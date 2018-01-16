Реакция Грудинина на слухи о своем сказочном богатстве. Красивый ответ
Самая хайповая тема последних дней это то, что у Павла Грудинина якобы есть 7,5 миллиарда рублей на зарубежных счетах в ценных бумагах. Об этом не написал только ленивый. Информация была на любых сайтах, хоть немного пишущих о политике. Федеральные, оппозиционные, независимые - все равно, об этом писали все.
И все ошиблись.
В чем именно, объяснил руководитель пресс-службы КПРФ:
"Нет никаких 7,5 миллиарда. На трёх счетах у него было порядка 35 миллионов рублей, и они были превращены в ценные бумаги. Некоторые СМИ вчера неверно посчитали и растиражировали, что каждая бумага стоит 37 миллионов, и умножили их на количество ценных бумаг, из этого получилась цифра 7,5 миллиарда"
Занятная ошибка, правда?
Но куда интереснее, почему и зачем ее начали активно тиражировать?
Ответ, на самом деле, прост.
Изначально нынешняя власть точно была рада, когда на горизонте борьбы за трон появился такой человек, как Грудинин. Он должен был стать для народа показателем того, что в стране есть демократия, есть альтернатива власти. Особенно важно это было на фоне недопуска к выборам Алексея Навального.
Но, похоже, тогда Грудинина недооценили.
Три недели спустя хорошо заметно, что у Павла огромная и мощная поддержка в народе, а его программа пользуется популярностью. Конечно, грудининские рейтинги до путинских не дотягивают, но борьба на выборах то уже может быть вполне реальной! А там маятник победы может качнуться в любую сторону.
Вот и получается, что пора начать вытаскивать на свет грязное белье главы совхоза имени Ленина. Нужно показать людям, что он тоже не святой. Не хватает реальных фактов? Придумаем новые!
Так и работает машина по навязыванию вам какого-нибудь мнения. Как говорится, если все вокруг начнут убеждать вас, что бурундук - птичка, то рано или поздно вы в это поверите.
Сам Грудинин на все слухи о своем заоблачном богатстве ответил здорово:
"Если бы у меня было 7,5 миллиардов, я бы построил медицинский центр, где бы все бесплатно лечились!"
До выборов чуть больше двух месяцев. Все самое интересное только начинается.
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учитесь у Джейкоба серые ,как нужно пропагандировать своего кандидата,так вскользь,как будто он и не при чем.Не волнуйтесь ,Зюганов уже официально обратился к власти и лично Путину ,защитить от необоснованных и шквальных нападок на новенького,наверное ему не так обещали.
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Старый еврейский приём: пархатые перцы ночью изрисовали синагогу свастиками. Наутро во всех газетах появились сообщения: “Фашисты совсем распоясались! Куда смотрит власть?!”…
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Большинстве случаев СМИ принадлежат либо олигархам, либо государству или регионам. И те и другие не заинтересованы в смене режима, который безнаказанно позволяет обирать народ до нитки ради себя любимых. Они панически боятся смены этого режима. Что будет при другой власти неизвестно. Тем более Грудинин заявляет тезисы более менее справедливой власти. У ВВП ни когда не было , нет, и не будет ни каой программы кроме одной. Оберегать дорогих друзей олигархов, которые его и поставили вместо Ельцина и под него же изуродовали Конституцию. Грязи с каждым днем будет все больше и больше. Ни власти ни либералам этот кандидат не нужен.
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1.Разговаривал с жителями Сургута и Кемерово. Оба утверждают, что в их городах прекратило существование аварийное жильё. Жителей переселили в нормальные квартиры и дома. А сотрудники совхоза Грудинина берут кредиты в банке под проценты для строительства жилья.
2. 35 млн руб вполне достаточно было, что бы открыть клинику регенерации органов. То ли таланта не хватило, то ли жаба заела. так что пусть свистит тем, кто плохо разбирается в бизнесе. Если отсутствуют идеи и талант, то очень большие деньги мало помогут. Чубайсу сколько выложили? Чего достиг? НИ-ЧЕ-ГО.
