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ГУЛАГ без ретуши. Станислав Кузьмин

20:03. 17 января 2018 Просмотров - 190 Один комментарий Опубликовал:

Правомерно ли говорить о масштабном политическом терроре 20-50-хх годов ХХ века?

Кто был идеологом создания лагерей? Каким был контингент осуждённых? Все ли попадали в лагерь по доносу или статье? Сколько человек реально томилось в лагерях? Как функционировали лагеря в период индустриализации, военное и послевоенное время? Отчего в лагерях погибали люди? Оправдана ли такая система исполнения наказаний? Можно ли было заменить лагеря тюрьмами? Почему, скорбя о жертвах лагерей, мы не учитываем причины появления 1937-го года? Прольют ли архивы свет на реальное положение дел в сталинских лагерях? Доктор юридических наук, писатель Станислав Кузьмин представляет свою новую книгу «ГУЛАГ без ретуши» и рассказывает о причинах возникновения лагерей, работе отрядной системы заключения осуждённых и о том, почему этого нельзя было избежать.

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Рекомендуем:

ГУЛАГ без ретуши, Кузьмин Станислав Иванович

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Концептуал ТВ

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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Один комментарий»

  • 1231 852
    София 17 января 2018 в 20:23 Ссылка Пометить
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    СоЛЖЕницын не указал ма -а-а -ленький факт, что первыми руководителями ГУЛАГа были: Эйхман, Коган, Берман и Плинер!

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