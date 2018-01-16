Главная » Здоровье, Мировоззрение, Образование

Учиться стоя полезнее

16:14. 16 января 2018 Просмотров - 107 Один комментарий Опубликовал:

Школьники, занимающиеся стоя, более внимательны, по сравнению со своими одноклассниками, занимающимися по традиции сидя

I605_______

Исследователи из института общественного здоровья Техасского механико-сельскохозяйственного университета (США) выяснили, что школьники, занимающиеся стоя, более внимательны, по сравнению со своими одноклассниками, занимающимися по традиции сидя. Действительно, задания в кабинетах, оснащенных партам для обучения стоя, выполнялись на 12% эффективнее, что равно дополнительным семи минутам на каждый час отведенного учебного времени. Об исследовании рассказывает портал  NeuroScientistsNews.com.

В масштабном эксперименте приняло участие почти 300 учащихся со второго по четвертый классы, за которыми ученые наблюдали в течение всего учебного года. Исследователи принимали во внимание, с одной стороны, учебную активность школьников: ответ на вопрос, поднятие руки, участие в обсуждении учебной темы в классе. С другой стороны, исследователи фиксировали моменты, когда учащийся был пассивен или отвлекался.

Парты для обучения стоя — вид специальной учебной мебели. Это индивидуальный стол с удлиненными ножками. Имеется также стул, который позволяет ученику время от времени сидеть. Исследователь и инженер Марк Бенден (Mark Benden), вначале задумывал парту, которая помогала бы бороться детским ожирением и нагрузками на позвоночник школьников, которые вызывает традиционная учебная мебель. Опыт, извлеченный из этого исследования, привел к созданию парты под названием Stand2Learn™.

Предыдущие исследования Марка Бендена продемонстрировали, что эргономичная школьная мебель может помочь в борьбе с детским ожирением. Было доказано, что школьники, обучающиеся стоя, достоверно теряют в процессе работы на 15% больше калорий, чем обычно. Тогда же были свидетельства того, что такие ученики более активны на уроке. Последнее исследование было специально организовано, чтобы выяснить влияние позы на процесс взаимодействия в классе.

Доктор Бенден говорит, что не удивлен результатами исследования, учитывая то, что предыдущие эксперименты уже показали: даже минимальная физическая активность на уроке повышает когнитивные способности. По его словам, парты для обучения стоя нарушают монотонность сидячей работы. Это позволяет бороться с нежелательными факторами, отвлекающими учеников, и повысить их внимательность и активность на занятии. Исследование также продемонстрировало, что успеваемость зависит от позы: мы лучше думаем стоя на своих двоих, чем в положении сидя.

Авторы исследования считают, что школы, которые решат оборудовать классы для обучения стоя, будут решать сразу две проблемы: снижение внимания учеников на уроке и риск детского ожирения.

==========================================================================

Рекомендуем:

Школа Базарного

Книги Базарного Владимира Филипповича

==========================================================================


Развитие ваших способностей

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Время "графо": Правда. Труд ума. Нужда учит
... пользы. Будет ли эта новость полезной?» — «Сомневаюсь.» — «Ты хочешь рассказать мне... вышли оказать ему приём: «Не стоило беспокоиться» – «Вы ошибаетесь, Ваше ... Здесь: жить – действуя, собирать информацию, учиться = обрабатывать её ради Цели? Старость...
Как выбрать полезный детский лагерь сегодня?
... палаточные лагеря, как правило, стоят дешевле, чем вышеописанные типы. Как...придерживаетесь либеральных взглядов, то не стоит, во избежание конфликтов, отправлять ...полезность процессов и форма деятельности. Я разговаривал с одним кузнецом, который учил...
Насколько полезны школа и ВУЗ?
... осмелилась заявить, что на сто процентов знаю, что творится... детей. Миф первый: школа учит (даёт ребенку знания, образование)....компьютера, никаких по-настоящему полезных знаний и навыков для ... успехом занимаются репетиторы, за сто часов обучая ребенка тому,...
Генри Форд: "Стоит ли быть бедным?"
... обычно в таких случаях дешево стоит. Сентиментальность подавляет практичность.Промышленные предприятия... пути полезного и здравого проявления и применения своего «я». Лучше учить ребенка..., если б на пути не стояли высокие, связанные с добычей капитала...
Бэкграунд, выпуск-268 за 4 августа 2012
...распространения. Впрочем, украинскому законодателю стоит присмотреться к передовому российскому ...черном теле держал, заставлял учиться всяким полезным наукам, чтобы государству ...созидательной, творческой энергии, всегда стояла на страже нашей человеческой ...
Учиться мыслить!
...ума другого человека, который стоял бы рядом и нелицеприятно ...современного материализма. Наука, которой полезно учиться смолоду, ибо она — и... какого труда это людям стоит. Знания он получает готовыми...научной мысли. Так не стоит ли всерьез поинтересоваться ими...

Один комментарий»

  • 1266 1125
    strelez 16 января 2018 в 17:53 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Что там было изучать целому университету? Давно всё изучено. Скопировали у Базарного. У нас не ввели. Теперь будем догонять Запад, якобы их технологии.
    Потом по аналогии с японцами запретим в школах компъютеры, калькуляторы и прочие вредности для развития.

    Ответить

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>