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Миша,В кемерово было все не плохо.Как? губернатор собрал бизнесенов и сказал=елси не будите отчислять деньги в определенный мной фонд..разорю..и все стали платить и дороги стали там хорошие и с жильем разбираться только сейчас начали..но ещё далеко от решения ..там его много надо.. пока закрыли этот вопрос процентов на 35 не более..но вопрос решается.Ни кто не говорит,что путин ничего не делает..он делает..но все как то медленно,упрашивая будто он торгаш и не президент.а на счет вас одевайте кастрюлю и с кемеровскими друзбями прыгайте с криками Путин и олигархи мои ..буду голосовать..я вас тогда пойму.
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Зато господин покупающий виолончели со своими 2 ярдами баксов достиг невероятного – стал главным личным другом президента оффшорного..
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Вы хотите сказать, что у Чубайса нет талантов? Столько воровать и до сих пор быть на свободе – без таланта не получится!
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На самом деле все сми либеральные антогонисты Путину в целом,а раз тиражируют они “байки” о Грудинине ,а никто либо еще, то делают это во вред,а не во благо Путину.
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да ты смотрте как ие он анти путинские вон с телека не слазите на новости по два три раза появляется..
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Может Бог посылает коммуниста, чтобы бывшие комсомольцы, а сейчас капиталисты смогли при жизни исправить ошибки (грехи), в т.ч. РПЦ снимет с себя груз накопленных богатств непосильным трудом, а священники вернутся обратно по своим рабочим местам: учителя, офицеры, врачи… (в 90-е трудно было с работой). А бюджет то как наполнится после национализации всей промышленности: топливной, тяжёлой, лёгкой. Армия снова будет на стороне народа, а не на стороне олигархов всех стран и т.д.. Пенсионеры снова смогут помогать своим внукам, т.к. их пенсии вырастут в разы.
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да Олег.но для этого надо идти и голосовать..а потом будем рассуждать.
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Серым не смотреть.Коммунистам настоящим и колеблющимся к просмотру желательно,очень доступно.http://zakonvremeni.ru/analitika-kob/34-3-prioritet-faktologicheskij/33930-valerij-pyakin-vopros-otvet-ot-15-yanvarya-2018-g.html
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смотрел..и что?..что предлагает Пкин7 ничего не трогать..нас и бу т а м крепчаем..все хорошо.ОН врет редко но как и со стрелковым которого он нахваливал а потом отрекался от своих слов..так и тут..ему похеру народ…Пякин то бывший либерал демократ….видать так и завис в том месте,с Жириком.Хотя на счет КОБ -говорит в 80 процентах правильно..послушать полезно.
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он не предлагает и не агитирует,он разьясняет .а вы делайте ,что считаете нужным,пример кемерово тоже не плохой,но ситуацию нужно представлять ясно.
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Красивое интервью Грудинина.
Зачем надо было (с 43 мин 30 сек) говорить о сближении своих позиций с Навальным, Собчак, Явлинским? “Если все мы – патриоты, то должны договориться…” С Собчак и Явлинским?
Ну ладно, Навальный – прозападный элемент, но он хоть с коррупцией пытается бороться. Ему можно предложить место в Счетной палате или в гипотетическом Антикоррупционном бюро. Но о чем договариваться с Собчак и Явлинским?
То есть, нужно сближать позиции с ними, а не с:
1. Ветеранами Донбасса-Новороссии, из числа не лижущих зад власти;
2. Активистами движения дальнобоев (Андрей Бажутин и его ОПР), выходящих против “Платона”;
3. Активистами движения в защиту русских политзаключенных;
4. Обманутыми дольщиками;
5. Участниками протестов против разработки никелевых руд в Воронежской области и медных – под Челябинском (эти медь и никель заранее предназначаются на экспорт, а не на переработку в РФ);
6. Активистами, защищающими права рабочих.
7. Уничтожаемыми предпринимателями.
8. Русскими национал-патриотами, не относящимся к коммунистам.
9. Активистами, протестующими против возможной передачи Японии Южных Курил.
10. Учеными, протестующими против уничтожения Академии наук и науки вообще
11. Кубанцами, воюющими и с захватом их земель латифундистами, с продажными чиновниками и судьями, с распоясавшимся этнокриминалом…
И так далее. Неужели Собчак с Явлинским важнее их всех? Неужели нужно сближать позиции со всякими куклами, а не с живыми людьми, попираемыми наглой Системой?
использованы материалы: https://m-kalashnikov.livejournal.com/3371768.html
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капитализм и коррупция это мед и пчелы.
