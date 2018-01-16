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Сотрудничество бывает только в плановых системах

23:03. 16 января 2018 Просмотров - 192 Нет комментариев Опубликовал:

Запад соблазнил средненького человека возможностями. Но чем дальше идут года, тем сильнее понимание даже у слабых умом того простого факта, что возможности – на самом деле, ничто. Мало ли кем я теоретически могу стать?

Важно кем я являюсь! На всех раздатках мира распределители быстро соображают что «может быть» – это ноль. Раз может и не быть – постараются сделать так, чтобы не было.

И, тоскуя по цивилизации, средний человек всё чаще выдвигает главный лозунг современности: «Я не хочу «возможностей», я хочу гарантий!».

Давайте с вами повторим его хором, чтобы монолитом встать перед бестолковым властным аппаратом: мы не хотим ваших туманных посулов, расплывчатых прогнозов, посулов и вероятностей! Это всё дым и мираж, и журавли в небе. Дайте синицу в руку!

- Мы, народ, не хотим возможностей, мы хотим гарантий!


Экономика – не факт. Экономика – служанка. И главный вопрос – кому она служит. Вам вместе с соседом, вам вместо соседа или соседу вместо вас? Очень многие кричали, что очень многое в экономике невозможно – а потом оказывалось, что всё возможно, нужно только интересы переменить…

Давайте не дадим шулерам закрываться «объективностью» экономических процессов, а твёрдо предъявим: экономика не такая, какая «сложилась», а такая, какой вы её сложили!

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Бесконечные разговоры о правах и обслуживании потребителя (качественном или некачественном сервисе, заставляют его стоять в очередях или нет) – обошли стороной главный вопрос: а откуда он берётся-то, этот потребитель?! Он же из утробы матери рождается не с пачкой платежеспособных купюр в кулачке!

Для экономики вопрос возникновения потребителя куда интереснее и важнее, чем все перипетии его обслуживания, когда он уже в готовом виде рынку явлен.

Безусловно, нет такого, что ты вырастаешь до трудоспособного возраста (кстати, как?!), потом идёшь к забору, на котором гарантированно написано не матерное слово а «Требуются…». По указанным на заборе контактам ты связываешься с работодателем, работаешь месяц или до аванса – и вуаля! Ты с деньгами и ты потребитель!

Так пытались сделать в СССР, и даже там не смогли, а вообще это совсем не так! Дело (бизнес) как производство из природных даров путём их обработки материальных благ – никогда не имеет безразмерного спроса на рабочие руки. Даже в XIX веке. И уж тем более – сегодня.

Часть людей не могут стать потребителями, потому что они просто излишни в самом процессе производства и потребления материальных благ. Таких людей всегда было много, а сегодня их – очень много. Нет сомнений, что свободный обмен с мировым рынком «очистит» Россию от 90-100 млн русских, потому что ему в его цепочках и раскладах больше 30-40 млн на территории России совершенно не требуется.

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И весь вопрос в том, чтобы не количество людей подгонять под нужды рынка, а рынок заставить обслуживать нужное нам (а не ему) количество людей.

Но и тот, кто нашёл на заборе заветное «Требуются…» – далеко не обязательно, трудоустроившись, превращается в полноценного рыночного потребителя. Нет ничего удивительного в том, что никакой работодатель не заинтересован платить много. И наоборот, заинтересован платить мало. И чем меньше – тем ему лучше. И прибыль выше, и конкурентоспособнее…

Работодателю выгодны богатые потребители «извне». То есть оплаченные кем-то, но не им самим. А свои рабочие работодателю невыгодны, как полноценные потребители. Они, когда хорошо зарабатывают, не только много прибыли съедают у предприятия, но и продукцию через то делают дороже. И капризнее, требовательнее становятся…

И потому (что доказывает опыт РФ, в частности) – трудоустроенный человек вовсе не синоним полноценного рыночного потребителя. Он может работать, как буйвол, а получать как воробей. Соответственно, и клевать по воробьиному…

Потребитель не может возникнуть из безработной массы (если её специально не подкармливает государство) – сама же безработная масса формируется из бывших потребителей и постоянно растёт: избавляясь от издержек, работодатели освобождаются и от излишних рабочих рук.

Потребитель не возникает и из работающей массы, поскольку сам факт работы (даже официально оформленной, хотя далеко не все они таковы) ещё ничего не значит.

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Если это так просто и каждым доказано собственной практикой – почему же тогда мог возникнуть соблазн Западом?

Увы, это классическая русская советская психология, которая кондовой своей «совковостью» особенно проступает у русофобов и антисоветчиков из бывшего СССР! В чём её суть?

- Есть люди, которые живут хорошо, а есть люди, которые живут плохо… Люди, которые живут хорошо непременно помогут тем, кому плохо, жить лучше… Они же сами хорошо живут – и других этому научат…

- Почему?

Нет ответа. «По кочану», очевидно. Убеждённость слепая и непоколебимая: если у кого-то есть пятикомнатная квартира, то он:

- не на вторую пятикомнатную будет зарабатывать;
- а нам помогать на пятикомнатную для нас заработать…

Это имеет глубокие корни в советских реалиях. Там тот, кто вперёд тебя получил благо – был самым безопасным из конкурентов, потому что отходил, и снова очередь мог занять только с хвоста. Да и само представление о человечестве и цивилизации было как о «пастыре добром», жизнь кладущем за своих овец. А ещё точнее – как о благородном учителе, для которого –

…Но видно в том и Божий промысел,
Чтоб всё отдать ученикам…

Прекрасная картина мира, и всё бы в ней было хорошо, если бы она сходилась с реальностью, особенно новой реальностью жестокого пост-советского мира…

А она не сходится. Там ценности иные, и даже противоположные. Там конкуренция и взаимное пожирание и «человек человеку волк».


И потому (вот что стремлюсь донести до вас!) – люди, которым хорошо живётся, чтобы им жить ещё лучше – делают всё, чтобы людям, которым плохо, стало ещё хуже.

Это суть экономической системы, а не действия отдельно взятых и непонятно чем мотивированных аморалов (которые всюду есть – в любой семье не без урода). Когда лично-аморальный человек мотивируется чисто-хулиганским образом, творя зло – это одно.

А вот когда совершенно нормальный человек поставлен перед жутким выбором «моим детям жить или твоим» – то, конечно, и масштаб драмы иной, и масштаб злодейства на порядок крупнее, и объективное основание совсем не такое, как у пьяного безобразника, безобразничающего из озорства…

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Помните: сотрудничество бывает только в плановых системах, где продукт производится сообща, а делится после и по справедливости. В рыночных системах господствует конкуренция уже на уровне – «кому производить продукт – мне или тебе?».

То есть конкуренция за жизненные ресурсы, за основу выживания – дары природы, лежащие в начале производственного процесса. Здесь не делят после умножения, а отнимают до прибавления.

Тут нет никакого «мы» – потому что чем меньше у тебя, тем больше у него, и наоборот. Поэтому нельзя говорить о «наших» интересах – ни на уровне общины, ни на уровне «общечеловеческих ценностей».



В.Л. Авагян

***



Источник.

Источник: ss69100.livejournal.com

Метки: авагян, власть, Запад, конкуренция, общество, Россия, русский, рынок, система, справедливость, человек, экономика
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