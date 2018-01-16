На власти надейся, но и сам не плошай

Источник: zavtra.ru

Если ты посадишь десяток деревьев, ты не станешь богаче, но жизнь твоя обязательно станет краше…

Прочитал статью Татьяны Воеводиной: «Если завтра в поход», смысл которой в том, что, увы и ах, наши дети растут в тепличных условиях и тяжелее айфона ничего в руках удержать не могут.

Соглашаясь со многим, что высказано автором относительно спортивно — патриотического воспитания детей, всё же не могу признать правильной, критически-скептическую позицию автора.

Дело в том, что надеяться на то, что кто-то придет со стороны и взяв наше чадо за руку поведёт его через спорт в большую взрослую жизнь, это действительно из области фантазии.

Но есть и другие возможности. Хочу о них рассказать.

Ежедневно вижу из окна, территорию стадиона ТОФ (тихоокеанский флот), на котором сам вырос и сына с его друзьями учил бегать, прыгать, падать и вставать. Каких у нас там только секций, для мальчишек, не было. И бокс, и самбо, и каратэ/тхэквандо, и спортивное ориентирование, и тир… Со всех окрестных школ приходили классы, сдавать нормы ГТО (готов к труду и обороне).

Так было.

А ныне, хожу туда за продуктами и китайским ширпотребом.

А в каком городе иначе? И стадионы, если не под ларьками, то зарастают бурьяном, и ДОСААФ куда-то исчез, и в «Зарницы» нынешние школяры не играют…

Мы, взрослые, не то чтобы смирились, но приняли ситуацию такой, какой она стала. Приспособились. Научились жить по законам «рыночной экономики». Мысли о спорте, о воспитании следующего поколения, не то, чтобы казались неуместными, а вообще в голову не приходили. На дворе были — «лихие — 90 е».

А затем, Путин отстранил от власти спившегося Ельцина.

Потянулись 2000-е… Однажды, мне на глаза попалось объявление о сдаче в аренду зала. Недалеко. На другом конце улицы.

Общественная организация, фонд «Дети Приморья», бесплатно получил, от городской администрации цокольный этаж жилого дома, где, прежде, размещалась слесарная мастерская местной котельной. Котельную снесли. Вместо неё поставили бойлерную, а слесарка ещё долго служила «опорным пунктом» непросыхающим сантехникам и лицам без определенного места жительства.

Путин был у власти.

Город, которому принадлежал дом, передал помещение общественникам. В итоге появился зал.

Зимой, в межнавигационный период, я относительно свободен. Но бездельничать не люблю. Вот и пошёл, переговорил с директором фонда и пригласил ребят из соседних школ в секцию физ. подготовки с курсом выживания в лесу. Ничего особенного, но в жизни пригодится: костер с первой спички, сбор дров, спуск с обрыва, шалаш, ориентирование, стрельбы по мишеням из «воздушки», ну и тому подобное. И уже занимаясь с «курсантами» я, неожиданно для себя узнал, что Коля не прогулял, а был на плавании. Оля на музыке, Саша на самбо, а Вася ходит на теннис…

Заинтересовавшись, я обнаружил, в соответствующих публичных изданиях, раздел с объявлениями об услугах в сфере спорта и узнал, что предложений, как говорится: «выше крыши»…

Чего там только не предлагали. Помимо традиционных и привычных видов, я нашёл и скалолазание, и лучную стрельбу, и сплав по рекам, и подводное плавание, и конный спорт, и парашютный, и парусный… А уж походы выходного дня предлагались в любом направлени и любой сложности. При этом цены для детей были очень умеренные или вообще отсутствовали.

У власти был Путин.

Город, в котором я живу, переживал бум разнообразных строек. Строились мосты, дороги, университетские корпуса, театры, океанариумы. Всё было перекопанно. Автомобилисты матерясь пробирались по объездным. Горожане матерились от того, что кто-то сидел без воды, а кто-то без света. Город был заполнен гастарбайтерами. Подрядчики воровали, прокуратуры проверяли, журналисты не уставали вещать… Все кипело, бурлило, полнилось слухами и сплетнями…

И вдруг, однажды, всё закончилось. Появился асфальт и исчезла пыль. Вместе с пылью исчезли гастарбайтеры, вода полилась из кранов и свет вернулся в квартиры. Горожане любовались подвесными мостами и пугали друг друга россказнями о нарушеных технологиях…

У власти был Путин.

Благодаря мостам: «Золотому» и «Русскому», а также отличной новой трассе, для горожан стал легко доступен Русский остров с его замечательными бухтами и лесами. В связи с чем, поразмыслив, я перегнал своё плавсредство в прекрасную бухту Новик, где группа флотских офицеров, в отставке, по собственной инициативе и буквально с нуля, затеяла создать яхт-клуб с детской парусной школой. Своими руками делались пирсы. Добрые люди, для доброго дела подарили начинающему клубу шесть стареньких корпусов класса «Оптимист»… По началу, клубу не хватало специалистов. Нанимать же — денег не было. Пришлось стать «главным» такелажным мастером. Вскоре прошли первые соревнования юнных парусников.

Увидев, что за организаторами не только слова и обещания, но вполне реальные дела, пошла навстречу и городская администрация передав в оперативное управление кусочек прилегающей территории. И делом, и авторитетом помогала краевая федерация парусного спорта.

Прошло четыре года.

Яхт-клуб «Алые паруса» потихоньку благоустраивается. Дирекция подумывает о возможностях организации полноценного спортивного центра.

В детской парусной школе занимаются островитяне – мальчишки и девчонки. Совершенно бесплатно.

Президент России, Владимир Владимирович Путин готовится к очередным выборам 2018 года.

Яхт-клуб «Алые паруса» готовится к навигации 2018 года.

Жизнь идёт своим чередом.

В заключение хочу сказать: не ждите, что «щастье» вам принесут на «блюдечке с голубой каёмочкой». Сделайте что нибудь сами. Организуйте туристическую группу выходного дня и обязательно берите с собой детей.

Найдите пустырь, и посадите десяток берёзок. Вкопайте пару простецких скамеек. Натяните волейбольную сетку… Не ради денег. Для себя. Для удовольствия. Для людей. И люди обязательно подойдут. И это будут хорошие люди. И вместе вы подумаете, что сделать ещё…

Автор: Александр Кандараков

Источник: nstarikov.ru