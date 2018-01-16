Главная » Вооруженные силы, Политика

О легализации ЧВК

14:48. 16 января 2018 Просмотров - 137 Нет комментариев Опубликовал:


Вчера с подачи Лаврова https://www.rbc.ru/politics/15/01/2018/5a5ca1219a7947afc1b76bfd вновь оживилась тема о легализации уже существующих ЧВК и приданию работающим в них гражданам РФ соответствующего правового статуса для надлежащей законодательной защиты их прав.
Министр иностранных дел собственно ничего нового не сказал, а просто привел один из аргументов сторонников принятия закона о ЧВК, который уже не первый год пытаются протащить через Государственную Думу.
Но пока закона нет, получается ситуация, когда юридически ЧВК как бы нет, а де-факто есть. На чем собственно и паразитирует пропаганда противника. Аргументы против принятия закона также вполне понятны – в Сирии сложилась вполне работоспособная схема, которую по ряду причин не хотят менять, ввиду чего принятие закона о ЧВК до конца сирийской войны выглядит маловероятным.  Но по факту люди туда ездили, некоторые погибли, другие получили ранения, многие работают там до сих пор. Их статус достаточно туманен, а гарантии обеспечиваются той компанией, с которой заключен контракт. Государство формально никакой ответственности за них не несет, хотя это тоже граждане РФ, которые действуют в интересах государственной политики РФ обеспечивая территориальную целостность Сирии по просьбе сирийского правительства. Так что по сути речь идет о том, чтобы узаконить уже существующую практику и о том, когда и как это сделать. Относительно истерик про "наемников", попался сегодня хороший комментарий на канале "Генерал и майор".

Обсуждают тут ЧВК. Более 10 лет назад, будучи адъюнктом, выступая как представитель кафедры на занятиях по служебной подготовке в одном из ведомственных ВУЗов, я шокировал профессорско-преподавательский состав (включающий в себя пару-тройку генералов) смелым заявлением, что будущее за ЧВК, ЧОПами и think tank-ами (http://t.me/mig41/7) – по крайней мере в области тактической, правоохранительной и интеллектуальной "пехоты". Но сегодня я не об этом. Сегодня я про устоявшееся в либеральной среде мнение про "наемников в Сирии". Открываем ст. 359 УК РФ "наемничество". Читаем примечание к ней (не комментарий, а именно примечание, имеющее нормативный характер) – "Наемником признается лицо, действующее в целях получения материального вознаграждения и не являющееся гражданином государства, участвующего в вооруженном конфликте или военных действиях, не проживающее постоянно на его территории, а также не являющееся лицом, направленным для исполнения официальных обязанностей".
Напомню, что в сентябре 2016 Совфед единогласно проголосовал за использование ВС РФ России за рубежом. Речь шла о Сирии. Согласно этому решению, РФ УЧАСТВУЕТ в вооруженном конфликте по просьбе и на стороне законного правительства страны. Вопрос "наемничества" закрыт.

Так что увидите персонажей с рассказами про "российских наемников", смело посылайте лесом, ну или читать действующее законодательство.

В остальном же, полагаю, что вопрос о принятии закона о ЧВК будет решаться уже после завершения основных боевых действий в Сирии. Возможный концепт легализации еще лет 5 назад публиковал генерал Канчуков http://www.iarex.ru/articles/29419.html

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: война в сирии, лавров, право, сирия, ук рф, ЧВК
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
ЧВК в современной геополитике
... и стратегических интересов государств». ЧВК стали «партнером», способным решить... высококвалифицированного обслуживания. В-четвёртых, ЧВК принимающие непосредственное участие в боевых... контингента ЧВК. Полагаю, что вопрос о полной правовой легализации будет ...
Scofield: Война систем. От Кабула и Гаваны до Санкт-Петербурга
...понадобилась война, чтобы разместить базы ЧВК, советников и наладить снабжение. ...главы известной частной военной компании (ЧВК) Blackwater. Пилоты вылетают с ...сторонников): мы не можем допустить легализации крупнейшего террористического наркокартеля в мире...
"Новый Афганистан"
... говоря уже о различных ЧВК и местной армии насчитывавшей от... можно проводить курс на легализацию Талибана в духе катарских... военных. Отдельные группы российских ЧВК или даже силы ССО, ...taliban/ на процессы связанные с легализацией Талибана, опасаясь, что это...
Новости Украины и Новороссии 06 октября 2015
...социальных объектов. 13:46 Легализация наемников на Украине. 13...Источник: dnr-news.com Легализация наемников на Украине Помните одно.... Задача именно в легализации уже пребывающих на территории...вряд ли касается сотрудников ЧВК которые приезжали и приезжают ...
Сирия, ИГИЛ, последние новости 17 октября 2015
... минно-взрывного дела террористов обучали легализации среди мирного населения и беженцев... различными силовыми структурами (возможно и ЧВК). На экспорт официально не поставлялся... армии или курдам или сотрудникам ЧВК с Донбасса. Если другая модель...
Scofield: Война систем. От Балаклеи до Obamacare
... по поводу эвакуации сотрудников американской ЧВК через границу с Венгрией и... Эрик Принс будет готовить китайские ЧВК для защиты объектов в рамках... теми структурами, которые выступают высокоуровневой легализацией наркотранзитных активов. И сейчас со...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>