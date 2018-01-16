Путин, Грудинин и внешняя политика. Николай Стариков

Концептуал СМИ Павел Грудинин – кандидат от объединенных патриотов?

Хронометраж:



00:00 – О прекращении существования резервного фонда России.



06:31 – Владимир Путин идет на президентские выборы самовыдвиженцем. Почему, поддержав Единую Россию на выборах в 2016 году, он отказывается от поддержки партии власти на выборах Президента России.



16:12 – О кандидатах на пост Президента России. Павел Грудинин – кандидат от объединенных патриотов?



37:45 – О политическом будущем непарламентских партий России. Возможно ли объединение патриотических сил нашей страны.



41:15 – Президент принял решение о выводе российских войск из Сирии. Это решение по времени совпало с годовщиной ввода советских войск в Афганистан. Операция в Сирии и война в Афганистане – в чем их сходство и различие?



48:12 – О решении США признать Иерусалим столицей Израиля и реакции ООН на это решение.



55:45 – Правительство Польши может предпринять действия по выходу страны из ЕС. В связи с чем рассматривается такая возможность?



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