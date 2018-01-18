Листовками по Чубайсу
09:37. 18 января 2018 Просмотров - 116 Один комментарий Опубликовал: jackomb
На Гайдаровском форуме-2018, перед началом "экспертной лекции" Анатолия Чубайса, молодой человек выбежал на сцену и бросил в лицо главы компании "Роснано" пачку листовок. Это произошло в здании Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС).
Нацбол Арслан Ибрагимов протестовал таким образом против разрушительных либеральных реформ и грабительской приватизации 90-х. Он задержан сотрудниками охраны и доставлен в ОВД Тропарёво-Никулино.
На странице партии "Другая Россия" опубликован текст данной (прилетевшей в лицо Чубайса) листовки под названием "Форум воров и предателей". В нём говорится о расхищении национального достояния во время приватизации 1991-1997 годов, когда "благодаря ваучерной системе и залоговым аукционам значительная часть крупных государственных активов оказалась в руках узкой группы лиц", о роли Чубайса как "одного из основателей олигархического капитализма в России" и "одного из тех, чья политическая и экономическая деятельность нанесла наибольший вред стране". Текст содержит призыв к пересмотру итогов приватизации и привлечению Чубайса к ответственности. Гайдаровский форум назван "платформой для пропаганды либеральных идей реформаторов 90-х, пришедших к власти ради корыстных целей и действующих обманом, бессовестных угнетателей собственного народа".
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Как задрали эти соломянские (настоящая фамилия егорши псевдогайдара) Устал уже от этих гаденышей.Давайте уж тогда и гитлеровский форум проводить или гебельсовский. Те,ведь тоже евроинтеграторами были,обещали толстый баба ,булька и водка,только сдавайтесь.Но эти персонажи честными были,и говорили надо уничтожить 60% жидов,цыган,недонародов (прибалты,киргизы и всякие неясные этносы получившие язык и название из рук “проклятых” большевиков)и русских ,конечно,куда ж без них.И не преуспели по сравнению с эльцеровскй бандой.Жалко они выгледят со своими 27 миллионами уничтоженных советских людей.Да и разрушили по сравнению с егоршей и его чубайсокомандой,немного ,при Сталине уже почти все восстановили,а адепты чубайсо-соломянскага учения развалили и украли столько,что восстановление требует во истину тяжелейшего индустриального рывка.И то не факт ибо меня запрягут,а чубайсы с миллиардами погонять будут?? Так это великому дзю видится?