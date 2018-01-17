ГУЛАГ без ретуши. Станислав Кузьмин

Концептуал СМИ Правомерно ли говорить о масштабном политическом терроре 20-50-хх годов ХХ века?

Кто был идеологом создания лагерей? Каким был контингент осуждённых? Все ли попадали в лагерь по доносу или статье? Сколько человек реально томилось в лагерях? Как функционировали лагеря в период индустриализации, военное и послевоенное время? Отчего в лагерях погибали люди? Оправдана ли такая система исполнения наказаний? Можно ли было заменить лагеря тюрьмами? Почему, скорбя о жертвах лагерей, мы не учитываем причины появления 1937-го года? Прольют ли архивы свет на реальное положение дел в сталинских лагерях? Доктор юридических наук, писатель Станислав Кузьмин представляет свою новую книгу «ГУЛАГ без ретуши» и рассказывает о причинах возникновения лагерей, работе отрядной системы заключения осуждённых и о том, почему этого нельзя было избежать.

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ГУЛАГ без ретуши, Кузьмин Станислав Иванович



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