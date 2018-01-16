Нурофен (ибупрофен) меняет физиологию яичек

Регулярное использование общих безрецептурных болеутоляющих средств, таких как Ибупрофен (входящий в состав «Нурофена»), может нести вред и способствовать мужскому бесплодию и импотенции. Такой вывод сделали < ![CDATA[ ]]> авторы исследования< ![CDATA[]]> «Ибупрофен меняет физиологию яичек, снижая выработку мужских половых гормонов».

Ибупрофен — это лекарственное средство, позиционирующееся как противовоспалительный препарат, обладающий обезболивающим и жаропонижающим действием. Он является действующим веществом популярного в России обезболивающего НУРОФЕН (Nurofen). Другие торговые названия: «Адвил», «Бонифен», «Бруфен СР», «Бурана», «Долгит», «Ибалгин», «Ибунорм», «Ибупром», «Ибуфен», МИГ 400»(«Имет»), «Нурофен», «Солпафлекс», «Фаспик».

Новое исследование, опубликованное в журнале PNAS Национальной академии наук США, показало, что регулярное использование ибупрофена может принести вред. Это состояние снижения выработки мужских гормонов, которое может привести к бесплодию, эректильной дисфункции, депрессии и потере костной и мышечной массы, называется компенсированным гипогонадизмом.

Более ранние исследования вреда Ибупрофена для мужчин

Ранее подобное < ![CDATA[ ]]> исследование обезболивающих уже проводилось< ![CDATA[]]> на 90 тысячах мужчин в возрасте от 45 до 69 лет и оно показало, что люди регулярно принимавшие аспирин ибупрофена (Advil, Motrin), напроксена (Aleve, Anaprox, Naprosyn) и других НПВП на 38% чаще страдали от проблем с эрекцией.

Исследование было проведено на 31 здоровых молодых людях в возрасте от 18 до 35 лет. Четырнадцать мужчин принимали две 600-миллиграммовые дозы ибупрофена в течение шести недель — количество, которое принимают многие спортсмены для обезболивания. Остальные 17 человек принимали таблетки плацебо.

Результаты

Обе группы мужчин сдавали анализы крови и гормональный анализ на протяжении всего исследования. После 14 дней использования ибупрофена исследователи наблюдали более высокие уровни содержания лютеинизирующего гормона в крови, который регулирует продукцию тестостерона и других гормонов. Через 44 дня уровни были еще выше. Однако производство тестостерона не увеличивалось одновременно, что приводило к более низкому отношению тестостерона к лютеинизирующему гормону — признаку недостаточности яичек, согласно статье.

Исследователи также наблюдали другие гормональные нарушения в 14 и 44 дня потребления ибупрофена, что указывало на широкомасштабные последствия подавления функций тестикул.

Затем исследователи протестировали прямое действие вещества на яички, используя образцы, которые были взяты у доноров органов. При воздействии на уровни ибупрофена, аналогичные тем, которые принимались перорально, образцы яичек продуцировали меньше тестостерона через 24 часа. Исследователи обнаружили, что чем выше и дольше воздействие, тем более драматический эффект. Было обнаружено, что также нарушается работа гена, связанная с превращением холестерина в стероидные гормоны.

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Опасность приёма обезболивающих беременными женщинами, мужчинами и детьми

Предыдущие исследования ведущего автора также показали, что мальчики, родившиеся у матерей, которые принимали ибупрофен в течение первого триместра беременности, могут нарушать развитие яичек. Это означает, что по крайней мере, в некоторых сценариях, препарат может отрицательно влиять на мужественность мальчиков в дальнейшем.

Это подтверждают и < ![CDATA[ ]]> более ранние публикации< ![CDATA[]]>. В них приём ибупрофена, аспирина и парацетамола во время беременности 2300 финских и датских женщин увеличил риск крипторхизма (патологии яичек) у мальчиков в 16 раз. Особенно неблагоприятен приём обезболивающих на втором триместре беременности: они нарушают формирование половых органов и выработку тестостерона. А при отсутствии лечения в дальнейшем может стать причиной бесплодия у мужчин, а возможно влияют на феномен «трансгендерности».

Кроме того, существуют исследования, показывающие повышение риска заболеваний сердца и инфаркта в связи с приёмом препарата.

Открывшийся вред Ибупрофена, как показатель массовой безответственности

Это ещё раз подтверждает невысокий уровень безопасности даже разрекламированных препаратов и их аналогов. Ведь Ибупрофен до этих исследований, был (и пока продолжает быть) внесен в список важнейших лекарств ВОЗ, а также в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств, утверждённый распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.12.2009 № 2135-р

За < ![CDATA[ ]]> более чем 50 лет< ![CDATA[]]> с момента его синтеза в 1962 году, в особенности после получения им статуса безрецептурного в 1983 году, СОТНИ МИЛЛИОНОВ женщин и мужчин употребили этот препарат в той или иной форме! Как утверждает Википедия, уже к концу 1985 года более 100 миллионов человек применяли «Нурофен».

Как это могло повлиять на людей? Мы можем видеть, на этот же период приходится резкий рост всякого рода «размытий границ» между полами, не предусмотренных природой прежде.

И если больше 50 лет понадобилось, чтобы проверить, наносит ли лекарство вред, то что можно говорить о тех препаратах, которые появляются каждый день и продаются огромными объемами? НЕИЗВЕСТНО до конца, какие последствия они оказывают даже в среднесрочной перспективе, не говоря уже о долгосрочной. В особенности на детей и беременных женщин. И никто не может гарантировать безопасность препаратов, влияющих на структуру тела и геном.

Поэтому ДУМАЙТЕ САМИ, что вы принимаете. И сообщите друзьям, и в особенности подругам, чтобы они тоже это понимали.