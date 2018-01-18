«Глушить, как рыбу динамитом»

Москва не будет терпеть присутствие американских боевых кораблей с ракетным вооружением на борту в Одессе, так как это может угрожать национальной безопасности России, соответствующий комментарий дал политолог Яков Кедми.

Известный военный эксперт, бывший руководитель государственной спецслужбы Израиля «Натив», политолог Яков Кедми прокомментировал в интервью каналу PolitWera факт захода ракетных эсминцев США в порты Одессы.

Кедми рассказал, что сегодня между НАТО и Россией сложились напряженные отношения и решение проблемы лежит только лишь в одной плоскости – так как Североатлантический альянс создал сложности, он их должен и снять. Американские корабли дальше не смогут находитсья в портах Одессы, так как Россия этого терпеть не будет.

Эксперт напомнил, что во времена Майдана, Америка публично провозглашала борьбу за права человека и говорила о стремлении Украины в Европу. Но на самом деле Вашингтон был заинтересован лишь в одном – вытеснить Россию из Севастополя, а потом построить свои военные базы в Румынии. Когда Москве план стал понятен, Кремль решил проблему по-своему. И теперь эффективность и безопасность баз США в Румынии значительно снижена. И это при том, что в тот момент Россия не размещала ракетные комплексы в Крыму и не имела усиленного Черноморского флота.

Яков Кедми считает, что именно украино-крымская авантюра США позволила России укрепить свой Черноморский флот и эффективно действовать в Сирии. Американцы не подумали о последствиях, когда затевали поддержку Майдана на Украине. И за это Вашингтону спасибо. В завершение интервью эксперт подчеркнул, что Москва не позволит Соединенным Штатам играть в свои игрушки на Черном море в районе Одессы и терпеть выходки не станет. И когда придет время, проблема также будет решена.

Отметим, что присутствие американских кораблей в Одессе действительно создает для России угрозу национальной безопасности, так как силы вероятного противника находятся не просто в опасной близости от границ РФ, а практически перемещаются в «зоне запрета доступа» A2\AD, расположенной в Севастополе.

Учитывая стратегическое значение полуострова для Москвы, важность Черного Моря и наглость американского военного командования, нельзя исключать, что Россия решит усилить регион дополнительными оружейными системами. Например, в Крым осуществят дополнительные поставки береговых противокорабельных ракетных комплексов «Бастион», которые в состоянии поражать надводные морские цели на расстоянии в 500 километров. Примечательно, что от пункта Черноморское до портов Одессы по прямой линии всего 186 километров. А от Севастополя до Одессы – всего 304 километра.

Вполне уместно с иронией сказать, что в случае возможного военного противостояния с США, Москва будет «глушить, как рыбу динамитом» американские корабли, угрожающие территориальной целостности или национальной безопасности Крыма и России.