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Путин, Грудинин и внешняя политика. Николай Стариков

16:14. 16 января 2018 Просмотров - 161 Нет комментариев Опубликовал:

Павел Грудинин – кандидат от объединенных патриотов?

Хронометраж:

00:00 – О прекращении существования резервного фонда России.

06:31 – Владимир Путин идет на президентские выборы самовыдвиженцем. Почему, поддержав Единую Россию на выборах в 2016 году, он отказывается от поддержки партии власти на выборах Президента России.

16:12 – О кандидатах на пост Президента России. Павел Грудинин – кандидат от объединенных патриотов?

37:45 – О политическом будущем непарламентских партий России. Возможно ли объединение патриотических сил нашей страны.

41:15 – Президент принял решение о выводе российских войск из Сирии. Это решение по времени совпало с годовщиной ввода советских войск в Афганистан. Операция в Сирии и война в Афганистане – в чем их сходство и различие?

48:12 – О решении США признать Иерусалим столицей Израиля и реакции ООН на это решение.

55:45 – Правительство Польши может предпринять действия по выходу страны из ЕС. В связи с чем рассматривается такая возможность?

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Николай Стариков

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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