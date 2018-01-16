Учиться стоя полезнее

Концептуал СМИ Школьники, занимающиеся стоя, более внимательны, по сравнению со своими одноклассниками, занимающимися по традиции сидя

Исследователи из института общественного здоровья Техасского механико-сельскохозяйственного университета (США) выяснили, что школьники, занимающиеся стоя, более внимательны, по сравнению со своими одноклассниками, занимающимися по традиции сидя. Действительно, задания в кабинетах, оснащенных партам для обучения стоя, выполнялись на 12% эффективнее, что равно дополнительным семи минутам на каждый час отведенного учебного времени. Об исследовании рассказывает портал NeuroScientistsNews.com.



В масштабном эксперименте приняло участие почти 300 учащихся со второго по четвертый классы, за которыми ученые наблюдали в течение всего учебного года. Исследователи принимали во внимание, с одной стороны, учебную активность школьников: ответ на вопрос, поднятие руки, участие в обсуждении учебной темы в классе. С другой стороны, исследователи фиксировали моменты, когда учащийся был пассивен или отвлекался.



Парты для обучения стоя — вид специальной учебной мебели. Это индивидуальный стол с удлиненными ножками. Имеется также стул, который позволяет ученику время от времени сидеть. Исследователь и инженер Марк Бенден (Mark Benden), вначале задумывал парту, которая помогала бы бороться детским ожирением и нагрузками на позвоночник школьников, которые вызывает традиционная учебная мебель. Опыт, извлеченный из этого исследования, привел к созданию парты под названием Stand2Learn™.



Предыдущие исследования Марка Бендена продемонстрировали, что эргономичная школьная мебель может помочь в борьбе с детским ожирением. Было доказано, что школьники, обучающиеся стоя, достоверно теряют в процессе работы на 15% больше калорий, чем обычно. Тогда же были свидетельства того, что такие ученики более активны на уроке. Последнее исследование было специально организовано, чтобы выяснить влияние позы на процесс взаимодействия в классе.



Доктор Бенден говорит, что не удивлен результатами исследования, учитывая то, что предыдущие эксперименты уже показали: даже минимальная физическая активность на уроке повышает когнитивные способности. По его словам, парты для обучения стоя нарушают монотонность сидячей работы. Это позволяет бороться с нежелательными факторами, отвлекающими учеников, и повысить их внимательность и активность на занятии. Исследование также продемонстрировало, что успеваемость зависит от позы: мы лучше думаем стоя на своих двоих, чем в положении сидя.



Авторы исследования считают, что школы, которые решат оборудовать классы для обучения стоя, будут решать сразу две проблемы: снижение внимания учеников на уроке и риск детского ожирения.

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