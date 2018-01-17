Главная » Невероятное в мире, Политика

Горькие слезы “Левада-центра”…

10:04. 17 января 2018 Просмотров - 15 Нет комментариев Опубликовал:


«Левада-центр» был признан иностранным агентом и в соответствии с российским законодательством он лишен права работать в рамках предвыборной кампании. Директор центра Лев Гудков данное решение считает несправедливым. Он жалуется и обещает проводить социологические исследования на эту тему, а также готовить аналитический материал.

Гудков решил провести и проанализировать политические опросы, которые касаются голосования, участия в выборах и прочих моментов, влияющих на принятие решений россиянами. Правда, публиковать свои аналитические материалы Центр не будет, ведь иностранным агентам это запрещено и грозит наложением штрафа. В худшем случае – закрытие.

Естественно, Гудков пытается представить ситуацию таким образом, что их преднамеренно отлучили от участия в избирательной кампании, но реальность такова, что попал Центр в список иноагентов вполне заслуженно. И без них хватает социологов в России, не подсаженных на зарубежные гранты. Доверия же к Гудкову особого нет. Кто его знает, на чьей стороне играет этот аналитик? Не был бы полезен западным спонсорам, то и денежек бы не получил на свои счета.



Не мешало бы отметить и тот факт, что особо ценится «Левада-центр» у прозападно-ориентированной аудитории российских читателей. Им, конечно же, опросы Центра, словно манна небесная, истина в последней инстанции, но не нужно забывать о том, что в России существуют иные социологические организации, способные взять на себя роль исследователей политических настроений россиян.

Не стоит брать на себя роль единственных и неповторимых. Меньше гордости и больше здравомыслия Гудкову не помешает. Да и российские законы писаны для всех без исключения…

Источник: nashaplaneta.su

Метки: российские новости
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Митинг в Москве: ДОСТАЛИ!
Митинг в Москве 8 января в 14.00 на Болотной площадиМы — не те, кто там был до нас, хотя власть дала нам только это место. Место — то же. Люди — другие. Просто нас достало, что с нами заигрывают и хотят нами управлять те, кто нас же и использует по самое ...
Листовку «Вова, ты уволен» проверят на экстремизм
В Уфе сотрудники полиции изъяли тираж агитационных листовок, предназначенных для распространения на городском митинге оппозиции, который был намечен на 4 февраля. В печатной продукции содержалась фраза «Вова, ты уволен» и анонсировалось место и время ...
По следам событий в Невинномыске. Приказано молчать
Участник событий, гражданская активистка Оксана Вёльва о народных сходах в Невинномысске, их причинах и реакции местных властей. Ситуацию комментируют глава высшего нацсовета ЭПО "Русские" Дмитрий Демушкин, общественный деятель Александр Севастьянов, и ...
Русский — кровь или культура?
Предлагаю вашему вниманию очередную интересную статью постоянного обозревателя ресурса nstarikov.ru Евгения Чернышева, который рассматривает сложный и важный вопрос. «В последние десятилетия все большее значение приобретает проблема идентичности. Это ...
Либеральные СМИ – формируя ложное мнение
... есть информацию, подает НКО «Левада-центр». Он проводит опрос «Протестные настроения... теперь должно используя подачу НКО «Левадацентр» бить по общественному мнению, ...того, по данным свежего опроса Левада-центра, протестовать с политическими требованиями ...
Интеллигенция окончательно креакнулась
Истончник: Новые Ведомости «Креативный класс» окончательно заменил собой интеллигенцию. К этому выводу пришли социологи, проанализировав структуру российского общества. Теперь место «высоколобых», которые рассуждают в соцсетях, а иногда и на площадях о ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>