Банк Барухов — Центральный банк Центральных банков мира?



Паразитическая система мировых финансов, у которого Ротшильды и Рокфеллеры на побегушках.

Из интервью с Валерием Герасимовым, одним из активнейших участников мирового антиглобалистского движения, американским журналистом, корреспондентом нескольких информационных агентств, аккредитованных при ООН, русским по происхождению.

– Насколько сильна власть банкиров над Америкой, и существует ли раскол между банкирами во взглядах, как дальше развиваться им самим: или как паразитам, или следует переосмыслить свою позицию, иначе придет момент, когда настанет конец и им самим?

– Банкиры в Америке сидят в тени, они практически не высовываются, о них практически не говорят. И причем, что интересно, – муссируется несколько символических имен, даже не столько Ротшильды, сколько Рокфеллеры. А Рокфеллеры – это дворовые щенки на большой псарне по сравнению с теми людьми, которые руководят не только Америкой, но и остальным миром.



Вот, например, я встречался с министром финансов Джеки Рубином незадолго до его увольнения (ему уже было все равно). Встречались мы с ним в Международном валютном фонде, там, где у них склад золотых слитков (под Нью-Йорком, наверное, больше, чем в Форт-Ноксе лежит всего, там даже магнитное поле нездоровое).



Он подарил мне неразрезанный лист напечатанных однодолларовых купюр с автографом, я побоялся его выносить, но не об этом речь.



Так вот Рубин, года три назад, показал мне уже отпечатанные купюры: они были больше, чем обычные – тысячного достоинства, пятитысячного и по десять тысяч долларов. На этих купюрах уже не было портретов президентов. До сотни долларов – там президенты. Он сказал: «Это рабы, а вот это рабовладельцы».



Кто же там был? Шифф, Лейба, Кун, Барух… В париках их предки. Так, на купюрах, которые не имеют хождения среди народа, уже напечатаны портреты тех, кто реально правит миром. Они сидят в тени и богатства всего мира принадлежат им. Они реально правят не только Америкой, но и всем миром.



Как это случилось? В 1913 году президент Вильсон создал федеральную систему и ликвидировал государственный банк, мы получили оригинальное понятие: Федеральная резервная система, то есть группа вот этих самых богатых еврейских банкиров взяла на себя обязательства государственного банка. Они как бы слились воедино.

И получается парадоксальная система: весь мир должен Америке, и каждый американец, только родившись, тоже должен Америке около 60 тысяч долларов.



Почему? Национального банка нет. Эта Федеральная резервная система, которая у нас существует, контролирует не только Соединенные Штаты, но и все страны мира. И получается, что доллар – эта зеленая, ничем не обеспеченная бумажка, фантик, контролирует мир. Ничем не обеспеченная бумажка со времен Джонсона, за ней нет ни золота, ни земли, ни ценностей – и она контролирует мир! Только потому, что является средством обмена.



И получается, что для этой системы Америка – один из субъектов, но не единственный. Как, например, для Баруха Коста-Рика, или Франция, или Россия – как один из объектов его личных интересов. И поэтому это самые богатейшие люди в мире, они не хранят свои богатства в одном банке.



Знаете, есть такое понятие «таплистид-банк» – 100 самых главных, потом списочные. Так вот, попробуйте найти там «Стандарт Чартер Банк» – банк, который существует с 1613 года…



Ведь неслучайно в первую башню долбанул самолет, именно в ту, в которой расположена штаб-квартира «Стандарт Чартер Банка», точнее его «интернэшнл дипатмент», неслучайно там сгорели миллиарды долларов и расплавились десятки тонн золота. Это было не случайно.



А что же это за банк, штаб-квартира которого находится в Лондоне, а сам он существует с 1613 года? Чем же занимается этот таинственный банк?



Я узнал, чем он занимается. Есть такой комический актер в Америке Лайнел Брайн, мой близкий знакомый. Так вот его брат устроился по блату в информационную систему контроля над мировыми трансфертами. «Стандарт Чартер Банк» – это банк банков мирового правительства. Неслучайно первый самолет спикировал именно туда. Это удар по чреву мирового правительства, по Кощеевой душе.



Если бы люди не знали этого, то выбрали бы другой объект. Это был не случайный удар. Этого банка нет ни в одном списке банков, а, тем не менее, он контролирует все расчеты в мире. Отслеживает и контролирует все финансовые расчеты со скоростью 20 миллиардов долларов в минуту по всему миру.



