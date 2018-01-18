Главная » Аналитика, Вооруженные силы, Политика, События Настоящего

«Глушить, как рыбу динамитом»

09:33. 18 января 2018 Просмотров - 155 Нет комментариев Опубликовал:

1021566743.jpg

Яков Кедми рассказал о пределе терпения России ракетных эсминцев США в Одессе

Москва не будет терпеть присутствие американских боевых кораблей с ракетным вооружением на борту в Одессе, так как это может угрожать национальной безопасности России, соответствующий комментарий дал политолог Яков Кедми.
 
Известный военный эксперт, бывший руководитель государственной  спецслужбы Израиля «Натив», политолог Яков Кедми прокомментировал в интервью каналу PolitWera факт захода ракетных эсминцев США в порты Одессы.
 
Кедми рассказал, что сегодня между НАТО и Россией сложились напряженные отношения и решение проблемы лежит только лишь в одной плоскости – так как Североатлантический альянс создал сложности, он их должен и снять. Американские корабли дальше не смогут находитсья в портах Одессы, так как Россия этого терпеть не будет.
Эксперт напомнил, что во времена Майдана, Америка публично провозглашала борьбу за права человека и говорила о стремлении Украины в Европу. Но на самом деле Вашингтон был заинтересован лишь в одном – вытеснить Россию из Севастополя, а потом построить свои военные базы в Румынии. Когда Москве план стал понятен, Кремль решил проблему по-своему. И теперь эффективность и безопасность баз США в Румынии значительно снижена. И это при том, что в тот момент Россия не размещала ракетные комплексы в Крыму и не имела усиленного Черноморского флота.
 
Яков Кедми считает, что именно украино-крымская авантюра США позволила России укрепить свой Черноморский флот и эффективно действовать в Сирии. Американцы не подумали о последствиях, когда затевали поддержку Майдана на Украине. И за это Вашингтону спасибо. В завершение интервью эксперт подчеркнул, что Москва не позволит Соединенным Штатам играть в свои игрушки на Черном море в районе Одессы и терпеть выходки не станет. И когда придет время, проблема также будет решена.
 
Отметим, что присутствие американских кораблей в Одессе действительно создает для России угрозу национальной безопасности, так как силы вероятного противника находятся не просто в опасной близости от границ РФ, а практически перемещаются в «зоне запрета доступа» A2\AD, расположенной в Севастополе.
 
Учитывая стратегическое значение полуострова для Москвы, важность Черного Моря и наглость американского военного командования, нельзя исключать, что Россия решит усилить регион дополнительными оружейными системами. Например, в Крым осуществят дополнительные поставки береговых противокорабельных ракетных комплексов «Бастион», которые в состоянии поражать надводные морские цели на расстоянии в 500 километров. Примечательно, что от пункта Черноморское до портов Одессы по прямой линии всего 186 километров. А от Севастополя до Одессы – всего 304 километра.
 
Вполне уместно с иронией сказать, что в случае возможного военного противостояния с США, Москва будет «глушить, как рыбу динамитом» американские корабли, угрожающие территориальной целостности или национальной безопасности Крыма и России.
 

 

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Основа общечеловеческой цивилизационной идеи
...обществе, как уважать старших, как выбирать спутника жизни, как строить здоровые... противовес комплексам тех, кто глушит в себе голос совести ради...и плавать под водою, как рыбы, нам осталось только научиться...тоже шаг, «жить как все» — как все герои их передач,...
Афоризмотерапия. ...и "для": Самореализация
.... Плеск всё тише, волны глуше, в сердце входит Бесконечность....и всё слабей свистят, всё глуше, И вот, бесшумные, стекают...света блестят, как старые монеты, Весёлой рыбой я плыву, как сети, все...Да ветер, забравшись в зелёную глушь, упругой осокой шуршит, словно...
Сирия, ИГИЛ, последние новости 18 февраля 2016
...и отравляющие вещества при ловле рыбы [1]. Как это объясняют сами «черные... Б. Асаде что, рыбу динамитом можно было глушить? А ИГИЛ принес цивилизацию... обычным мусульманином» считаю несколько преждевременными, как православная по рождению. «Хваленое равенство...
Изборск чудесатый = Словенск легендарный
...принесло его в провинциальную глушь, то значит знал он...изборских, между тем, вот какое попалось мне свидетельство. Цитирую:... Иисусу - ловцу "...не рыб, а человеков". Их символом...Высечен крест из ракушечника, как и большинство мальтийскообразных крестов,...
Таинственный град Китеж, или чья вера правильнее
... поваленные стволы могучих деревьев, какие-то камни, поросшие мхом...Живописное озеро раскинулось в этой глуши. Вода тихая, ни рябинки...этой глуши последователями древней ведической веры, или "язычниками", как их...молоко, ели какую-то кашу и печеную рыбу, грибы и...
Потоп 19 века
...фиксировать? Потом вообще удалил, как не художественную некондицию. Сейчас конечно...осталось, только в самой дикой глуши. И пока не развелись. ... производство. Рыбу в речке извели, а то ну какой дурак будет... на них работать, если в речке рыбы ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>