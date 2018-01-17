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Собчак – это большой тролль для выборов

09:18. 17 января 2018 Просмотров - 63 Нет комментариев Опубликовал:

Редакция газеты Комсомольская Правда, где находится и радиостанция «КП», в последнее время активно посещается кандидатами на пост президента России.

Совсем недавно там был Павел Грудинин.

Несколько дней назад заглянул В. Путин, в эфир комсомолки вышел В. Жириновский.

В понедельник в 20-00 я веду программу на радио «КП».

И надо же такому случиться, что за несколько часов до эфира сюда пришла Ксения Собчак.
Много чего наговорила. Пришлось вашему покорному слуге, в рамках программы «Из глубины», пробиваться сквозь эти нагромождения.

Хронометраж:

02:00 Собчак о том, кто победит на выборах
04:30 О количестве кандидатов в бюллетене и будет ли там Ксения Собчак
05:50 123 шага Собчак
07:00 Её позиция по Крыму
13:40 Точка зрения Собчак о нефти и российской экономике
21:15 Опрос ВЦИОМ. О рейтингах кандидатов.
25:30 Вопрос о преемственности власти.
28:40 Грудинин проект спецслужб . Так ли это?
33:42 Вопрос о деньгах за границей, кредитовании предприятий и партийности кандидатов
38:00 Почему в Тульской области зарплата 13,5 тыс рублей.
42:15 Крик души. С кем будет работать Путин?

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Источник: nstarikov.ru

Метки: блог, Видео
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