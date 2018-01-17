«Левый поворот» Путина: игра или неизбежность?

Воскресным вечером 14 января российское общество пережило, можно сказать, идеологическое потрясение. Телеканал "Россия-1" показал давно готовившийся "под выборы" документальный фильм "Валаам"

Участие Путина широко анонсировалось в рекламе "Валаама" — более того, в ней обещалось, что зрители услышат из уст национального лидера много интересного и важного, что определит судьбу страны и нашего народа, а значит — коснётся каждого из нас лично.

Конечно, ожидалось, что в ленте, посвящённой одному из самых известных православных монастырей России и его насельникам-монахам, будет воспеваться история обители и, соответственно, важное место будет отведено прямому или косвенному осуждению "безбожных коммунистов-революционеров". Правда, в случае Валаама, который долгое время находился под финляндской юрисдикцией и в 20-е—30-е годы подвергался дискриминации со стороны властей Хельсинки, эта тема вряд ли могла быть доминирующей. Тем не менее, после определённых исторических экскурсов, посвящённых роли православной церкви в расширении русской ойкумены и создании российского государства, осуждение большевиков, боровшихся против религии и разрушавших храмы, не могло не прозвучать. Тем разительнее оказались путинские слова о том, что христианство и большевизм достаточно близки друг другу, а "моральный кодекс строителя коммунизма" во многом основан на евангельских заветах. Соответственно, Ленин — как создатель советского государства, правопродолжателем которого является нынешняя Российская Федерация, — оказывается в положении святого коммунистической "церкви" и, что самое интересное, его захоронение в Мавзолее на Красной площади не противоречит православным канонам.

Всё это прозвучало словно гром среди ясного неба. Ведь совсем недавно вся либеральная шваль хором требовала вынести Ленина из Мавзолея и "перезахоронить" его. А теперь — по инициативе президента — возникла совершенно иная ситуация. И практически тут же зампред Совета Федерации на своей "стене" в Фейсбуке сравнил вождя Великого Октября не с кем-нибудь, а с Александром Македонским. А некоторые злые языки стали вспоминать, что и Чубайс не так давно позиционировал себя как марксиста — правда, "бывшего".

Следует отметить, что внезапное появление в президентской гонке кандидата от Компартии Павла Грудинина и огромный всплеск интереса к нему со стороны российского общества (телепередачи и интернет-трансляции с его участием набирают миллионы просмотров и сотни тысяч "лайков") ещё раз подтвердили, что многолетние усилия сторонников "либеральной" идеологии опорочить и "закрыть" коммунистическую идеологию, основанную на принципах социальной справедливости и общественного прогресса, закончились провалом. И вот интеллектуальный ответ со стороны действующей "властной вертикали", который одновременно и демонизирует большевиков-революционеров с их "красным террором" (при этом умалчивая о согласии их политических противников на развал страны и о "белом терроре"), но даёт левопатриотическому электорату намёк на то, что верховный руководитель далёк от либеральной догматики и готов учитывать стремление большей части населения страны "жить по справедливости". Что ж, в текущей политической ситуации это и логично, и умно.

Возможно, реальный избирательный штаб Путина в президентской администрации заранее задумал, согласовал и осуществил подобный идейно-политический манёвр. Тем более что многие либеральные и проправительственные эксперты утверждали, будто низкая явка на выборы не выгодна Кремлю, а вот высокая — совсем наоборот. Тогда всё вроде бы сходится, включая выдвижение множества кандидатов, в том числе Грудинина.

Но лично мне кажется, что это объяснение — от лукавого, поскольку при низкой явке "гарантированное" голосование бюджетников и военных сыграет куда более важную роль, чем при массовом "призыве" протестного электората, который будет голосовать за оппонентов Путина.

На самом деле, процент явки никого в российских "верхах" не пугает и вообще не интересует. Но реальное ухудшение практически всех социально-экономических показателей по стране, о чём молчат официальные масс-медиа, предпочитающие победные реляции медведевских министров и Эльвиры Набиуллиной, призывающие граждан РФ "не верить глазам своим", наглядно подтверждается в политической проекции "феноменом Грудинина". И эта ситуация никуда не исчезнет после выборов 18 марта. К тому же Кремлю и Путину лично предстоит резкое обострение отношений с "коллективным Западом", в первую очередь — с США, и уже начавшееся "бегство элит" по другую сторону баррикад. Следовательно, власти нужна гораздо большая, нежели ранее, поддержка со стороны "низов" российского общества, в том числе через государственные силовые структуры, что потребует усиления роли патриотического воспитания, невозможного без признания Победы в Великой Отечественной войне и других героических достижений Советского Союза.

В итоге можно констатировать, что начатая в рамках президентской кампании Владимира Владимировича идейно-политическая игра, анонсированная как потешный "поворот влево", может привести к весьма неожиданным и далёким от запланированных результатам. Ведь либеральная модель в экономике, финансах и культуре обанкротилась уже не только в российском, но и во всемирном масштабе, поэтому отечественной "властной вертикали" волей-неволей придётся "поворачивать влево". А если этого на деле не произойдёт, то очень быстро в нашей стране возникнет революционная ситуация, когда "верхи" уже "не могут", а "низы" уже "не хотят", и избежать решения этой дилеммы Путину в любом случае не удастся.