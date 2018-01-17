Атака США на Россию: политическая цензура из Чехии
20:37. 17 января 2018 Просмотров - 125 2 коммент. Опубликовал: Viktoria Sokolova
Накануне президентских выборов в России в Чехии активизировалось особое подразделение «РадиоСвобода», к созданию которого приложили руку Госдеп США и ЦРУ. Перед ним поставлена задача по организации травли сторонников российских властей, блокировка аккаунтов в соцсетях, где замечена критика оппозиции, распространение роликов сомнительного содержания и дезинформации. Основной упор сделан на русскоязычный сегмент и противодействие российским медиа.
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Вон дантист-надомник Рудик, у него приемник “Грюндиг”,
Он его ночами крутит, ловит контру ФРГ.
Он там был купцом по шмуткам и подвинулся рассудком,
Ну а к нам попал в волнении жутком,
И с номерочком на ноге.
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Всегда и везде посылать их в пешеходно-сексуальное путешествие на самую выдающуюся часть бога Шивы.
Как вы думаете, почему амеры бухтели про “акустические атаки на Кубе”? Просто там их усиленно посылали туда, на самую выдающуюся часть бога Шивы, вот и пришлось им глухими прикинуться, чтоб туда не идти. Они хоть и гомосятина в большинстве, но у бога орган тоже не малый.