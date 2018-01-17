Кощеева тайна элит

Концептуал СМИ По каким трём основным направлениям мировые элиты проводят целенаправленную политику по изменению человека

Какова идеология современных элит и почему она так разнится с идеологией простого народа. Как труды наших великий мыслителей Игоря Шафаревича и Льва Гумилёва помогают раскрыть истинный смысл процессов, протекающих в сегодняшнем мире и в обществе. Эти и другие вопросы обсуждают главный редактор ДеньТВ Андрей Фефелов и заместитель директора института стран СНГ Игорь Шишкин.



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