы — единоличник до сих пор продолжает упорно саботировать сдачу хлеба, изощряясь в методах скрытия, в массе своей является базой для распространения слухов как по сдаче хлеба, так и по севу, дает исключительно низкие темпы. Например, по стан. Поповической колхозниками сдано хлеба 99,6 %, единоличниками 13 %; по стан. Теригоевской колхозниками — 94,4 %, единоличниками — 28,6 %; по стан. Темижбекской колхозниками — 80 %, единоличниками — 16,8 %. Под влиянием провокационных слухов антисоветского элемента о выселении всех единоличников-казаков по ряду районов единоличник значительно в своей массе превратился в кочующего. Массовое бегство из станиц отмечается по районам Курганинскому, Армавирскому, Славянскому. Из первых двух райо­нов движение беглых в предгорные районы и на Черноморье, из Славянского района — в плавни и камыши. Меры к локализации бегства принимаются. [В] кулацко-зажиточной белогвардейской части единоличника сильны акти­вистские настроения провокации, злостная агитация повстанческого харак­тера (Бесскорбная, Урупская Армавирского р., Медведовская, Поповичевская Тимошевского р., Полтавская, Славянская Славянского р.). Появились лис­товки с лозунгом: «Братский союз единоличников и колхозников-казаков». Из конкретных проявлений контрреволюционной активности в последнее время участились поджоги с целью имущественного вредительства. Два факта поджогов кукурузы на корню. Поджоги домов. В Краснодарском р. в ночь на 1 декабря сгорела колхозная конюшня, погибли 18 лошадей, пострадали от ожогов 18 человек. На 26 ноября сгорела ст. Величковская — несомненна зло­намеренность поджога, при благоприятном ветре создалась угроза располо­женному рядом со станцией крупного элеватора. Отмечаются факты терро­ристических проявлений: 13 покушений, в одном случае окончившемся убийством активиста-партийца, ранением двух комсодчиков, имели место по­пытки оформления кулацкого и деклассированного элемента в банды. С 3 но­ября ликвидированы 7 бандитских группировок. Лейтмотив организации: «Ги­бель советской власти неизбежна», разговоры о войне, приходе «наших», рас­праве над честными колхозниками, предстоящем голоде и т.д. Колхозники — в настроениях пестрота. Колхозники, выполнившие план хлебозаготовок, чувствуют себя крепко, по ряду мест, преимущественно [у] отстающих кол­хозников, отмечается упадническое настроение: «заберут весь хлеб, подохнем с голоду». Отмечаются факты боязни нового актива идти на руководящую ра­боту в колхоз, нерешительность в действиях вновь выдвинутых после чистки правлений, боязнь ответственности и т.д. Вопрос быстрого укрепления руко­водства колхозов — одна из актуальнейших задач, т.к. это стимулировало бы быстрое выполнение кампаний сегодняшнего дня и подготовку к весенней.

В заключение считаю необходимым в целях более успешного и быстрого в короткий срок нанесения более действенного удара по контрреволюцион­ным очагам по краю и в первую очередь на Кубани — развернуть работу по выявлению скрытых организаций и групп, установление их в некраевых и зарубежных связях.

1) Предоставить ПП право внесудебного рассмотрения по контрреволю­ционным делам, чтобы нанести решительный быстрый удар по распоясав­шейся кулацко-контрреволюционной белогвардейщине.

2) Обеспечить мне срочную посылку обещанных квалифицированных курсантов на этот период, т.к. положение дел с личным составом тяжелое. Следственные дела в силу недостачи опытных работников надлежащими тем­пами и глубокой проработкой вскрываемых группировок не обеспечиваются.

3) Положение с войсковыми ресурсами и возможностью оперировать не­обходимыми резервами, как вам известно, обстоит плохо. Минимального резерва для возможности оперирования в случае необходимости не имею, поэтому прошу взамен отзываемого 6-го Украинского полка дать мне из Москвы не меньше кавдивизиона и мотомехгруппу, чтобы возможно крепко оседлать казачьи районы в этот период и быть уверенным в отношении сты­ков с нацобластями, где Кубань получает уже свое отражение. Вопрос быстрого освоения молодняка в разворачиваемых частях упирается в командный состав, а главное в руководство УПО. Прошу т. Ротермел дать пома по стро­евой. Выдвигал т. Кулеша, на чем настаиваю. Обеспечьте политотдел УПО как работниками, так и руководителями.

4) Ускорить высылку на Кубань Попашенко по вполне понятным причи­нам, а также удовлетворить мою просьбу в отношении личного состава по списку, представленному в отдел кадров. В первую очередь организовать СПО ПП. Политинформация страдает большим дефектом.

5) К выселению приступаем с 5 декабря. Желательно было бы провести это в кратчайший срок, т.е. по 2 эшелона в сутки с тем, чтобы иметь развя­занными руки и большую маневренность у имеющихся опергрупп, которые сейчас связаны.

Евдокимов

http://istmat.info/node/26871 – цинк

PS. Весь этот саботаж по сбору хлеба осуществлялся на фоне нарастающей угрозы голода, дополняя последствия засухи и ошибки партийного руководства, что и привело к масштабной трагедии.
У авторов переписки судьба не сложилась. Евдокимов расстрелян в 1937 году. Ягоду расстреляли через год.

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: 1932, белогвардейцы, голод, документы, история, коллективизация, крестьянство, Кубань, сельское хозяйство, ссср, ягода
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Один комментарий»

  • 620 440
    росич 18 января 2018 в 11:40 Ссылка Пометить
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    Вот в таких условиях Сталину и большевикам приходилось поднимать страну.Если принять во внимание то, что в то время общество было крайне идеологизировано (как и сотрудники НКВД), то можно сделать вывод, что контрреволюционная деятельность существовала и была весьма масштабной.Даже если здесь всё сильно преувеличено, то всё равно масштабы антисоветской деятельности впечатляют.При этом просто не могло не быть невинно пострадавших и они точно были.Именно на этом и играют сейчас сторонники либерализма.
    Оправдать тогдашнюю власть за всех невиновных, которые пострадали, нельзя.Но и судить категорично и безапелляционно я бы не стал.В той ситуации это было неизбежно.
    Но, если учесть,что участники данной переписки были впоследствии сами репрессированы, то можно сделать вывод, что ЦК ВКП(б) всё-таки был за соблюдение законов и стражей закона, преступивших его, тоже призывал к ответу.
    Другими словами репрессии, в основном, касались тех,кто сам когда-то нарушал закон.Неважно по каким причинам: то ли в пылу классовой борьбы, то ли из корысти.Отвечать за это приходилось если не всем, то многим точно.Получается, что одновременно шла борьба с контрреволюцией и борьба за чистоту своих рядов.
    Сейчас это преподносится народу как беззаконие и тоталитаризм, что на фоне нынешнего бардака выглядит весьма цинично.

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