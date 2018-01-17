Главная беда России — барские привилегии власти

Несколько лет назад в качестве журналиста довелось побывать на необычном футбольном матче, проходившем в живописном черноморском поселке Абрау-Дюрсо. Встречались между собой депутаты Госдумы и сотрудники администрации Краснодарского края. К чартерному рейсу, на котором прибыли московские гости, подогнали несколько новеньких комфортабельных автобусов, которые быстро домчали нас к месту. По пути из аэропорта машины ни разу не остановились ни на одном светофоре. Свободное и беспрепятственное движение в самый разгар летнего сезона удивляло.

Все стало ясно, когда выглянули в окно: вдоль трассы застыли сотни, тысячи единиц автотранспорта, прижатого к обочине дорожной полицией. Водителям даже не разрешали выйти, пока депутаты-футболисты не проедут. Некоторые машины вообще сползли в кювет, подальше от греха! Можно себе представить, как чертыхались люди и костерили «столичных гостей», стоя неподвижно под жарким южным солнцем!

Нам же всю дорогу горел зеленый свет! На каждом перекрестке по обеим сторонам дороги стояли полицейские в праздничных светлых мундирах, освобождая трассу для «слуг народа»! Увидев нашу колонну, вытягивались во фрунт, вскидывая руку к козырьку.

Признаюсь, впервые в жизни чувствовал себя столь комфортно: мчимся без остановок, без всякого страха и боязни в компании нардепов! А гаишники вместо обычных придирок подобострастно отдают нам честь!

Известно, к хорошему привыкаешь быстро! За время той короткой поездки появилось некое ощущение собственной значимости, даже превосходства над обычными участниками движения. Наверное, оно регулярно возникает у самих депутатов, высокопоставленных чиновников и у тех, кто попадает в их вельможную свиту.

Но для журналиста это был лишь единичный (а потому весьма памятный) эпизод. А представьте, что вы в привилегированном положении двадцать четыре часа в сутки — даже в выходной день и во время отпуска! Все к вашим услугам, для вашего удовольствия и блага! Конечно, перестаешь понимать жизнь обычных граждан. Отдаляешься постепенно от реальности, с ее вечно недовольным народонаселением. До следующей выборной кампании, когда оно понадобится для голосования.

Сегодня разные яйцеголовые эксперты гадают на кофейной гуще — какую же идею придумать, чтобы увлечь и зажечь массы?! Какую-нибудь объединяющую мысль, которая бы нравилась и запала в душу... А что если спросить у самих граждан? Во время недавнего соцопроса населения в числе главных проблем жители назвали: ЖКХ, алкоголизм и наркоманию, плохие образование и медицину, преступность, незащищенных детей, брошенных стариков, пробки на дорогах, бедность.

Казалось бы, при чем здесь льготы и привилегии? Судя по всему, в них и кроется корень бед российских — причем не только сегодняшних, но и за весь обозреваемый период исторического развития. Извечная тяга бюрократии к особому статусу для себя, предполагающему создание сказочных удобств, мешает осознанию истинных проблем и забот страны. Надо же чувствовать и ощущать их на собственной шкуре, понимать остроту и важность принимаемых решений. Если же для вас везде зеленый свет, трудно заметить чаяния тех, у кого отобрали даже элементарное право свободно передвигаться по дорогам.

Вопрос привилегий волновал умы граждан с древних времен. Еще на заре появления государственной службы начали параллельно создавать особые условия для российской элиты, вызывавшие возмущение масс! Не случайно возникло выражение: «Кто у власти, тот у сласти».

Даже большевики, затеявшие революцию под лозунгом «всё для народа», чуть ли не с первых дней стали вводить для номенклатуры спецраспределители, спецпайки, спецбуфеты, спецсанатории, спецдачи, спецдома отдыха. Не говоря уж о нынешних чиновниках, получивших невиданные жизненные блага! Некоторые имеют такую зарплату в день, которую обычный человек не заработает за всю свою жизнь... К их услугам государственные дачи, крутые иномарки с водителями, дешевые обеды в ведомственных столовых за 60–80 рублей, пенсия в размере 80% от оклада, которая всегда будет индексироваться. То есть узкий круг избранных получает пожизненное благополучие, лишь раз попав в обойму слуг государевых.

На одном из недавних правительственных совещаний прозвучала следующая мысль: «Надо объяснить нашему народу, почему чиновнику надо нормально платить. Прежде всего, чтобы он чувствовал себя по-человечески, чтобы не воровал». Назывались и конкретные суммы — от 2 до 15 млн рублей в год для чиновников высшего звена, после чего они якобы устыдятся и перестанут красть. Как показало время, одно от другого не всегда зависит, судя по недавним массовым отставкам и уголовным делам губернаторов и даже федеральных министров...