Поэтому, как только господин К. «дунул» через частный банк «Сабр» 8 миллиардов 200 миллионов, я подумал, завтра быть убийству. Назавтра Сабра убили, когда он мылся в бане. И у меня была вся расшифровка, куда делись эти деньги, как они были расписаны, куда уведены, но причина как бы исчезла. Информация оказалась бесполезна.



Почему же это не разоблачили? Почему Интерпол не расследует этого, думаете, у них нет тех сведений, что у меня? Есть, но у них есть хозяева. Они хотят расчленить Россию: отдать японцам Курилы, финнам – Карелию, Калининград – Восточной Пруссии…



Зачем им Петербург – окно в Европу? Зачем окно, достаточно одной щелочки, чтобы подглядывать. Но за всем этим стоит тень вот этих личностей, о которых никто не говорит. Рокфеллера, Ротшильда выставляют как мальчиков на побегушках. Но про настоящих, например Баруха, никто не говорит. Их как бы нет.

– А есть банкиры круче Баруха?

– Круче Баруха нет. Это триллионер. А выставляет вместо себя принца. Они смеются над нами.

– А Оппенгеймер?

– Оппенгеймер, да, он входит в число крупнейших, но это все равно не самый верхний эшелон.

– На Барухе замыкается вся финансовая пирамида. А на чем основана такая власть Баруха? Какая у него концепция управления, ведь он же — не порождение ХХ века? Наверное, древние корни?

– Не столько древние, сколько средневековые. Это была особая семья, связанная с мистическим движением в иудаизме, с тех пор они в тени и остались. Через финансирование еврейских общин, через протеже всяким деятелям, так и остались. Но это отдельный большой разговор.



Я, главное, хотел обратить внимание, что они реально руководят Америкой. Они даже не входят в так называемое «мировое правительство» – клуб Бильдербергеров, состоящий из 63 членов. Кстати, 63-м членом значится единственный представитель России – Чубайс. Я слышал, ему предлагали пост министра в российском правительстве, Чубайс ухмыльнулся (я понял его): «Нет, что вы, мне это не надо».



Конечно, зачем быть министром какого-то периферийного правительства ему, который сам является министром мирового правительства – если говорить образно! В этом его неуязвимость. Конечно, допускается критика, разборки, но это все игра марионеток. И всем этим дирижируют Барух, Лейба, Шифф, Кун, их семейства, которые переплелись друг с другом родственно, и они же одновременно возглавляют мировое масонство.

– Интересно, приходила ли им в голову мысль, что при таком управлении ими общество придет в мировую разбалансировку, прежде всего Биосферы, и может случиться мировой катаклизм, от которого и им не поздоровится? Или им на все наплевать и они видят только свои интересы? О Биосфере думают?

– Вы знаете, они – мистики. И, скорее всего, они этого не понимают. Они свято верят в то, что придет еврейский мессия, и они как цари царей войдут золотыми коронами в мировую власть и поделят всю собственность, всех гоев планеты на доли, которые они установят между собой. Они свято в это верят.

– После ударов по Нью-Йорку мир охватила эйфория: и Америку настигла месть! Но чем больше думаешь об этом, тем больше сомневаешься, а не замысел ли это сильных мира сего. И вы тоже правильно сказали, что удар пришелся по их центровым финансовым структурам, по счетной конторе. И вроде бы должны все радоваться.



Но с другой стороны: нет ли здесь того, что они пытаются спрятать концы в воду, разбомбив свою же счетную контору, то есть таким образом скрыть статистику цифр, кому что должен, и, начиная с нового листа, грабить мир? Убивают двух зайцев. Возможно, система устарела, долларов слишком много и решили пустить все старое под откос. Может быть, уже есть дублер?

– Поскольку они глобальные «товарищи», то дублер у них евро. Америка обречена. Она глобально выполняет последнюю роль мирового пса, и как только Россия будет разрушена, Америку пустят под откос.



Мировой центр перемещается ближе к Иерусалиму. Штаб-квартиры перемещаются, говорят о великом Израиле, они же мистики. Вот и сейчас они, как в повести Гайдара «Тимур и его команда», натянули всякие ниточки-провода между домами, поддерживают связь, бегают отмечаться, готовятся к приходу мессии.



Честное слово, клянусь всем своим сердцем. Были даже штаб-квартиры по приходу мессии. Такое уже было в 1666 году. Тогда им показалось, что грядет еврейский мессия. Евреи начали распродавать свое имущество, отливать себе золотые короны и двинулись в сторону Иерусалима. Дошли до Стамбула. Император Сулейман смотрит: «Что такое?» Тучи, тучи – идут в Иерусалим, чтобы править миром. У главного спрашивает: «Кто такой?» – Отвечает: «Я царь царей!»



