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Кощеева тайна элит

20:04. 17 января 2018 Просмотров - 301 Нет комментариев Опубликовал:

По каким трём основным направлениям мировые элиты проводят целенаправленную политику по изменению человека

Какова идеология современных элит и почему она так разнится с идеологией простого народа. Как труды наших великий мыслителей Игоря Шафаревича и Льва Гумилёва помогают раскрыть истинный смысл процессов, протекающих в сегодняшнем мире и в обществе. Эти и другие вопросы обсуждают главный редактор ДеньТВ Андрей Фефелов и заместитель директора института стран СНГ Игорь Шишкин.

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День ТВ

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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