Что и говорить, особый статус и особые блага — словно бальзам на измученную санкциями душу чиновника. Но получив их, даже самый обычный, может быть, и неплохой в целом человек резко меняется, превращаясь в чванливого бюрократа, которому скучно думать о пресловутом населении. Куда милее заниматься собственным бизнесом и его приумножением. Появляются приятные атрибуты роскошной жизни: личная яхта, домик в Лондоне, виноградная плантация на юге Италии, юные помощницы, плавно переходящие в статус супруги.

Некогда французский мыслитель Мабли написал: «Только при подавлении традиционной элиты страна процветает». Во многих странах осознали эту истину и стали ограничивать «манну небесную» для своей бюрократии. Так, зарплата немецкого министра сегодня не превышает десять тысяч евро, несмотря на высокие европейские цены и уровень жизни. Члену правительства положен служебный транспорт, но каждый факт его использования — под строгим контролем.

Не так давно одному из министров в Британии пришлось отказаться от персонального авто из-за возникшего скандала. Теперь на работу он ездит на электричке. У нас же представить такое невозможно! Власти США отказались оплачивать для сенаторов и послов перелеты бизнес-классом, несмотря на свой астрономический бюджет и несопоставимые с нами финансовые возможности.

Во многих странах Старого Света оклад высших чиновников составляет три, максимум четыре ставки работника с высшим образованием или шесть минимальных размеров оплаты труда (МРОТ). В США топ-чиновники получают 16 МРОТ. А у некоторых российских топов превышение этого показателя в сотни, а то и в тысячи раз. Непонятно, правда, за какие такие заслуги и достижения...

Наши народные избранники имеют отпуска от 30 до 45 календарных дней, обслуживание в ведомственной поликлинике (включая всех членов семьи), служебный транспорт, государственную дачу, комфортабельное жилье на период депутатских полномочий, санаторно-курортное лечение, бесплатные перелеты в округа, телефонную связь, международные переговоры. К тому же и депутатскую неприкосновенность.

Для чего, спрашивается, иммунитет депутатам ГД? А инспектору или аудитору Счетной палаты РФ, судьям (не выносящим практически оправдательных приговоров), арбитражным заседателям, прокурорам, следователям? Чтобы не чувствовать никакой ответственности за все, что делают? Не будь этой брони, строже бы относились к выполнению своих обязанностей. Все эти «неприкосновенности» и «иммунитеты» — всего лишь повод для соблазна и искушений.

Куда они так спешат на своих авто с мигалками-крякалками? По каким неотлагательным государственным делам? Зачем спецсигналы работникам Генпрокуратуры, Следственного комитета, Конституционного или Верховного судов? Нет, оправдание, конечно, всегда можно найти. Но таким образом «верхи» отдаляются от «низов», перестают их видеть и понимать. Напротив — начинают презирать!

Если отменить все эти блага, чаще всего незаслуженные, или хотя бы урезать их — быстро придет отрезвление. И тогда им откроется во всей красе пугающая правда жизни, которую трудно увидеть из депутатского кресла или салона служебного лимузина. Вынужденные ходить среди масс, ездить на холодном общественном транспорте, простаивать в пробках, в очередях на приеме в поликлинике, покупать искусственные продукты, ненатуральный хлеб, вредные напитки, лучше станут осознавать необходимость перемен. Хотя бы вокруг — из чувства сохранения себя и своей семьи! Поймут значимость качественных дорог, хороших школ и больниц, достойных зарплат для врачей, учителей, а не только для себя.

То есть, чтобы навести порядок в стране, нужно поставить чиновника в равные условия со всеми: пусть будет ближе к народу. Тому самому, который выходит на голосование и каждый раз опускает в урну листок с фамилией какого-нибудь говорливого кандидата с надеждой на лучшую жизнь. Которая почему-то так и не наступает.

Как-то нас, группу российских журналистов, пригласили в гости к главе Совета одного из богатых швейцарских кантонов. Встреча проходила к городской ратуше, в демократичной обстановке. Сам хозяин наливал нам чай, угощал десертом. После разговора вышли на крыльцо старинного здания, чтобы откланяться. Честно говоря, ожидали увидеть здесь солидный председательский кортеж. А он пожал каждому руки, улыбнулся на прощание, сел… на велосипед и слился с толпой обычных граждан! Вот когда наши спикеры, председатели, депутаты, министры и прочие «слуги народа» пересядут дружно на велосипеды — жизнь начнет меняться!

Саид Бицоев