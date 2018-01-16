Профессиональное и специальное образования в СССР

Источник: zavtra.ru

Число школьников, учащихся высших и средних специальных учебных заведений постоянно росло даже во время войны. За годы Великой Отечественной войны 1941—1945 гг. наша высшая школа выпустила 182,6 тыс. высококвалифицированных специалистов, которые вместе со всем народом вывели СССР в сверхдержаву мира.

Каждый день с Красной площади с небольшими интервалами отправляются автобусы и везут приезжих на экскурсию по Москве. Много небылиц вам расскажут экскурсоводы. Расскажут они и о том, что московские школьники во время войны изготавливали изделия для подводных лодок.

И невдомёк добросовестно заучившему текст экскурсоводу, что школьники во время войны ходили в школу даже в осаждённом Ленинграде, а детали для фронта изготавливали не школьники, а учащиеся ремесленных училищ, так как изготовление деталей или даже целых узлов, изделий входило в программу их обучения.

Они их изготавливали и в мирное время, только не для производства вооружений, а для производства мирной продукции. Но миф о том, что во время войны школьники встали к станкам господствует в нашем недостаточно просвещённом обществе.

Не знают наши экскурсоводы, что для подготовки квалифицированных рабочих ещё в 1920 году были созданы фабрично-заводские ученичества (ФЗУ). Срок обучения в то время составлял 3-4 года, так как обучающиеся подростки в большинстве были малограмотными и поэтому профессиональное обучение сочеталось с общеобразовательным. По мере ликвидации в стране малограмотности срок обучения в зависимости от получаемой профессии составлял от 6 до 18 месяцев.

2 октября 1940 года был издан указ Президиума Верховного Совета СССР «О государственных трудовых резервах СССР».

Этим указом учреждались:

ремесленные училища с 2-летним курсом для подготовки квалифицированных рабочих — металлистов, металлургов, химиков, горняков, нефтяников и других профессий; железнодорожные училища с 2-годичным сроком обучения для подготовки квалифицированных рабочих железнодорожного транспорта; школы фабрично-заводского обучения с 6-месячным сроком обучения (ФЗО) для подготовки рабочих массовых профессий.

Учащиеся всех этих школ находятся на государственном иждивении (бесплатное обучение, обеспечение за счет государства питанием, одеждой, обувью, бельем, учебниками и учебными пособиями и общежитием). Для учащихся в ремесленных и железнодорожных училищах была предусмотрена форменная одежда.

Указ 2 октября 1940 г. установил, что ежегодно призывается (мобилизуется) от 800 тыс., до 1 млн. человек рабочей и колхозной молодежи для обучения в ремесленных и железнодорожных училищах и школах ФЗО. Окончившие эти школы обязаны проработать на государственных предприятиях 4 года с заработной платой на общих основаниях.

Постановлением Совета Народных Комиссаров СССР от 2 октября 1940 г. для руководства подготовкой и распределением государственных трудовых резервов было создано Главное управление трудовых резервов при Совете Народных Комиссаров СССР, преобразованное в 1946 г. в Министерстве трудовых резервов Союза ССР. На местах созданы республиканские, краевые, областные и городские управления трудовых резервов.

Только во время Великой Отечественной войны в указанных учебных заведениях было подготовлено 2 млн. рабочих сложных и массовых профессий. Во время обучения ремесленные училища изготавливали продукцию оборонного значения.

О воспитании рабочих замечательный педагог А. С. Макаренко в одной из своих статей так конкретизировал задачу воспитания: «Мы желаем воспитать культурного советского рабочего. Следовательно, мы должны дать ему образование, желательно среднее, мы должны дать ему квалификацию, мы должны его дисциплинировать, он должен быть политически развитым и преданным членом рабочего класса. Мы должны воспитать у него чувство долга и понятие чести, иначе говоря, он должен ощущать достоинство свое и своего класса и гордиться им, он должен ощущать свои обязанности перед классом… Он должен быть веселым, бодрым, подтянутым, способным бороться и строить, способным жить и любить жизнь, он должен быть счастлив. И таким он должен быть не только в будущем, но и в каждый свой нынешний день».

