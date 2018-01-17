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ОКРУЖЕНИЕ ПУТИНА: ГОСУДАРСТВЕННИКИ ПОБЕЖДАЮТ ЛИБЕРАЛОВ?

19:22. 17 января 2018 Просмотров - 363 7 коммент. Опубликовал:

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После выборов Путин может влить лежащие мертвым грузом средства бюджета в экономику страны

По сообщению агентства Bloomberg, российские власти обсуждают возможность самого большого увеличения бюджетных расходов после избрания Владимира Путина президентом в марте 2018 года. Как свидетельствуют опросы общественного мнения, Путин, скорее всего, победит на выборах президента 18 марта.

В Кремле изучается возможность увеличения расходов на дорожное хозяйство и транспорт на 30% в год к 2021 году, на здравоохранение и образование - примерно на 20%, сообщил один из источников. Детали финансирования для увеличения расходов пока не проработаны, хотя среди вариантов рассматривается сокращение трат на безопасность, повышение налогов и увеличение дефицита.

Предполагается, что рост расходов начнется уже в конце 2018 года, пик придется на 2021-2022 годы, к этому времени расходы на образование, здравоохранение и инфраструктуру вырастут на 2,3% ВВП. В настоящее время, расходы по этим статьям составляют около 9% ВВП.

Таким образом, как отмечают опрошенные ИА REX эксперты, можно прийти к выводу, что главной задачей следующего президентского срока  Владимира Путина станет задача коренного улучшения жизни граждан страны с помощью тех средств, что лежат мертвым грузом на счетах Минфина или в американских ГКО.

По официальным данным Минфина, неиспользуемые остатки средств на счетах федерального бюджета выросли за август 2015 года более чем на 1 трлн рублей и достигли 10,7 трлн рублей. Для сравнения: все расходы 2015 года - 15,2 трлн рублей, все доходы - 12,5 трлн рублей. аналогичная картина по остаткам сохранялась и в 2016-2017 годах. Замораживание колоссальных средств на сетах Минфина означает искусственно создаваемых в России денежный голод, разрушающуюся инфраструктуру, интенсивно уничтожаемую под предлогом безденежья социальную сферу. 

Дискуссия на эту тему велась в экономическом сообществе России все последние годы, и, видимо, в условиях жесткой конфронтации с Западом Владимир Путин сделал выбор в пользу использования довольно больших незадействованных средств бюджета на развитие промышленного потенциала развития страны, а также инфраструктуры (на эту тему в ИА REX на днях была статья на тему борьбы главы Счетной палаты Голиковой и либерального лобби).

Необходимая подготовительная работа проводилась в предыдущие годы через укрепление внешнеполитического положения России, создание стимулов для перехода от сырьевой модели экономики и наведение порядка внутри страны.

Метки: выборы 2018
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7 коммент.»

  • 23898 8296
    Люся 17 января 2018 в 19:36 Ссылка Пометить
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    Чем выше по развитию человек окружающего его общества,тем более он одинок.

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  • 5178 3926
    Яра 17 января 2018 в 19:59 Ссылка Пометить
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    “Детали финансирования для увеличения расходов пока не проработаны, хотя среди вариантов рассматривается сокращение трат на безопасность, повышение налогов и увеличение дефицита.”

    Что тут комментировать?
    Но статья всё-таки позитивная- после прочтения смех и улыбка.

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  • 5829 4512
    Евгений 17 января 2018 в 20:11 Ссылка Пометить
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    И где эти 10,7 трл. руб? Набиулина Эльвира Задовна уже давно их загнала в американские ценные бумаги, а там деньги назад не возвращают. Санкции понимаете ли.

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  • 2792 1990
    Владимир 17 января 2018 в 20:14 Ссылка Пометить
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    Если Путин патриот, то зачем тогда ждать выборов? Вложите здесь и сейчас в промышленность. Измените финансовую систему, исключите зависимость от указов ФРС. Если только обещать, что если выберут, то это шантаж, а не патриотизм.

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  • 1231 852
    София 17 января 2018 в 20:44 Ссылка Пометить
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    А что не давало сделать все это раньше, хотя бы лет на 5 ? – Либеральное окружение? А что не давало убрать их из своего окружения и заменить порядочными людьми? Кто мешал?

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  • 4969 3081
    serjoza 17 января 2018 в 21:50 Ссылка Пометить
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    Уважаемые это говориться все 17 лет..Я с начлао верил,но теперь вижу..или не может..или разводит.А *****-как была олигархическая и не была РОССИЕЙ..вы думаете поему с нами не хотя объединятьсяв СССР? да что мы можем им предложить?Олигархов да ******** Медведева с ВШЭ?)))так у них все это есть самих…

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