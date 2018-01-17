Горькие слезы “Левада-центра”…

«Левада-центр» был признан иностранным агентом и в соответствии с российским законодательством он лишен права работать в рамках предвыборной кампании. Директор центра Лев Гудков данное решение считает несправедливым. Он жалуется и обещает проводить социологические исследования на эту тему, а также готовить аналитический материал.Гудков решил провести и проанализировать политические опросы, которые касаются голосования, участия в выборах и прочих моментов, влияющих на принятие решений россиянами. Правда, публиковать свои аналитические материалы Центр не будет, ведь иностранным агентам это запрещено и грозит наложением штрафа. В худшем случае – закрытие.Естественно, Гудков пытается представить ситуацию таким образом, что их преднамеренно отлучили от участия в избирательной кампании, но реальность такова, что попал Центр в список иноагентов вполне заслуженно. И без них хватает социологов в России, не подсаженных на зарубежные гранты. Доверия же к Гудкову особого нет. Кто его знает, на чьей стороне играет этот аналитик? Не был бы полезен западным спонсорам, то и денежек бы не получил на свои счета.Не мешало бы отметить и тот факт, что особо ценится «Левада-центр» у прозападно-ориентированной аудитории российских читателей. Им, конечно же, опросы Центра, словно манна небесная, истина в последней инстанции, но не нужно забывать о том, что в России существуют иные социологические организации, способные взять на себя роль исследователей политических настроений россиян.Не стоит брать на себя роль единственных и неповторимых. Меньше гордости и больше здравомыслия Гудкову не помешает. Да и российские законы писаны для всех без исключения…

Источник: nashaplaneta.su