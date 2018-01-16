О легализации ЧВК
14:48. 16 января 2018 Просмотров - 137 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Вчера с подачи Лаврова https://www.rbc.ru/politics/15/01/2018/5a5ca1219a7947afc1b76bfd вновь оживилась тема о легализации уже существующих ЧВК и приданию работающим в них гражданам РФ соответствующего правового статуса для надлежащей законодательной защиты их прав.
Министр иностранных дел собственно ничего нового не сказал, а просто привел один из аргументов сторонников принятия закона о ЧВК, который уже не первый год пытаются протащить через Государственную Думу.
Но пока закона нет, получается ситуация, когда юридически ЧВК как бы нет, а де-факто есть. На чем собственно и паразитирует пропаганда противника. Аргументы против принятия закона также вполне понятны – в Сирии сложилась вполне работоспособная схема, которую по ряду причин не хотят менять, ввиду чего принятие закона о ЧВК до конца сирийской войны выглядит маловероятным. Но по факту люди туда ездили, некоторые погибли, другие получили ранения, многие работают там до сих пор. Их статус достаточно туманен, а гарантии обеспечиваются той компанией, с которой заключен контракт. Государство формально никакой ответственности за них не несет, хотя это тоже граждане РФ, которые действуют в интересах государственной политики РФ обеспечивая территориальную целостность Сирии по просьбе сирийского правительства. Так что по сути речь идет о том, чтобы узаконить уже существующую практику и о том, когда и как это сделать. Относительно истерик про "наемников", попался сегодня хороший комментарий на канале "Генерал и майор".
Обсуждают тут ЧВК. Более 10 лет назад, будучи адъюнктом, выступая как представитель кафедры на занятиях по служебной подготовке в одном из ведомственных ВУЗов, я шокировал профессорско-преподавательский состав (включающий в себя пару-тройку генералов) смелым заявлением, что будущее за ЧВК, ЧОПами и think tank-ами (http://t.me/mig41/7) – по крайней мере в области тактической, правоохранительной и интеллектуальной "пехоты". Но сегодня я не об этом. Сегодня я про устоявшееся в либеральной среде мнение про "наемников в Сирии". Открываем ст. 359 УК РФ "наемничество". Читаем примечание к ней (не комментарий, а именно примечание, имеющее нормативный характер) – "Наемником признается лицо, действующее в целях получения материального вознаграждения и не являющееся гражданином государства, участвующего в вооруженном конфликте или военных действиях, не проживающее постоянно на его территории, а также не являющееся лицом, направленным для исполнения официальных обязанностей".
Напомню, что в сентябре 2016 Совфед единогласно проголосовал за использование ВС РФ России за рубежом. Речь шла о Сирии. Согласно этому решению, РФ УЧАСТВУЕТ в вооруженном конфликте по просьбе и на стороне законного правительства страны. Вопрос "наемничества" закрыт.
Так что увидите персонажей с рассказами про "российских наемников", смело посылайте лесом, ну или читать действующее законодательство.
В остальном же, полагаю, что вопрос о принятии закона о ЧВК будет решаться уже после завершения основных боевых действий в Сирии. Возможный концепт легализации еще лет 5 назад публиковал генерал Канчуков http://www.iarex.ru/articles/29419.html
Источник: colonelcassad.livejournal.com