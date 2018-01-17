Атака США на Россию: политическая цензура из Чехии

Накануне президентских выборов в России в Чехии активизировалось особое подразделение «РадиоСвобода», к созданию которого приложили руку Госдеп США и ЦРУ. Перед ним поставлена задача по организации травли сторонников российских властей, блокировка аккаунтов в соцсетях, где замечена критика оппозиции, распространение роликов сомнительного содержания и дезинформации. Основной упор сделан на русскоязычный сегмент и противодействие российским медиа.