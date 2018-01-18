Листовками по Чубайсу

На Гайдаровском форуме-2018, перед началом "экспертной лекции" Анатолия Чубайса, молодой человек выбежал на сцену и бросил в лицо главы компании "Роснано" пачку листовок. Это произошло в здании Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС).

Нацбол Арслан Ибрагимов протестовал таким образом против разрушительных либеральных реформ и грабительской приватизации 90-х. Он задержан сотрудниками охраны и доставлен в ОВД Тропарёво-Никулино.

На странице партии "Другая Россия" опубликован текст данной (прилетевшей в лицо Чубайса) листовки под названием "Форум воров и предателей". В нём говорится о расхищении национального достояния во время приватизации 1991-1997 годов, когда "благодаря ваучерной системе и залоговым аукционам значительная часть крупных государственных активов оказалась в руках узкой группы лиц", о роли Чубайса как "одного из основателей олигархического капитализма в России" и "одного из тех, чья политическая и экономическая деятельность нанесла наибольший вред стране". Текст содержит призыв к пересмотру итогов приватизации и привлечению Чубайса к ответственности. Гайдаровский форум назван "платформой для пропаганды либеральных идей реформаторов 90-х, пришедших к власти ради корыстных целей и действующих обманом, бессовестных угнетателей собственного народа".