Статья 45 Конституции СССР 1977 года гласила: «Граждане СССР имеют право на образование. Это право обеспечивается бесплатностью всех видов образования, осуществлением всеобщего обязательного среднего образования молодежи, широким развитием профессионально-технического, среднего специального и высшего образования на основе связи обучения с жизнью, с производством: развитием заочного и вечернего образования; предоставлением государственных стипендий и льгот учащимся и студентам; бесплатной выдачей школьных учебников; возможностью обучения в школе на родном языке; созданием условий для самообразования».

Среднее специальное техническое образование выпускники школ республик СССР получали в техникумах. Принимали на учёбу в техникумы на конкурсной основе, поступающие сдавали приёмные экзамены по определённым видам предметов, изучаемых в школе. Техникумы были индустриальными, транспортными, сельскохозяйственными и других отраслей народного хозяйства. Срок обучения в техникумах составлял 4 года. Среднее специальное педагогическое, музыкальное, медицинское и др. виды среднего специального образования получали в училищах.

Учащимся техникумов и училищ во всех республиках государство ежемесячно выдавало стипендию. Иногородние и приехавшие из сельской местности учащиеся обеспечивались общежитием. Оканчивающие техникумы защищали дипломные проекты, а училища – сдавали государственные экзамены государственным квалификационным комиссиям. Выпускники школ и училищ имели право поступать в высшие учебные заведения после того, как не менее 3-х лет проработают на практической работе по своей специальности. Окончившие учебные заведения с отличием имели право поступать в высшие учебные заведения без отработки 3-х лет.

Выпускники техникумов работали техниками, мастерами производственных участков, в отдельных случаях начальниками цехов, выпускники педагогических училищ, как правило, преподавали в начальных классах школ, а музыкальных – в музыкальных школах. Медицинские училища подготавливали средний медицинский персонал для поликлиник и больниц республик страны.

Сеть высших учебных заведений в СССР к 1970 году выросла в 8 раз, а количество студентов — в 41 раз и в 1970/71 учебном году превысило 4 миллиона 580 тысяч человек. Особенно показателен рост вузов в союзных республиках. Например, в Белоруссии, Узбекистане и Казахстане до революции не было ни одного высшего учебного заведения. В 1970/71 учебном году их стало в Белорусской ССР — 28, в Узбекской ССР – 40, в Казахской ССР – 45 высших учебных заведения. К сожалению, сегодня этого не знает большинство жителей бывших республик СССР.

Высшие учебные заведения, особенно университеты, являлись крупными научными центрами. Профессорско-преподавательский состав в них наряду с учебно-воспитательной работой вёл большую научную работу, в которой принимали участие и студенты. Почти во всех вузах имелись научные студенческие общества.

В 1975 году имелось 856 вузов (в т. ч. 65 университетов), в которых обучалось свыше 4,9 млн. студентов. Советский Союз по численности студентов на 10 тыс. населения значительно превзошёл такие развитые капиталистические страны, как Великобритания, ФРГ, Франция, Япония и мн. др.

Наибольшее количество студентов в 1975/76 учебных годах обучалось в вузах промышленности и строительства – 1950 тыс. чел. и просвещения – 1415,3 тыс. чел. Советское государство уделяло огромное внимание просвещению народа и на подготовку преподавателей тратило количество денежных средств соизмеримое с затратами на подготовку специалистов промышленности.

Фальсификаторы нашей истории не скажут о том, что в указанное время в высших и средних специальных учебных заведениях СССР обучались лица из 134 стран. В вузах и техникумах в 1975 обучалось 44 тыс. иностранных граждан; СССР ежегодно командировал за рубеж более 17 тыс. профессоров, преподавателей, аспирантов, студентов и принимал столько же из других стран.

Высшее образование выпускники школ получали в институтах и университетах. Принимали абитуриентов в институты и университеты на конкурсной основе в зависимости от набранных баллов при сдаче вступительных экзаменов. Количество поданных заявлений, как правило, во много раз превосходило количество мест. В результате при существовавшей системе в институты принимались самые одарённые дети.

