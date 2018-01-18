Какой у нас в России “ПРЕКРАСНЫЙ”, “Незаменимый” президент.

В 1980 году доля РСФСР в мировом производстве была 7,8%- это был СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЙ строй. В 2015 году доля России в мировом производстве составили 3,27%=это капиталистический строй, итог криминально-буржуазной революции 1991-1993гг., с расстрелом Белого Дома при прямой трансляции этого событий по все ТВ каналам CNN в октябре 1993 года. Это был АНТИКОНСТИТУЦИОННЫЙ ПЕРЕВОРОТ, который поддержали паша-мерседес-Грачев, министр МВД и глава КГБ-ФСБ. Ну а потом Родину возглавил "спаситель" России великий "Сказочник", при котором всегда рядом пожарная машина, скорая помощь, фургон подарков малоимущим и сбор средств по ТВ для оказания медицинской помощи больным детям (своих детей "ПРАВИТЕЛИ" соответственно лечат за государственный счет) И главное что он- "Сказочник" сотворил в первую очередь, так это: ЗАКРЫЛ 15600 клубов, 4300 библиотек, 22000 детских садов,14000 школ, и РАЗОРИЛ 26000 деревень(разрушая таким образом уклад жизни РУССКОГО человека (сам-то он РУССКИЙ ???). Ну а потом пошло-поехало: ЗАГУБИЛ напрочь машиностроение,заявив устами Медведева о том, что станкостроение(мать, или роддом-как угодно,всего машиностроения и металлообработки) не входит в число приоритетных программ государства, так как это дело частного бизнеса. В результате такого БЕЗДАРНОГО "руководства" ( а вернее вредительства), в России сегодня производят(на 2015 год) 3300 металлорежущих станков, или 4,4% от уровня 1990 года(74171 шт), станков с ЧПУ в России произведено в 2015 году 227 ШТУК- ДВЕСТИ ДВАДЦАТЬ СЕМЬ !!!!!, что составляет 1,16% (19500)-1990 г. Кузнечно-прессовых машин произвели в России в 2015 году 2600 шт, что составляет 6,2% от уровня 1990 года(42000шт). Бульдозеров построили в 2015 году ВНИМАНИЕ=== 718 ШТУК !!! Это 5,1% от 1990 года. Эскаваторов построили 1900 ШТУК, это 8,2% от 1990 года(23121). Тракторов гусенечных построили ВНИМАНИЕ=== 497шт. ЧЕТЫРЕСТА ДЕВЯНОСТО СЕМЬ Ш Т У К !!!! Что составляет = 0,41 % ( ТРИ раза проверил) от 1990 года (121000 шт). Можно с уверенностью сказать, что на сегодня МАШИНОСТРОИТЕЛЬНАЯ промышленность ПРАКТИЧЕСКИ ЛИКВИДИРОВАНА как класс дворян в 1918 году !!! В результате из сельскохозяйственного оборота вывели 45% ВСЕХ пахотных земель, то есть 41 млн. ГА., по той же самой причине-разорение деревень и ликвидация машиностроительной промышленности. ( Для справки, в РСФСР на 1990 году выпускали кроме станков с ЧПУ автоматизированные линии, промышленные роботы. К примеру в 1991 году японская фирма "Хитачи" купила у нас изготовленный по заказу револьверный станок, который мог обрабатывать детали диаметром 24 МЕТРА, сегодня- спустя 26 лет о таком можно только МЕЧТАТЬ). вне сельхозоборота 45% пахотных земель, они уже успели зарасти лесом (в Новосибирской области к примеру осина выросла до 8-10 метров высотой), а все потому, что: в 2015 году построили тракторов 4%, комбайнов зерновых 7%, сеялок 14%, комбайнов зерноуборочных 5% от уровня 1990 года. Да, фермеры и пр. покупают зарубежную технику, ее "ПОНАБИРАЛИ" и теперь плачут=техника ломается и запчасти на нее СТОЯТ КАК ПОЛОВИНА комбайна. По этой причине в Росси коров 46%, свиней 45%, овец 37% от 1990 года. НО, ТЕПЕРЬ ГЛАВНОЕ: при всем при этом==при сокращении посевных площадей на 45%==в России собирают урожай пшеницы как в РСФСР (сопоставимые цифры). В Новосибирской области есть передовое сельхозпредприятие- "Племзавод Ирмень". Его главный агроном и рассказал: нормальная урожайность пшеницы в районе=по климатическим условиям= 15-16 цент. с Га, НО если на 1 Га внести 300 кг. различной ХИМИИ, то урожайность поднимается до 60 цент. с Га !!! Вот вам и весь ответ. "Верх-Ирмень" не выдает на гора более 40 ц. с ГА (людей жалко, его ДИРЕКТОР=42 года у власти, Герой СоцТруда, орденов как у Жукова). Пшеница с урожайностью даже в 40 ц. с Га НЕПРИГОДНА даже для производства спирта этилового .. ВЫ знаете ЧТО ВЫ КУШАЕТЕ ???? Но при всем при этом МИНИСТР сельского хозяйства России кубанец ТКАЧЕВ САМЫЙ крупный землевладелец -более 600000 Га сельхозугодий. Ему по барабану что Вы едите и какого качества. Это ЕСТЬ КАПИТАЛИЗМ. Но самая большая беда в области сельского хозяйства заключается в ЧАСТНОЙ собственности на земли сельхозназначения. В стране 45% сельхозземель стоят и не обрабатываются. Большая часть из них в частной собственности и фермер, желающий взять их в аренду, это сделать не может, так как собственник НИКОМУ не известен (помните-в Москве собственника А/П "Домодедово" искали полтора года ВСЕЙ страной). Долгосрочная аренда земель-ДА, но не собственность-так говорят руководители сельхозпредприятий, которые выросли на земле и живут на ней ДЕСЯТИЛЕТИЯМИ.

Нынешняя власть в государстве доказала свою недееспособность. Лимит доверия давно исчерпан: государство деградирует по всем направлениям и при этом Путин и все его окружение считают, что построили ДЕМОКРАТИЧЕСКОЕ общество, в котором ОДИН человек (Путин) может стоять у руля государства 24 ГОДА. Есть такие примеры в МИРОВОЙ практике? НЕТ.. А в России вполне возможно ВСЕ.

https://pdsnpsr.ru/entries/183