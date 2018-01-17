Константин Никифоров. Ограбление по-французски

В пятницу, 12 января 2018 года, швейцарский бизнесмен Александр Штудхальтер был задержан правоохранителями во французской Ницце. Житель Люцерна обвиняется в пособничестве в отмывании денег для российского миллиардера Сулеймана Керимова.

https://business-swiss.ch/2018/01/shvejtsarskij-biznesmen-delo-kerimova/



“Правоохранительные органы Ниццы взяли под стражу швейцарского бизнесмена Александра Штудхальтера. Он обвиняется в пособничестве российскому миллиардеру и по совместительству депутату Госдумы России Сулейману Керимову в уклонении от уплаты налогов.

Последний является инвестором фонда в Люцерне, благодаря чему в Швейцарии он заработал статус мецената и спонсора. Считается, что Александр Штудхальтер выступал его доверенным лицом.

Он якобы помог провести ряд сделок по приобретению дорогостоящей недвижимости на Лазурном берегу Франции. Как результат, ему вменяется то, что ему удалось скрыть от налоговых властей несколько десятков миллионов евро.



Представители офиса г-на Штудхальтера уже заявили, что у французских правоохранителей не было достаточных оснований для задержания” ( конец цитаты).

Немного добавили немцы.

http://www.dw.com/ru/во-франции-по-делу-керимова-задержали-швейцарского-бизнесмена/a-42145888

“Сотрудники французских правоохранительных органов, расследующие дело российского сенатора и олигарха Сулеймана Керимова, после допроса в Ницце задержали швейцарского предпринимателя Александра Штудхальтера. Об этом в воскресенье, 14 января, сообщают агентство AFP и французское издание Nice-Matin.

Следователи подозревают, что Штудхальтер, возможно, был “подставным лицом российского сенатора при приобретении ряда объектов недвижимости” на юге Франции. В частности, речь идет о нескольких виллах на французской Ривьере. Представители предпринимателя уже заявили, что обжалуют решение о его задержании в следственной палате апелляционного суда “в надежде, что она признает, как это было сделано ею ранее в отношении других фигурантов данного дела, что эти действия не обоснованы законом”.



Керимов, чье состояние оценивается в 6,3 млрд долларов, был задержан в аэропорту Ниццы 20 ноября 2017 года. Французские власти подозревают его в уклонении от уплаты налогов при скупке недвижимости на Лазурном берегу через подставные компании. После непродолжительного заключения он был выпущен под подписку о невыезде, должен был сдать властям свой паспорт и внести залог в 40 млн евро” ( конец цитаты).

Можно было бы не обращать внимание на данный инцидент. Но ход событий очень напоминают то, как раскручивался скандал с допингом в России. Правоохранители сделают шажок и ждут, что будет дальше. Ага, особых демаршей не последовало, будем двигаться дальше. Не имеет значение, есть российский предприниматель в каких- либо санкционных списках или нет. Отрабатывается, на мой взгляд, модель сравнительно честного отъема финансовых средств. На Западе не ждут российских предпринимателей, там нужны только их деньги.

Момент тоже выбран удачно- в России сейчас все внимание сосредоточено на выборах президента, широкой общественности не до Керимова сейчас.

Один на один с французскими правоохранителями Керимова, разумеется, не оставят. Вопрос в другом: на сколько эффективной будет эта помощь?



[Т. В. – Пока Керимова грабят во Франции, приговаривая «грабь награбленное», никто из российских правоохранителей ему ничем помочь не сможет, а когда процесс ограбления по-французски закончится, Керимов станет гораздо беднее, чем он был до отъезда за рубежи нашей Родины, то никто ему помогать и не захочет. Зачем? Отряд не заметил потери бойца…

Когда-то давно, году примерно в 1998, я спросила одного «крутого» местного парня, как бы он охарактеризовал последнюю русскую эмиграцию, массово скупающую после 92 года на Лазурном берегу дорогие квартиры и виллы. Он сказал, что «новые» русские «как утки — сразу ныряют». Я попросила объяснить подробнее, – он ответил, что при любых «разборках» с местным криминалитетом они никогда не объединяются между собой, чтобы дать отпор. Он, как «яркий» представитель марокканской диаспоры был этим фактом немало удивлен.

Так что, – никто ему не поможет, ни здесь, ни там.]