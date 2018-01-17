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Эксперт: Роскомнадзор отреагировал адекватно на фейк про Печкина

17:10. 17 января 2018 Просмотров - 65 2 коммент. Опубликовал:

анонс

Решение любой социально-значимой проблемы начинается с осознания ее масштабов, правильной расстановки акцентов и затем уже привлечения к ней общественного внимания. В такой последовательности отреагировал Роскомнадзор на появление в Рунете фейковой новости о мифической блокировке советского мультфильма «Трое из Простоквашино».

Так начало нового года ознаменовалось скандалом. В качестве источника новости называли петербургского профессора, который якобы «по секрету» сообщил сотрудникам РКН, что мультфильм пора бы заблокировать. Мол, один из героев – почтальон Печкин напомнил ему нацистского преступника. Роскомнадзор опроверг данную информацию: «при исполнении служебных обязанностей ни одного почтальона Печкина не пострадало».

Ложь, размещенная в интернете, явно имела своей целью создание ажиотажа, привлечение внимания к проблеме, которой не существует. В нее поверил и Максим Фадеев, российский продюсер, возмутившийся на своей странице в Instagram. Он даже не перепроверил достоверность полученной информации.

Получается, что любой вброс будет воспринят как истина в последней инстанции только потому, что появился в интернете? Именно поэтому реакция РКН оказалась единственной верной в данной ситуации, по мнению политолога, общественника, автора и ведущего видеопроекта «СМЫСЛЫ» Ивана Аркатова. Заявление ведомства привлечет больше внимания, чем официоз: ну, раз Печкин не пострадал…

Что касается Максима Фадеева и прочих медийных персонажей, постящих на своих страничках в социальных сетях непроверенную информацию, то им нужно стать более ответственными и не распространять фейки среди своих фанатов. Интернет-провокации могут быть весьма опасны. Мошенников в Сети с избытком. Сейчас в России, к слову, набирает обороты президентская кампания, и желающих исказить реальную ситуацию в нашей стране хватает.

«Трое из Простоквашино» могли стать очередной проверкой на глупость россиян. Кто повелся на такой нелепый фейк, поверит и в более чудовищную ложь. Как надеются криминальные элементы, представители иностранных спецслужб и блогеры, мечтающие о популярности, эту ложь продолжат транслировать известные личности, не умеющие анализировать полученную информацию и осознавать ответственность за ее распространение. 

Метки: великая россия, Интернет, роскомнадзор, фейки
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2 коммент.»

  • 3596 424
    krikunoleg 17 января 2018 в 17:24 Ссылка Пометить
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    “…известные личности, не умеющие анализировать полученную информацию и осознавать ответственность за ее распространение” – интересная характеристика! Известные, но при этом безответственные личности. Собчак, Навальный, например…

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    Ирбис 17 января 2018 в 17:27 Ссылка Пометить
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    Знаете, это всё бред, Было бы государство правовым, найти кто создатель ложной информации очень просто, но никому это ненужно. да же как я понял полезно отуплять лекторат перед выборами или перед началом войн. это не свобода слова, вот за неё и сажают в тюрьму а то и убивают. Это способ жидов отуплять массы населения и сталкивать их между собой.

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