Какому императору такой ответ понравится? Тот посадил его в башню. На следующий день «царь царей» позабыл про все походы, принял магометанство, присвоил себе все богатства сородичей…



Они шли, как стадо. Они подвержены странной и страшной мистике, верят в свое мировое господство. Они верят, что придет мессия и все имущество всех гоев будет поделено между ними.

– Итак, антиглобалисты заявляют, что виновниками нью-йоркского нападения являются не исламисты, а тайные банковские структуры. Надо же это объяснить простым американцам.

– Нет, американцы этого не поймут и не примут. Если говорить прямо, то они убегут от этого. Они всей пропагандой подготовлены, что арабы – это враги.



Вопрос надо переводить в другую плоскость, в область конкретного гуманизма. Например, ставить вопрос: а почему Америка выступает в роли мирового жандарма? Не является ли бомбардировка нью-йоркских небоскребов вторым Перл-Харбором?



Теперь ведь рассекречены документы, что о готовящемся нападении японцев на Перл-Харбор знали и президент Рузвельт, и Ален Даллес, масонская и банковская верхушка знала. Но они пошли на предательство и уничтожение собственного флота, на убийство тысяч своих сограждан ради того, чтобы Барухи, Шиффы, Лейбы, Куны получили свое от участия во Второй мировой войне. Ведь это привело к усилению американской банковской системы, укреплению доллара, оживлению американской экономики. Америку втянули в войну ценой вот этой провокации.



Американцы сейчас в шоке, ведь Рузвельт был для многих идеалом. Конечно, особенно эти документы не распространяли. Но их рассекретили, и нашлись люди, которые их сразу же опубликовали и сделали предметом широкой гласности. Америка в шоке. Рузвельт, который считался благодетелем нации, оказался в числе убийц и провокаторов.

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Дополнение от редакции:

Сельскохозяйственный банк Китая и Стэндарт Чартерд Бэнк /Великобритания/ в начале декабря подписали меморандум о сотрудничестве. Согласно документу, стороны намерены проводить клиринговые операции в юанях в Великобритании.

В настоящее время клиринговые операции в юанях в Великобритании в основном проводят через расчетную систему в Сянгане. По словам исполнительного директора группы Стэндарт Чартерд Питера Сэндса, проведение в Лондоне клиринговых операций в юанях сможет удовлетворить потребности участников рынков, находящихся в часовом поясе Лондона, в расчетах в юанях.

Президент Сельскохозяйственного банка Китая Чжан Юнь отметил, при помощи клиринговых операциях в юанях стороны предоставят участникам рынка услуги по торговле, инвестированию и предоставят китайским предприятиям трансграничную финансовую поддержку.

В настоящее время Великобритания стремится к тому, чтобы Лондон стал важным оффшорным центром расчетов в юанях. Для этого Британия активизирует контакты с КНР. Правительство Великобритания в октябре этого года объявило об ослаблении ограничений на создание в Великобритании филиалов банков с китайским капиталом. Кроме того, центральные банки Китая и Великобритании в июне этого года подписали соглашение о взаимном обмене национальных валют со сроком на 3 года.

Стэндарт Чартеред банк принадлежит семье Барухов, одних из основателей ФРС США. Бернард Барух, курировший проект по созданию атомной бомбы США, планировал создание «Международного правительства» еще в 1949 году. При этом совладелец ФРС являлся советником семи американских президентов – от Вудро Вильсона до Линдона Джонса. Пользуясь неприрекаемым авторитетом у большей части президентов США, вероятнее всего, участвовал в организации ликвидации непокорного Джона Кеннеди, подписавшего указ о лишении ФРС монополии на долларовую эмиссию.

Во время теракта 9/11, в том числе контролируемого еврейскими «танцующими» агентами, Международный Департамент штаб-квартиры «Стэндарт Чартер Банк располагался в «дополнительном» — «самопроизвольно рухнувшем» здании WTC7 – в который не врезался ни один самолет. Зато в развалинах «исчезли» проводки на триллионы долларов и «расплавились» десятки тонн золота.

Ни один «богоизбранный» в этой операции не пострадал. По сообщениям израильской прессы все евреи — сотрудники ВТЦ — получили смс-сообщения с предупреждением не выходить на работу.



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Источник: ss69100.livejournal.com