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В самых первых строках своей Программы, названной “20 шагов”, Грудинин ( или кто-то вместо него ) пишет: ” Проведем национализацию стратегически важных и системообразующих отраслей промышленности, электроэнергетики, железных дорог, систем связи, ведущих банков. Государство вернет себе монополию на производство и оптовую продажу этилового спирта “.
Ау! На шхуне! Вы где живете-то?! Грудинин всю жизнь возле Москвы и до сих пор не заметил, что все это уже давно сделано, без всяких коммунистов ? Электроэнергетика — почти вся откусана государством обратно, пусть даже через деньги “Газпрома”; железные дороги — РЖД в собственности государства ; ведущие банки — так в стране остался чуть ли не один (!) крупный частный банк — “Альфа”. В нефтянке последняя частная крупная компания — “Лукойл”. В газодобыче почти все под “Газпромом” — контрольный пакет в руках государства. Недавно читал, то ли 90% , то ли 95% спиртзаводов в России — тоже государственные ! Ну и ? Осталось отхапать в госказну “Альфу”, “Лукойл” и 5% спиртзаводов? Про системы связи — так Ростелеком тоже государственный ! Или Грудинин хочет еще и “Билайн” с “Мегафоном” национализировать ?
Грудинин обещает сделать то, что Путин уже сделал !
Известная цифра, что в стране нынче под государством опять 70% всей промышленной собственности в стране. В конце СССР было 99% . В конце 90-х почти 0%.
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ТВ “Москва 24″
КАК ВОР И МОШЕННИК – ОФФШОРНЫЙ ОЛИГАРХ ПАВЕЛ ГРУДИНИН ЛИШАЕТ ЛЮДЕЙ ЖИЛЬЯ!
https://www.youtube.com/watch?time_continue=13&v=lXd8aY5fYxI
Вы думаете , это он так только своих колхозников не любит , а остальное население России он просто обожает ? Ну-ну .
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Разреши немного помочь тебе Юстас,вот попались две программы:
Что же предлагал в своей программе Ходорковский?
Всего планируется семь реформ.
Первая – конституционная: организация сменяемости власти на всех уровнях и переход к президентско-парламентской форме правления. Правительство ставится под контроль парламента.
Вторая – регионального управления: местная власть получает максимум полномочий.
Третья – судебная: судам обещают независимость и максимальное участие присяжных.
Четвертая – политической системы: гарантируются всевозможные свободы и честные выборы.
Пятая реформа – экономическая: демонополизация и переход бывших монополий под контроль общественных советов. Природную ренту планируется перевести на пенсионные и страховые счета граждан.
Шестая – правоохранительная: силовикам обещают отмену палочной системы.
И наконец, седьмая – СМИ, которых ждет то же, что и монополии, то есть переход под контроль общественных советов
http://www.ng.ru/politics/2016-11-09/1_6854_hodor.html
А теперь сравним в программой Грудинина:
На первом месте в её политическом разделе – ограничение полномочий президента и сокращение срока президентских полномочий. Установление нового высшего органа руководства страны – Госсовета, «в который, по словам Грудинина,- будут входить ведущие политики страны».
Правда, не ясно, кто будет определять тех или иных политиков как «ведущих» и «не ведущих». И главное: КУДА ВЕДУЩИХ?
Ах, да! В председатели Госсовета намечен господин (или товарищ?) Зюганов. Он всё и определит.
«Без одобрения этой структуры глава государства не сможет принять ни одного судьбоносного решения». http://kprfkro.ru/news/23049
Просто реинкарнация ельцинской «семибанкирщины»!
И ещё: не устраивают, оказывается господина Грудинина «имперские амбиции России», о чем он прямо заявил 25 декабря 2017 года в эфире передачи “Время покажет”
https://fishki.net/anti/247217…
Точно так же, как эти клятые “имперские амбиции” не устраивают Ходорковского, Навального, Каспарова, Касьянова и прочих
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Володин о Грудинине :
https://www.youtube.com/watch?v=ZhACCyRznXM
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Как только собирается чистая “троллятина” интерес к статье теряется напрочь(можете пронаблюдать прямо сейчас).Так или иначе,осознавая того или нет…вы работаете на Грудинина. Знаете почему?Вы-юстасы.Нельзя же сказать что слова мразь,дебил и дегенерат-это синонимы.Это неправильно с точки зрения русского языка.Но русский язык эволюционирует(например,слова “прикол” и “облом”-собирательные),теперь есть собирательное выражение-…юстас.