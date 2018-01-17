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Новости Украины и Новороссии 17 января 2018

10:00. 17 января 2018 Просмотров - 42 Нет комментариев Опубликовал:

«Кремлю никогда нельзя верить», — Порошенко

«Кремлю никогда нельзя верить», — Порошенко | Русская весна

Президент Украины Петр Порошенко пожаловался иностранным дипломатам, что Россия якобы хочет вернуть Украину в свою так называемую «сферу влияния», и доверять Москве нельзя.

«Самым действенным предохранителем против возрождения имперских амбиций и аппетитов России является демократическая, успешная и независимая Украина. Все, что сегодня делает Россия в Украине, имеет одну-единственную цель: вернуть нас в свою так называемую „сферу влияния“, уничтожить украинское государство как таковое», — заявил Порошенко во вторник на выступлении в рамках ежегодного приема руководителей дипломатических представительств. Выступление транслировал телеканал «112 Украина».

По его мнению, надо брать уроки из истории, которые говорят, что «агрессору» нельзя верить и нельзя его «умиротворять».

«Кремлю никогда нельзя верить, под какие режимы он себя не маскировал бы — царский, коммунистический или псевдо-демократический», — заявил президент.

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Всемирный банк пригрозил лишить Украину $800 млн

Всемирный банк пригрозил лишить Украину $800 млн | Русская весна

Всемирный банк считает, что поданный президентом Петром Порошенко законопроект об Антикоррупционном суде не отвечает международным обязательствам Украины.

Директор Всемирного банка, ответственная за украинское направление, Сату Кахонен направила в Верховную Раду и администрацию президента письмо, в котором предупредила о недопустимости принятия закона об Антикоррупционном суде в редакции, предложенной президентом. Копию письма обнародовало издание «Европейская правда».

Во Всемирном банке предупредили, что Украина должна привести законопроект в соответствие с рекомендациями Венецианской комиссии, если заинтересована получить гарантии ВБ на сумму $800 миллионов.

«Законопроект требует пересмотра норм, которые перечислены ниже, чтобы он соответствовал рекомендациям ВК и удовлетворял требованиям Всемирного банка о предоставлении гарантий на сумму около $800 миллионов на поддержку ключевых реформ в Украине», — говорится в письме.

Большинство требований ВБ совпадают с теми, которые перечислены в письме МВФ в адрес украинской власти.

При этом Всемирный банк, в отличие от МВФ, не требует перевнесения законопроекта и считает, что он может быть доработан в Верховной Раде.

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Украина получит оружие бесплатно, — посол США

Украина получит оружие бесплатно, — посол США | Русская весна

Сейчас речь идет о помощи американского правительства украинской армии, а коммерческие контракты и коммерческие продажи — это совсем другой вопрос.

Украина бесплатно получит летальное оборонительное вооружение, о поставках которого администрация президента США приняла решение в конце прошлого года. Об этом в интервью РБК-Украина сообщила посол США в Украине Мари Йованович.

«Действительно в прошлом году Администрация (президента США — прим.ред.) приняла решение о предоставлении Украине дополнительных оборонных возможностей. Пока что подробностей, как это будет сделано, нет. У нас, как и в Украине, есть определенная процедура — для реализации этих решений мы должны проинформировать Конгресс о том, как это будет сделано. И только пройдя эту процедуру, приступить к реализации», — сказала Йованович.

На вопрос, будут ли это поставки от американского правительства или от частных коммерческих фирм, дипломат ответила, что речь идет о помощи правительства.

«Сейчас мы говорим об оборонной помощи, которая предоставляется Украине от правительства Соединенных Штатов. Коммерческие контракты и коммерческие продажи — это совсем другой вопрос», — сказала она.

На уточняющий вопрос, получит ли Украина это вооружение бесплатно, посол коротко ответила: «Да».

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