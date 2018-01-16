Главная » История, Мировоззрение

О чем говорит Махабхарата на самом деле

11:21. 16 января 2018 Просмотров - 1,126 5 коммент. Опубликовал:
Многие слышали о "Махабхарате", древнем эпосе, который включает в себя "Бхагават Гиту". Некоторые даже читали этот литературный памятник, как интересный древний миф, рассказывающий о огромной и страшной битве на Курукшетре, между Кауравами и Пандавами. Признаюсь, и я ,читая первый раз этот объемный труд, тоже не заметил всей глубины тех важных и точных знаний , которые в ней указаны. Постараюсь очень кратко рассказать , о чем на самом деле рассказывает Махабхарата.

Приведу выдержки краткие из 6 -ой главы "Бхишмапарва" Махабхараты, которые описывают окружающий мир и положение вещей перед началом битвы:

Остров Сударшана – круглый, колесообразный, одна половина -Смоковница, другая -Великий Заяц. Там есть великие горы: Химаван , Нишудха, Нила, Швета, Шрингаван, а между ними высится гора Меру. Солнце, Ветер и Молочная река ,текущая с запада на восток, обходит ее слева направо. Считается, что она поднимается на 100 тысячи йоджан в высоту.





Бхарата, одна из семи стран лежащих на материке Джамбудвипа. Полных 18600 йоджан составляет протяженность этого материка. Там есть 7 гор: Малайя(Меркурий), Джаладхара(Венера), Райватака(Марс),Шьяма(Юпитер), Дургашайла(Сатурн),Кесари(Нептун)- расстояние между ними в йоджинах вдвое больше предшедствующей.


А, Луна, диаметром в 11 тысяч, на дистанции в 365900 йоджан. Солнце, диаметром в 10 тысяч йоджин, расстояние в 305800 йоджин.

Вот так описал мир Санджай царю Дхритараштре. Вроде ничего особенного. Но давайте попробуем разобраться и обратиться к словарям и справочникам. Из санскритско-русского словаря:

ГО- 1)Корова, бык 2) Звезда РА- 1) Свет, блеск 2) Солнце, светило ДВИПА-1)Остров2) двойная

ДЖАШВА-1) Большой 2) Звезда ВИНД- Странник, поход, путник КРИШНА- Земной, темный, черный

ЙОДЖАНА- 139 км =320000 хост (локтей) БХАРАТ -Чертог КАУРАВ -Крадущийся,пресмыкающий Теперь современные данные:



Диаметр Луны 10,9 тыс.км. Диаметр Полярной звезды примерно в 10 раз больше Солнца.

Диаметр Солнечной системы в среднем около 2,6 млрд.км.

Теперь давайте попробуем сопоставить факты и сделаем соответствующие выводы. В Махабхарате рассказывается о строении вселенной и нашей солнечной системы. Бхарата -это планета Земля , а не какая то индийская страна. МАХАБХАРАТА – можно перевести как " Сеча Чертогова". Остров Сударшана – это вселенная, всемивидная, если дословно. Гора Меру, на самом деле, звезда Полярная , которую огибает слева направо Млечный Путь. Го-звезда, Ра-свет в данном тексте читается как "звезда, звездный свет", а не каменная глыба, скала в обычном понимании. Диаметр Полярной звезды состовляет 100 тысяч, а Солнца 10 тысяч йоджин. И чем то южная часть звездной карты напоминает контур зайца. Остальные горы, описываемые Саджаем, это крупные звездные созвездия. Теперь понятней становится история, описанная в РигВеде об освобождении стада коров Индрой. Не о коровах шла речь, а о звездных скоплениях. И выпустил он Млечный Путь, а не реку Гангу. И в принципе, к этому пониманию можно прийти только при знании того, чему равен 1 йоджин. Читая первый раз эту книгу, я не понимал сколько это в километрах- один йоджин. И думал, что может и действительно есть такие горные хребты на нашей планете. Но узнав, что Земля в диаметре всего составляет 92 йоджин, сразу стало понятно , что описание совсем не про горы и страны нашей Земли. Удивляет точность данных о Вселенной и размерах небесных тел и расстояний между ними. Солнце имеет 10000 йоджин это 1,392 млн.км. Диаметр нашей системы 18600*139,2=2,59 млрд.км. И об этом знали более, чем 5000 лет назад!!!

Еще один удивительный вывод можно сделать проанализировав этот текст. Луна и Солнце -двойная звезда !!! Материк ДжашваДвипа , как называет Саджай нашу Солнечную систему, так и переводится, как Звезда Двойная. То есть Луна-темный, невидимый карлик на 1000 йоджин (на 10%) больше Солнца. Шокирует симметрия и пропорции. Диаметр Земли и Солнца соотносятся 1 к 109. Произведение диаметров Луны (спутника) и Земли равно диаметру Солнца. Луна, которая спутник Земли, ровно в 140 раз меньше Луны, которая невидимая двойная звезда. То есть мы видим, своего рода проекцию огромной звезды на орбите нашей планеты. Читал в одной из Упанишад о том, что Луна больше Солнца и получил этому подтверждение еще раз.

