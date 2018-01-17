Новости Украины и Новороссии 17 января 2018

Президент Украины Петр Порошенко пожаловался иностранным дипломатам, что Россия якобы хочет вернуть Украину в свою так называемую «сферу влияния», и доверять Москве нельзя.

«Самым действенным предохранителем против возрождения имперских амбиций и аппетитов России является демократическая, успешная и независимая Украина. Все, что сегодня делает Россия в Украине, имеет одну-единственную цель: вернуть нас в свою так называемую „сферу влияния“, уничтожить украинское государство как таковое», — заявил Порошенко во вторник на выступлении в рамках ежегодного приема руководителей дипломатических представительств. Выступление транслировал телеканал «112 Украина».

По его мнению, надо брать уроки из истории, которые говорят, что «агрессору» нельзя верить и нельзя его «умиротворять».

«Кремлю никогда нельзя верить, под какие режимы он себя не маскировал бы — царский, коммунистический или псевдо-демократический», — заявил президент.

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