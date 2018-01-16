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Путь к Третьей мировой: США разжигают войну, но мир противится (ВИДЕО)

05:33. 16 января 2018 Просмотров - 304 Нет комментариев Опубликовал:
Путь к Третьей мировой: США разжигают войну, но мир противится (ВИДЕО) | Русская весна

Неделю назад, 9 января 2017 г., градус напряженности на Корейском полуострове пошел на понижение.

Впервые с 2015 года КНДР и Южная Корея сели за стол переговоров. Главы делегаций обеих сторон в конце встречи обменялись рукопожатиями, а дипломат КНДР Ли Сон Гвон также отметил, что даже аномальные для Кореи холода не помешали этому событию состояться, так как «растопить лед в отношениях между двумя странами гораздо важнее». 

Естественно, оплот мировой демократии не остался в стороне. Вице-президент США Майкл Пенс в тот же день заявил, что переговоры стали возможны только благодаря американскому руководству. Якобы это санкции со стороны Штатов склонили КНДР сесть за стол переговоров. 

И добавил, что Америка продолжит усиливать давление на Северную Корею. Заявление, прямо скажем, из разряда «США победили ИГИЛ* в Сирии» или даже «во Второй мировой войне». Очевидно, что инициатором переговоров является Южная Корея, которая не желает проводить Олимпиаду в условиях Холодной войны со своим северным соседом. 

Стоит вспомнить, какие перлы выдавал в Twitter Дональд Трамп про размер ядерной кнопки как раз тогда, когда две Кореи стали говорить о возможном участии КНДР на Олимпиаде в Пхёнчхане. Подобное совпадение лишний раз доказывает, что стабильность в мире, а в частности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, явно не соответствует целям государственного департамента США. 

В 2017 году США обвинили Китай и Россию в нарушении санкционного режима по отношению к КНДР. По американским «достоверным» данным, нефтяные танкеры двух стран были замечены в северокорейских портах. Очевидно, что Россия уже давно является для США центром мирового зла и источником всех бед. Но КНР, с тех пор как стала занимать вторую строчку в списке наиболее развитых экономических стран, вышла на аналогичную позицию в американском рейтинге «угроз для демократии». 

Наглядная иллюстрация проведения политики «разделяй и властвуй» через разжигание противоречий между странами, в том числе территориальных споров. А у Китая есть подобные противоречия с Японией в Восточно-Китайском море, а также нерешенная проблема Тайваня. 

Так, администрация Трампа в том же 2017 году заявила, что признает права на острова Сенкаку (те самые спорные территории) за Японией и в связи с «китайской угрозой» будут оказывать военную поддержку своему союзнику в Восточно-Китайском море. А сам Трамп, как все помнят, став президентом США, первым делом провел телефонные переговоры с правительством непризнанного Тайваня, что, естественно, не понравилось руководству и населению Китая. 

Что с этим делать? Наверное, ничего. Мир так устал от звездно-полосатого гегемона, что даже его самые верные сателлиты уже перестают оглядываться на него в принятии важных политических решений (например, как Южная Корея, начавшая переговоры с КНДР). Изменение мирового порядка уже началось, и инициатива в этом действии принадлежит уже не США, несмотря на все их попытки удержаться на месте международного жандарма и судьи.

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* Запрещенная в РФ террористическая организация. 

Источник: rusvesna.su

Метки: Новости
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