Обратим внимание теперь на расстояние между планетами. И действительно, примерно в 2 раза увеличивается это расстояние по сравнению с предыдущим. Только между Юпитером и Марсом это правило не работает. И тогда легенда о том, что была разрушена планета Дея становится очень реалистичной. 5200 лет эта планета была в нашей солнечной системе. И мне ,почему то кажется , что и Марс, Венера и Юпитер тоже были сожжены в той межзвездной войне.

Итак. Махабхарата рассказывает о борьбе между Кауравами и Пандавами за всю планету Земля. Это было столкновение двух высокоразвитых цивилизаций, совершающих межзвездные перелеты и обладающие страшным вооружением. Кауравы -это ящеры, пресмыкающиеся, которые изначально жили на Земле. А Пандавы (бледные, бело-розовые) -людская раса. И фраза "женщины с Венеры, мужчины с Марса" становится очень похожей на правду. По сути, люди пришельцами являются. Есть указания, что сражение состоялось в космосе, а не на поверхности планеты. И в результате, после применения ядерного или еще более страшного оружия, наша Земля была фактически разрушена. Наступила ядерная зима . Выжили жалкие остатки человечества, которые утеряли все знания и умения прежней цивилизации. Мы фактически превратились в таких "Робинзонов Крузов" на необитаемой планете.

P.S. Кришна Говинда – это Темный Звездный Странник, а не пастух коров ( см.перевод выше). И жил он на Сатурне. Сатурн родина Ядавов- "космических перевозчиков".

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com

Метки: астрология, индия, эпос
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
a WordPress rating system
Поделиться:

Записи на схожие темы
Змей Горыныч и Богородица
... Группа ангелов слева явно чем-то озабочена. Между ними...легендой. В индийском эпосе «Махабхарата» есть аналогичный эпизод рождения...детей от царского преследования, говорит легенда основания Рима. Бог... с. - (Как было на самом деле). 4. Менар Рене Мифология в...
С.В. Жарникова: Веда – значит знание
...сохраниться и сами народы? И, действительно, они есть. Так, в Махабхарате говорится, что... жертвоприношения»4.Так рассказывает Махабхарата о делах давно минувших дней. Но... Волго-Окский бассейн, свидетельством чему являются факты появления типично бутовских...
ДРЕВНИЕ АРИИ.
... и сами народы? И, действительно, они есть. Так, в Махабхарате говорится, что...затем жертвоприношения ". Так рассказывает Махабхарата о делах давно минувших дней. Но ... Волго-Окский бассейн, свидетельством чему являются факты появления типично бутовских...
Технологический уровень северных богов в Махабхарате
...Бхагавана» (одной из книг Махабхараты) говорится, что:Здесь семь риши ...никогда так не делай!Однако, согласно Махабхарате, предостережение услышано не...образцах, полученных с помощью самых совершенных методов очистки. ...лениях они отличаются более чем в 15 раз. ...
Космонавтика древних
...просто посмотрим, о чем нам говорят самые древние на Земле ...В третьей книге «Махабхараты», например, говорится о летающем городе Хираньяпура...создавать смерчи, молнии, делаться видимым и невидимым, перемещаться... что же на самом деле представляют собой все эти...
О вреде мяса и переходе на здоровое питание
...нам, почему молвят Волхвы, говоря, что, совершая жертвоприношения безкровные,...пьянствовать, это – конец юг. Махабхарата. Мокшадхарма. Глава 302. 46...существ гораздо тяжелее, чем кармический груз убийства ...: Хотите ли вы на самом деле есть мясо?», «Путь мяса...

5 коммент.»

  • 2859 2088
    любопытный 16 января 2018 в 11:52 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Это пока космос закрыт много всяких идей есть.
    Вот пример фильм про Белоснежку и семь гномов, старый варант и новый, название одно, а содержания разные.

    Ответить
  • 3826 1478
    Oblichitel 16 января 2018 в 15:24 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Похоже на пересказ фильма “Враг мой”

    Ответить
  • 3633 2745
    Иванович 16 января 2018 в 16:23 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    “Как наверху, так и внизу”. Есть макромир и микромир. Если помнить об этом, то становятся объяснимыми вселенские события, нашедшие отражение в Мире плотном на Земле. Такую же Махабхарату можно увидеть в микромире, так как Космос бесконечен.

    Ответить
  • 777 611
    Валерий 16 января 2018 в 18:03 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Очень здравая версия. Ну не похожа Махабхарата на бессмысленную выдумку

    Ответить

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>