В Молдове начался олигархический переворот

Источник: korovin-mgu.livejournal.com

На днях спикер парламента Молдовы Андриан Канду вместо президента страны Игоря Додона утвердил закон об изменении Кодекса о телевидении и радио, который запрещает трансляцию в республике российских новостных и информационно-аналитических передач. Президент Молдовы Игорь Додон, в свою очередь, подчеркнул, что закон о борьбе с пропагандой «представляет собой откровенное посягательство на свободу граждан Молдовы в получении информации».

По моему представлению, в Молдове происходит попытка олигархического переворота и свержения всенародно избранного президента Игоря Додона. Происходит это по той причине, что Молдавия практически разрушена деяниями олигархов последних двух десятилетий. Жители Молдовы совершенно озверели от того, что творят олигархи с их страной, и больше не способны терпеть происходящее. Именно это и стало причиной избрания президентов Игоря Додона, который развернул Молдавию с пути поглощения Румынией, с пути оккупации Западом на путь возвращения в единое цивилизационное пространство, вместе с Россией и другими государствами, восстанавливающими сегодня евразийское единство.

Всё это, конечно же, не удовлетворяет ни Запад, ни Европу, ни румынских кураторов нынешней политической верхушки, которая борется с Додоном, ни тем более олигархов под руководством Плахотнюка, который рискует таким образом лишиться всего – не только наворованных активов, но и контроля над политической системой Молдовы. По этой причине сегодня задуман, и реализуется антигосударственный олигархический переворот.

Российское вещание является источником разрушения этого олигархического замысла, самого этого олигархического режима, именно потому, что российское вещание укрепляет массы, укрепляет народ Молдавии в своём стремлении быть с Россией, бежать как можно дальше от разложившейся в своих перверсиях и безумии Европы и восстанавливает единое Евразийское пространство.

По сути, вещание российских каналов и российских СМИ и есть сегодня тот живительный глоток воздуха, который так необходим молдавскому обществу для того, чтобы почувствовать себя суверенным, самостоятельным, способным принимать собственные решения, а не подчиняться олигархической воле, двигаясь к поглощению Румынией и пожиранию со стороны Европы и Вашингтона.

Автор: Валерий Коровин

Источник: nstarikov.ru