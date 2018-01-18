ДИАГНОСТИКА ВАРНЫ. 3) РОЖДЕНИЕ СОЗНАНИЯ

Бывает в жизни каждого, наверное, что жизнь начинает стремительно лететь и всё удаётся "на раз". И события и люди - всё выстраивается в какой-то чудесный хоровод, имя которому "Поток". Такое бывает редко, и как сделать это нормой практически никто не ...
Об этом 21 января на пресс-конференции в Минске заявил министр образования постсоветской республики Михаил Журавков. «Изучать географию и историю Белоруссии, конечно же, нужно на белорусском языке. Я думаю, что постепенно сами дети придут к тому, что ...
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