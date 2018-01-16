Нурофен (ибупрофен) меняет физиологию яичек
Регулярное использование общих безрецептурных болеутоляющих средств, таких как Ибупрофен (входящий в состав «Нурофена»), может нести вред и способствовать мужскому бесплодию и импотенции. Такой вывод сделали < ![CDATA[
Ибупрофен — это лекарственное средство, позиционирующееся как противовоспалительный препарат, обладающий обезболивающим и жаропонижающим действием. Он является действующим веществом популярного в России обезболивающего НУРОФЕН (Nurofen). Другие торговые названия: «Адвил», «Бонифен», «Бруфен СР», «Бурана», «Долгит», «Ибалгин», «Ибунорм», «Ибупром», «Ибуфен», МИГ 400»(«Имет»), «Нурофен», «Солпафлекс», «Фаспик».
Новое исследование, опубликованное в журнале PNAS Национальной академии наук США, показало, что регулярное использование ибупрофена может принести вред. Это состояние снижения выработки мужских гормонов, которое может привести к бесплодию, эректильной дисфункции, депрессии и потере костной и мышечной массы, называется компенсированным гипогонадизмом.
Более ранние исследования вреда Ибупрофена для мужчин
Ранее подобное < ![CDATA[
Исследование было проведено на 31 здоровых молодых людях в возрасте от 18 до 35 лет. Четырнадцать мужчин принимали две 600-миллиграммовые дозы ибупрофена в течение шести недель — количество, которое принимают многие спортсмены для обезболивания. Остальные 17 человек принимали таблетки плацебо.
Результаты
Обе группы мужчин сдавали анализы крови и гормональный анализ на протяжении всего исследования. После 14 дней использования ибупрофена исследователи наблюдали более высокие уровни содержания лютеинизирующего гормона в крови, который регулирует продукцию тестостерона и других гормонов. Через 44 дня уровни были еще выше. Однако производство тестостерона не увеличивалось одновременно, что приводило к более низкому отношению тестостерона к лютеинизирующему гормону — признаку недостаточности яичек, согласно статье.
Исследователи также наблюдали другие гормональные нарушения в 14 и 44 дня потребления ибупрофена, что указывало на широкомасштабные последствия подавления функций тестикул.
Затем исследователи протестировали прямое действие вещества на яички, используя образцы, которые были взяты у доноров органов. При воздействии на уровни ибупрофена, аналогичные тем, которые принимались перорально, образцы яичек продуцировали меньше тестостерона через 24 часа. Исследователи обнаружили, что чем выше и дольше воздействие, тем более драматический эффект. Было обнаружено, что также нарушается работа гена, связанная с превращением холестерина в стероидные гормоны.
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Опасность приёма обезболивающих беременными женщинами, мужчинами и детьми
Предыдущие исследования ведущего автора также показали, что мальчики, родившиеся у матерей, которые принимали ибупрофен в течение первого триместра беременности, могут нарушать развитие яичек. Это означает, что по крайней мере, в некоторых сценариях, препарат может отрицательно влиять на мужественность мальчиков в дальнейшем.
Это подтверждают и < ![CDATA[
Кроме того, существуют исследования, показывающие повышение риска заболеваний сердца и инфаркта в связи с приёмом препарата.
Открывшийся вред Ибупрофена, как показатель массовой безответственности
Это ещё раз подтверждает невысокий уровень безопасности даже разрекламированных препаратов и их аналогов. Ведь Ибупрофен до этих исследований, был (и пока продолжает быть) внесен в список важнейших лекарств ВОЗ, а также в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств, утверждённый распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2009 № 2135-р
За < ![CDATA[
Как это могло повлиять на людей? Мы можем видеть, на этот же период приходится резкий рост всякого рода «размытий границ» между полами, не предусмотренных природой прежде.
И если больше 50 лет понадобилось, чтобы проверить, наносит ли лекарство вред, то что можно говорить о тех препаратах, которые появляются каждый день и продаются огромными объемами? НЕИЗВЕСТНО до конца, какие последствия они оказывают даже в среднесрочной перспективе, не говоря уже о долгосрочной. В особенности на детей и беременных женщин. И никто не может гарантировать безопасность препаратов, влияющих на структуру тела и геном.
Поэтому ДУМАЙТЕ САМИ, что вы принимаете. И сообщите друзьям, и в особенности подругам, чтобы они тоже это понимали.
Источник: www.kramola.info