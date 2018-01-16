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ПФР, ФОМС и ФСС могут объединить

14:32. 16 января 2018 Просмотров - 104 Нет комментариев Опубликовал:
ПФР, ФОМС и ФСС могут объединить | Русская весна

Счетная палата РФ предлагает объединить три государственных внебюджетных фонда — пенсионный фонд, фонд социального страхования и фонд обязательного медицинского страхования — в единую структуру, пишет ТАСС со ссылкой на заявление главы палаты Татьяны Голиковой.

Поводом предложить реформу стали большие расходы на содержание внебюджетных фондов.

По словам Голиковой, в этих структурах работают 162,8 тысячи человек, и сейчас расходы на содержание трех фондов составляют суммарно 143,8 млрд рублей, которые покрываются за счет собираемых в их бюджеты страховых взносов, являющихся по сути налогами на фонд оплаты труда.

Сейчас создается единая информационная система, а ресурсы, которые затрачивают на информатизацию ПФР, ФСС и ФОМС, достаточно большие, отметила Голикова.

«Мы должны исключить необходимость создания параллельных информационных систем всеми этими тремя государственными внебюджетными фондами», — сказала она, предложив создать единую организационную структуру.

Создание объединенной структуры, по мнению Голиковой, позволит построить управление принципиально новым социальным страховым фондом по принципу социального партнерства, повысит прозрачность его деятельности и обеспечит высокий уровень доверия со стороны населения.

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Источник: rusvesna.su

Метки: экономика
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