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Скандал на радиостанции: Навальный топит Собчак, Волков страдает?

16:26. 16 января 2018 Просмотров - 268 3 коммент. Опубликовал:

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Скандал на радиостанции «Эхо Москвы» привнес живости вчерашнему вечеру, позволив насладиться непередаваемыми ощущениями тем, кто застал нападки Ксении Собчак, приглашенной для дачи интервью в качестве кандидата в президенты России, на Леонида Волкова, «правую руку» блогера и руководителя ФБК Алексея Навального. Причина скандала: Собчак потребовала извинений за враньё «навальнят» в социальных сетях.

Наплевав на препятствия, она влетела в студию, в которой должен был выступить руководитель предвыборного штаба Навального, и призвала его к ответу за публикацию фотографий с Бали. Ранее, в новом выпуске проекта «Кандидат.doc» Собчак заявила, что на Бали никакой корпоратив она не вела и свидетели это уже подтвердили. Несмотря на это, перед ней никто не извинился из команды Навального, продолжая вводить людей в заблуждение.

Волков пытался, конечно, отвертеться, но куда ему против ведущей «Дом-2», прошедшей огонь, воду и медные трубы? Просмотрите кадры по времени, начиная с 4:16 и оцените, как давит на него Собчак, призывая к ответу, спрашивая, почему же он врет? «Вы на меня наврали на фейсбуке… Могли бы Вы ответить на мой вопрос?». Но Волков продолжает, как детсадовец отпираться. Мол, ничего не скажу, и сама ты нагло врешь.

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Предыстория же такова, что Ксения Собчак прибыла на Бали, намереваясь выклянчить деньжат на свою предвыборную кампанию.

Сейчас ей не до корпоративов. Спонсоров бы найти среди знакомых миллионеров. К слову, имя спонсора в социальных сетях не упоминалось, но это не помешало сторонникам Навального развязать против неугодной Собчак «войну» в социальных сетях: в Twitter, Facebook и Instagram, разместив видеоролик, на котором она якобы проводит корпоратив.

Также отличилась «Протестная Москва»:

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Собчак молчать не стала, попытавшись тогда отбрить завистников и лгунов:

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Мы уже понимаем, что если Навальный и его команда начинают врать, то их не остановить, но Ксении пришлось убедиться на собственном опыте, как навальнята устраняют конкурентов. В комментариях «проснулся» Албуров, забежал глянуть одним глазком и словесно отметиться Навальный.

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Интересно прошел и один из эфиров Навальный LIVE. Собчак стали гнобить с самого начала программы…

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Навальный, как видим, ничем не гнушается: клевещет на людей, с которыми в один ряд маршировал раньше на митингах. Может, просто завидует, что Собчак пролезла в кандидаты (под статьей уголовной ведь не ходит!), а ему от ворот поворот показали?

Ему бы сотрудничать, усилия объединить, но нет: Навальному охота хапнуть все в свои руки, оттеснив соперников в сторону. Созданная им ФБК и зомбированные «навальнята» открыли охоту на Собчак, пытаясь очернить ее репутацию в глазах россиян. Вопрос только один: зачем? Собчак мало кто всерьез воспринимает с ее нелепыми заявлениями по Крыму и сомнительной биографией. Навальному ее дискредитация точно бонусов не добавит.

Зато сразу видно, насколько низка пала т.н. оппозиция в России, не гнушающаяся клеветать даже на бывших сторонников. Ложь навальнята транслируют не только через СМИ, но и задействовав с этой целью социальные сети. Просто возня паучат в банке, пытающихся выделиться в однородной массе оппозиционных глупцов и клеветников.

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3 коммент.»

  • 686 540
    макс 16 января 2018 в 17:00 Ссылка Пометить
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    Как она подписи то собрала для регистрации в президенты на МКАде что ли стаяла?!

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      mary макс 16 января 2018 в 17:35 Ссылка Пометить
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      Москва очень большая ,она известная тусовщица,по ресторанам прошлись и вот и подписи,причем Москва отнюдь не рабоче-крестьянский город,а Питер вообще либеральный,имперский,гниловатый.Достаточно с деньгами спонсоров запустить волонтеров ,она точно знает практику,посмотрите, как бульдозер давит аппонентов,девка без капли совести ,по трупам пройдет,ее обязательно возьмут во власть,это не хлипкий Навальнер,МГИМО все-таки школа .После этой компании ее цена и в АП и на международной арене увеличится ,даже если она и не наберет голосов-ТАНК.

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  • 7996 6246
    Ъ 16 января 2018 в 17:34 Ссылка Пометить
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    Вот согласитесь люди….Абсолютно все равно.Ну скандалить они будут,внимание привлекать.Навальный прибьет мошонку к Красной Площади по примеру “псевдохудожника”…НИЧЕГО УЖЕ НЕ ВЕРНУТЬ.Это-похороны либерастического будущего.Все понимают где развернуться основные баталии.О Жириках,Навальных,Собчак…можно забыть,как о …прошлогоднем снеге.Нет больше смысла Кремлю спонсировать несостоявшееся.Конечно лучше вложить деньги в “содомитов-агентов Смитов”.Тролли…Это будет гораздо эффективнее…Скоро на ЯП будут целые статьи,выложенные троллями,с комментами только троллей.Я же наблюдаю за всем…И вижу как активизируется то,что что не писало никогда…Это-”консервы”.Тролльские закладки.

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