Собчак – это большой тролль для выборов
Редакция газеты Комсомольская Правда, где находится и радиостанция «КП», в последнее время активно посещается кандидатами на пост президента России.
Совсем недавно там был Павел Грудинин.
Несколько дней назад заглянул В. Путин, в эфир комсомолки вышел В. Жириновский.
В понедельник в 20-00 я веду программу на радио «КП».
И надо же такому случиться, что за несколько часов до эфира сюда пришла Ксения Собчак.
Много чего наговорила. Пришлось вашему покорному слуге, в рамках программы «Из глубины», пробиваться сквозь эти нагромождения.
Хронометраж:
02:00 Собчак о том, кто победит на выборах
04:30 О количестве кандидатов в бюллетене и будет ли там Ксения Собчак
05:50 123 шага Собчак
07:00 Её позиция по Крыму
13:40 Точка зрения Собчак о нефти и российской экономике
21:15 Опрос ВЦИОМ. О рейтингах кандидатов.
25:30 Вопрос о преемственности власти.
28:40 Грудинин проект спецслужб . Так ли это?
33:42 Вопрос о деньгах за границей, кредитовании предприятий и партийности кандидатов
38:00 Почему в Тульской области зарплата 13,5 тыс рублей.
42:15 Крик души. С кем будет работать Путин?
Источник: nstarikov.ru