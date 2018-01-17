«Реально страшно»: украинка рассказала, почему боится жителей Донбасса

Украинский блогер Олена Воронянська рассказала, что после 2014 года у нее появилась «лютая фобия» к жителям Луганска, которых она назвала «недалекими».

На страницах украинского «Обозревателя» Воронянська сообщила, что раньше относилась к этим людям спокойно, поскольку считала их неопасными. Но ее мнение изменилось после 2014 года, когда жители Донбасса превратились в «деревянных солдат Урфина Джюса», поддержав протест против политики Киева.

Блогер заявила, что была ошеломлена «слепотой» людей, которые «не слушают умных» и не замечают, как их «изгоняют из города».

Поддержать отделение от Украины, по ее мнению, население Донбасса решило просто от того, что «их скучная однообразная жизнь расцветилась таким приключением». Это «веселье», пишет Воронянська, является следствием отсутствия «базовых знаний», которые, как считает блогер, заменили «стадные инстинкты». А также эмпатии. Именно ее отсутствие, считает Воронянська, мешает населению ЛДНР сочувствовать погибшим ВСУ-шникам.

Блогер убеждена, что если сейчас Киев примет решение вернуть населению восточных территорий «нормальную жизнь», с банками, поездами и прочими благами, люди все равно будут «жалеть о второй пенсии и голосовать за Оппоблок с его обещаниями на уровне ниже плинтуса».

Воронянська считает, что луганчане «опьянены обещаниями», а потому при любой удобной возможности готовы «растоптать непонятных им майдановских умников», «выпустивших джинна из бутылки».

Поведение жителей Донбасса она назвала «игрищами», направленными на уничтожение всего позитивного, что есть на Украине. По словам Воронянськи, эти люди «грызут ветку» подо всей страной, и от этого ей «реально страшно».

Напомним, население Донбасса начало противостоять политике Киева в 2014-м, не поддержав произошедший в Киеве госпереворот. Опасаясь притеснений, жители объявили о создании Донецкой и Луганской самопровозглашенных республик, политика которых ориентирована на сохранение взаимовыгодных отношений с соседней Россией. С тех пор людям приходится отражать военные атаки со стороны Украины, защищая свои взгляды и права.

Ранее многие украинские деятели нелестно высказывались в отношении жителей Донбасса, называя их неполноценными и призывая Киев ужесточать блокаду самопровозглашенных республик. А в ноябре 2017 года одна из парламентских партий Украины предложила принять законопроект «О прощении», дающий возможность «покаяться» тем, кто поддержал «русскую весну».