Реакция Грудинина на слухи о своем сказочном богатстве. Красивый ответ

Самая хайповая тема последних дней это то, что у Павла Грудинина якобы есть 7,5 миллиарда рублей на зарубежных счетах в ценных бумагах. Об этом не написал только ленивый. Информация была на любых сайтах, хоть немного пишущих о политике. Федеральные, оппозиционные, независимые - все равно, об этом писали все.

И все ошиблись.

В чем именно, объяснил руководитель пресс-службы КПРФ:

"Нет никаких 7,5 миллиарда. На трёх счетах у него было порядка 35 миллионов рублей, и они были превращены в ценные бумаги. Некоторые СМИ вчера неверно посчитали и растиражировали, что каждая бумага стоит 37 миллионов, и умножили их на количество ценных бумаг, из этого получилась цифра 7,5 миллиарда"

Занятная ошибка, правда?

Но куда интереснее, почему и зачем ее начали активно тиражировать?

Ответ, на самом деле, прост.

Изначально нынешняя власть точно была рада, когда на горизонте борьбы за трон появился такой человек, как Грудинин. Он должен был стать для народа показателем того, что в стране есть демократия, есть альтернатива власти. Особенно важно это было на фоне недопуска к выборам Алексея Навального.

Но, похоже, тогда Грудинина недооценили.

Три недели спустя хорошо заметно, что у Павла огромная и мощная поддержка в народе, а его программа пользуется популярностью. Конечно, грудининские рейтинги до путинских не дотягивают, но борьба на выборах то уже может быть вполне реальной! А там маятник победы может качнуться в любую сторону.

Вот и получается, что пора начать вытаскивать на свет грязное белье главы совхоза имени Ленина. Нужно показать людям, что он тоже не святой. Не хватает реальных фактов? Придумаем новые!

Так и работает машина по навязыванию вам какого-нибудь мнения. Как говорится, если все вокруг начнут убеждать вас, что бурундук - птичка, то рано или поздно вы в это поверите.

Сам Грудинин на все слухи о своем заоблачном богатстве ответил здорово:

"Если бы у меня было 7,5 миллиардов, я бы построил медицинский центр, где бы все бесплатно лечились!"

До выборов чуть больше двух месяцев. Все самое интересное только начинается.