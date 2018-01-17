ОКРУЖЕНИЕ ПУТИНА: ГОСУДАРСТВЕННИКИ ПОБЕЖДАЮТ ЛИБЕРАЛОВ?

После выборов Путин может влить лежащие мертвым грузом средства бюджета в экономику страны

По сообщению агентства Bloomberg, российские власти обсуждают возможность самого большого увеличения бюджетных расходов после избрания Владимира Путина президентом в марте 2018 года. Как свидетельствуют опросы общественного мнения, Путин, скорее всего, победит на выборах президента 18 марта.

В Кремле изучается возможность увеличения расходов на дорожное хозяйство и транспорт на 30% в год к 2021 году, на здравоохранение и образование - примерно на 20%, сообщил один из источников. Детали финансирования для увеличения расходов пока не проработаны, хотя среди вариантов рассматривается сокращение трат на безопасность, повышение налогов и увеличение дефицита.

Предполагается, что рост расходов начнется уже в конце 2018 года, пик придется на 2021-2022 годы, к этому времени расходы на образование, здравоохранение и инфраструктуру вырастут на 2,3% ВВП. В настоящее время, расходы по этим статьям составляют около 9% ВВП.

Таким образом, как отмечают опрошенные ИА REX эксперты, можно прийти к выводу, что главной задачей следующего президентского срока Владимира Путина станет задача коренного улучшения жизни граждан страны с помощью тех средств, что лежат мертвым грузом на счетах Минфина или в американских ГКО.

По официальным данным Минфина, неиспользуемые остатки средств на счетах федерального бюджета выросли за август 2015 года более чем на 1 трлн рублей и достигли 10,7 трлн рублей. Для сравнения: все расходы 2015 года - 15,2 трлн рублей, все доходы - 12,5 трлн рублей. аналогичная картина по остаткам сохранялась и в 2016-2017 годах. Замораживание колоссальных средств на сетах Минфина означает искусственно создаваемых в России денежный голод, разрушающуюся инфраструктуру, интенсивно уничтожаемую под предлогом безденежья социальную сферу.

Дискуссия на эту тему велась в экономическом сообществе России все последние годы, и, видимо, в условиях жесткой конфронтации с Западом Владимир Путин сделал выбор в пользу использования довольно больших незадействованных средств бюджета на развитие промышленного потенциала развития страны, а также инфраструктуры (на эту тему в ИА REX на днях была статья на тему борьбы главы Счетной палаты Голиковой и либерального лобби).

Необходимая подготовительная работа проводилась в предыдущие годы через укрепление внешнеполитического положения России, создание стимулов для перехода от сырьевой модели экономики и наведение порядка внутри страны.