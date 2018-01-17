Закон о ЧВК внесут в Думу в течение месяца
16:30. 17 января 2018 Просмотров - 101 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Сначала небольшое путешествие в прошлое.
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА к проекту Федерального закона «О частных военно-охранных компаниях»
(законопроект отклонен в конце 2014 г., внесен депутатами Государственной Думы Г.С.Носовко, Д.Е.Горовцовым, А.А.Шеиным, профильный комитет – Комитет Государственной Думы по обороне)
За последние два десятилетия на международном рынке значительно выросло число Частных военных компаний. Такая тенденция, с одной стороны, объясняется последствиями «холодной войны», выражающимися в снижении уровня общего государственного вооружения стран и переходом военных услуг в частную сферу «по требованию», что в значительной мере снимает нагрузку с государственного бюджета. С другой, чисто экономическим фактором растущего спроса на военные услуги в случаях, когда государство не в состоянии реализовать свои национальные интересы в силовой области в связи с политическими или юридическими сложностями.
Частные военные компании осуществляют свою деятельность более чем в 110 странах мира. Их общее количество составляет несколько сотен при совокупной численности сотрудников более 5 миллионов человек.
По данным Ассоциации по международным миротворческим операциям большинство военных услуг ЧВК до 2010 года выполнялись в Ираке, Афганистане, Иордании, Кувейте, Объединенных Арабских Эмиратах, Колумбии и других государствах. В 2011-2012 годах произошло резкое увеличение участия частных военных компаний (США, Великобритания, Израиль, ЮАР, Бельгия и т.д.) в иностранных государствах, при этом функции частных военных компаний расширились за счет выполнения ими охранных функций военных объектов, государственных учреждений и высших должностных лиц иностранных государств.
Таким образом, развитие данного направления бизнеса является привлекательным и для Российской Федерации. Создание в нашей стране частных военно-охранных компаний (далее – ЧВОК) позволит Российской Федерации включиться в крупный мировой рынок. Кроме того, ежегодный объем услуг, предоставляемых частными военными и охранными компаниями, в 2012 году составил около 350 миллиардов долларов США, что превышает совокупный военный бюджет Российской Федерации.
Дальнейшее игнорирование подобной мировой практики и отказ от реализации соответствующего законопроекта, приведёт к нарастанию вымывания военных специалистов из России, потере триллионов рублей упущенной национальной экономикой выгоды в ключевом для национальной безопасности сегменте военно-промышленного комплекса, а также военному отставанию Российской Федерации вследствие недоразвитости данного института.
Помимо экономических выгод для Российской Федерации создание ЧВОК поможет решить и социальные вопросы, связанные с реформацией Вооруженных Сил и последующим резким сокращением армии в последние годы в России. В настоящее время численность армии составляет менее 1 миллиона человек и продолжается дальнейшее сокращение численного состава Вооруженных сил и военных учебных заведений. ЧВОК могут служить способом трудоустройства бывших военнослужащих, являющихся высококвалифицированными специалистами военного дела, которые прошли через локальные войны на территории СНГ и Российской Федерации.
Развитию в России ЧВОК препятствует отсутствие нормативно-правовой базы, гарантирующей законность их деятельности. Сотрудники ЧВОК – это в первую очередь военные люди, они осуществляют свою деятельность, главным образом, в условиях военных конфликтов, что сопряжено с высоким уровнем угрозы жизни и использованием ими оружия, в том числе и боевого. Однако, согласно действующей редакции закона «Об оружии» круг лиц, имеющих доступ и право применения боевого оружия, строго определен и является исчерпывающим.
Данный законопроект направлен на установление правовых норм государственного регулирования создания и деятельности ЧВОК. Предлагается в законопроект включить 9 глав: «Общие положения», «Контроль за частной военно-охранной деятельностью», «Создание, реорганизация и ликвидация частных военно-охранных компаний», «Сотрудники частных военно-охранных компаний, гарантии их социально-правовой защиты», «Деятельность иностранных частных военно-охранных компаний», «Применение специальных средств и огнестрельного оружия», «Ответственность за нарушения закона частной военно-охранной компанией», «Заключительные и переходные положения».
