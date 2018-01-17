Собчак – это большой тролль для выборов

Редакция газеты Комсомольская Правда, где находится и радиостанция «КП», в последнее время активно посещается кандидатами на пост президента России.



Совсем недавно там был Павел Грудинин.

Несколько дней назад заглянул В. Путин, в эфир комсомолки вышел В. Жириновский.

В понедельник в 20-00 я веду программу на радио «КП».

И надо же такому случиться, что за несколько часов до эфира сюда пришла Ксения Собчак.

Много чего наговорила. Пришлось вашему покорному слуге, в рамках программы «Из глубины», пробиваться сквозь эти нагромождения.

Хронометраж:

02:00 Собчак о том, кто победит на выборах

04:30 О количестве кандидатов в бюллетене и будет ли там Ксения Собчак

05:50 123 шага Собчак

07:00 Её позиция по Крыму

13:40 Точка зрения Собчак о нефти и российской экономике

21:15 Опрос ВЦИОМ. О рейтингах кандидатов.

25:30 Вопрос о преемственности власти.

28:40 Грудинин проект спецслужб . Так ли это?

33:42 Вопрос о деньгах за границей, кредитовании предприятий и партийности кандидатов

38:00 Почему в Тульской области зарплата 13,5 тыс рублей.

42:15 Крик души. С кем будет работать Путин?

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Источник: nstarikov.ru