Существовали льготы для отслуживших в армии, отработавших на производстве и для других категорий поступающих, но и при таких отступлениях система исключала поступление в высшие учебные заведения бездарных или не обладающих необходимыми знаниями абитуриентов. В каждом высшем учебном заведении сдавали вступительные экзамены в зависимости от профиля, но русский язык и литературу сдавали при поступлении в любой институт или университет.

В наше время платное обучение открыло в высшие учебные заведения дорогу посредственности, что, без сомнения, уменьшает профессиональный уровень педагогов, врачей, инженеров и работников других профессий, требующих высшего образования. Институты поставлены в условия, когда в школах решают, кого они должны принимать, а ответственность за качество подготовки специалистов возлагается на институт. Такие решения противоречат здравому смыслу и интересам общества.

В дореволюционной России только очень немногие женщины получали высшее образование на высших женских курсах и в нескольких общественных высших учебных заведениях. В университеты и казенные высшие технические учебные заведения женщины не допускались. Во всех республиках Советского Союза все высшие учебные заведения были одинаково открыты как для мужчин, так и для женщин. Уже в 1940-х годах каждая союзная республика имела свои университеты (один или несколько). В Украинской ССР их было 7, в Узбекской и Литовской ССР — по 2 и в остальных союзных республиках — по одному.

Статус университета в Советском Союзе присваивали очень немногим учебным заведениям. Особое место среди университетов СССР по своему историческому прошлому и той роли, которую он сыграл в культурном развитии нашей Родины, по числу и разнообразию факультетов, по количеству студентов и обилию высококвалифицированных профессоров занимал и занимает Московский университет имени М. В. Ломоносова.

В 1914 году в России было 95 высших учебных заведений, а в 1939 году в СССР – 750 высших учебных высших учебных заведения. Их количество продолжало расти в соответствии с потребностями народного хозяйства, просвещения, культуры в специалистах с высшим образованием.

В 1946 г. было образовано Министерство высшего образования. Все учебные заведения в организационном и учебно-методическом отношении подчинялись Министерству высшего образования. В хозяйственном и финансовом отношении большинство технических институтов подчинялось своему министерству. Например, министерству авиационной промышленности подчинялись авиационные институты. Это позволяло отраслевым руководящим производством министерствам в учебных заведениях больше учитывать потребности отрасли в специалистах нужного профиля, платить студентам более высокие стипендии и в целом выделять на процесс обучения больше средств.

Великая советская держава даже в самые трудные времена заботилась о будущем страны, её гражданах, её молодых людях.

Во время Великой Отечественной войны, несмотря на тяжелые условия, вызванные войной, советские высшие учебные заведения не прекратили, не нарушили своей работы по подготовке необходимых стране кадров для обеспечения фронта, промышленности, транспорта, сельского хозяйства, здравоохранения, просвещения. Много высших учебных заведений было эвакуировано в глубь страны и продолжали свою учебную и научно-исследовательскую работу в новых местах.

В период с 1941/42 по 1945/46 учебные годы количество учащихся школ и студентов высших и средних специальных учебных заведений ежегодно возрастало. Число учащихся снижалось только в один из военных годов – в 1942 году.

Число школьников возросло от 17 млн. 765 тыс. до 17 млн. 966 тыс. школьников в 1943/44 году и 26 млн. 094 тыс. в 1945/1946 учебном году. Мной не приведены данные роста количества школьников в 1944/1945 учебном году, так как значительный рост количества школьников в этом учебном году был связан с приёмом в школу детей с семи лет, а до этого детей в школу принимали с восьми лет.

Число учащихся высших учебных заведений за военные годы возросло с 313 тыс. чел. до 730 тыс. чел., средних специальных учебных заведений – с 415 тыс. чел. до 1 млн. 8 тыс. чел.

За годы Великой Отечественной войны наша высшая школа выпустила 182,6 тыс. высококвалифицированных специалистов.

Вот так при И. В. Сталине выводили СССР в сверхдержаву мира. Молодые строители коммунизма, воспитанные при Сталине, решили стоящие перед страной задачи: вместе со всем советским народом разгромили врага, вдвое превзойдя его в производстве оружия, и на десятилетия обеспечили безопасность советского народа перед лицом агрессивного и технически развитого Запада.

Автор: Леонид Масловский

Источник: nstarikov.ru