Предлагается в статье 1 "Основные понятии" дать понятие о частной военной компании, военных услугах и государственном регулировании деятельности частных военных компаний.
Функцией лицензирования и контроля за деятельностью ЧВОК целесообразно наделить Федеральную Службу Безопасности. Данной службе должны быть предоставлены полномочия регистрации деятельности ЧВОК и отслеживания деятельности ЧВОК как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами. Федеральной Службе Безопасности должно быть поручено создание и ведение единой информационной системы, в которой будут отражаться номера лицензий, выданных ЧВОК, а также информация о ведении деятельности ЧВОК. Таким образом, будет обеспечена постоянная подконтрольность института ЧВК, но, вместе с тем, будут созданы условия для развития этого института.
Главным выгодоприобретателем от реализации данного законопроекта окажется Правительство Российской Федерации, получив дополнительный инструмент своей деятельности, оправдывающий своё существование не только в контексте расширения налогооблагаемой базы, но и в рамках повышения гибкости внешней и внутренней политики.
http://telegra.ph/POYASNITELNAYA-ZAPISKA-k-proektu-FZ-o-CHVOK-01-17 – цинк
PS. Сегодня предложения министра иностранных дел Лаврова по правовой легализации ЧВК https://colonelcassad.livejournal.com/3934444.html получили примечательные комментарии. В Государственной Думе заявили, что внесут новую редакцию закона о ЧВК https://russian.rt.com/russia/article/471026-zakonoproekt-chvk-gosduma (можно отметить, что ряд тезисов Емельянова совпадает с тезисами указанными в пояснительной записке к отклоненному закону 2014 года).
В России предлагают легализовать создание и работу частных военных компаний (ЧВК). Соответствующий законопроект в течение ближайшего месяца планируется внести на рассмотрение Госдумы. Об этом RT рассказал первый зампред комитета по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов.
«Законопроект планируется внести в течение месяца, — говорит Емельянов. — Выступление Лаврова нас стимулирует к этому. Ситуация в Сирии показала актуальность частных военных компаний — они отлично подходят для применения в подобных локальных конфликтах. Закон позволит привлекать сотрудников ЧВК к участию в контртеррористических операциях за рубежом, к защите суверенитета союзнических государств от внешней агрессии. А также к защите разных объектов, включая месторождения нефти и газа, железные дороги», — сказал Емельянов.
Он отметил, что деятельность таких организаций должна лицензироваться профильными ведомствами. В документе пропишут понятие и задачи частных военных компаний, виды их работ и услуг. Также закрепят соцгарантии для россиян, которые работают на ЧВК в России и в других государствах.
В числе планируемых ограничений для ЧВК — запрет нарушать суверенитет и изменять границы государств, свергать законные органы власти, вести подрывную деятельность, разрабатывать, покупать или хранить оружие массового поражения.
О необходимости защитить интересы граждан России, которые работают на частные военные компании в других государствах, 15 января высказался глава МИД Сергей Лавров.
«Что касается других стран — да, такая практика распространяется со стороны многих государств мира. И в Ираке это происходило, и в других странах региона, где так называемая Blackwater (американская ЧВК, сейчас носит название Academi. — RT) работала. Потом она была переименована во что-то ещё», — сказал министр.
По его словам, необходимо «чётко зафиксировать законодательную базу для того, чтобы эти люди были тоже в правовом поле и защищены».
Частная военная компания (ЧВК) — это коммерческая организация, сотрудники которой за вознаграждение защищают или охраняют объекты или людей. Также они участвуют в вооружённых конфликтах по соответствующим контрактам.
Сейчас в России для деятельности ЧВК нет правовой базы. Идею о создании системы ЧВК в 2012 году поддержал Владимир Путин, который тогда занимал пост премьер-министра.
в Кремле же заявили, что там нет какой-то позиции по ЧВК, посколько это находится вне компетенции Кремля. Судя по тому, что проблема озвучивается на самом высоком уровне, есть вероятность, что в среднесрочной перспективе закон будет принят.
Источник: colonelcassad.livejournal.com