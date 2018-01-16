Скандал на радиостанции: Навальный топит Собчак, Волков страдает?

Скандал на радиостанции «Эхо Москвы» привнес живости вчерашнему вечеру, позволив насладиться непередаваемыми ощущениями тем, кто застал нападки Ксении Собчак, приглашенной для дачи интервью в качестве кандидата в президенты России, на Леонида Волкова, «правую руку» блогера и руководителя ФБК Алексея Навального. Причина скандала: Собчак потребовала извинений за враньё «навальнят» в социальных сетях.

Наплевав на препятствия, она влетела в студию, в которой должен был выступить руководитель предвыборного штаба Навального, и призвала его к ответу за публикацию фотографий с Бали. Ранее, в новом выпуске проекта «Кандидат.doc» Собчак заявила, что на Бали никакой корпоратив она не вела и свидетели это уже подтвердили. Несмотря на это, перед ней никто не извинился из команды Навального, продолжая вводить людей в заблуждение.

Волков пытался, конечно, отвертеться, но куда ему против ведущей «Дом-2», прошедшей огонь, воду и медные трубы? Просмотрите кадры по времени, начиная с 4:16 и оцените, как давит на него Собчак, призывая к ответу, спрашивая, почему же он врет? «Вы на меня наврали на фейсбуке… Могли бы Вы ответить на мой вопрос?». Но Волков продолжает, как детсадовец отпираться. Мол, ничего не скажу, и сама ты нагло врешь.

Предыстория же такова, что Ксения Собчак прибыла на Бали, намереваясь выклянчить деньжат на свою предвыборную кампанию.

Сейчас ей не до корпоративов. Спонсоров бы найти среди знакомых миллионеров. К слову, имя спонсора в социальных сетях не упоминалось, но это не помешало сторонникам Навального развязать против неугодной Собчак «войну» в социальных сетях: в Twitter, Facebook и Instagram, разместив видеоролик, на котором она якобы проводит корпоратив.

Также отличилась «Протестная Москва»:

Собчак молчать не стала, попытавшись тогда отбрить завистников и лгунов:

Мы уже понимаем, что если Навальный и его команда начинают врать, то их не остановить, но Ксении пришлось убедиться на собственном опыте, как навальнята устраняют конкурентов. В комментариях «проснулся» Албуров, забежал глянуть одним глазком и словесно отметиться Навальный.

Интересно прошел и один из эфиров Навальный LIVE. Собчак стали гнобить с самого начала программы…

Навальный, как видим, ничем не гнушается: клевещет на людей, с которыми в один ряд маршировал раньше на митингах. Может, просто завидует, что Собчак пролезла в кандидаты (под статьей уголовной ведь не ходит!), а ему от ворот поворот показали?

Ему бы сотрудничать, усилия объединить, но нет: Навальному охота хапнуть все в свои руки, оттеснив соперников в сторону. Созданная им ФБК и зомбированные «навальнята» открыли охоту на Собчак, пытаясь очернить ее репутацию в глазах россиян. Вопрос только один: зачем? Собчак мало кто всерьез воспринимает с ее нелепыми заявлениями по Крыму и сомнительной биографией. Навальному ее дискредитация точно бонусов не добавит.

Зато сразу видно, насколько низка пала т.н. оппозиция в России, не гнушающаяся клеветать даже на бывших сторонников. Ложь навальнята транслируют не только через СМИ, но и задействовав с этой целью социальные сети. Просто возня паучат в банке, пытающихся выделиться в однородной массе оппозиционных глупцов и клеветников.