Крым и Собчак: телеведущая ошиблась, полагая себя «полноценной»

Кандидат в президенты России от партии «Гражданская инициатива» Ксения Собчак никак не может отойти от реальности «Дома-2» и осознать, что геополитические реалии, права человека и настрой в российском обществе просто недоступны для ее понимания. В противном случае она промолчала бы с умным лицом, а не умудрилась назвать крымчан «неполноценными». В парламенте Крыма, конечно же, ее заявление без ответа не оставили…

На заявление Собчак о том, что на полуострове игры чемпионата мира по футболу не проходят именно по причине ущербного положения крымчан, ответил Владимир Бобков, глава парламентского комитета по образованию, науке, молодежной политике и спорту. Он отметил, что необходимо разбираться в предмете обсуждения, а не делать заявления, не обладая знанием сложившейся ситуации.

Города, в которых россияне будут принимать матчи, были определены задолго до вхождения Крыма в состав России. Кроме того, крымчане собираются активно болеть за российскую сборную, для чего будут организованы две фан-зоны (может, и больше!) для просмотра матчей. Никто также не мешает жителям полуострова отправиться в города, где будут проходить матчи. Поэтому оскорбительное заявление Ксении Собчак невероятно глупо и смешно. Впрочем, никто и не ожидал от нее избытка ума.

Позиция Собчак по Крыму давно известна. Кандидат в президенты искренне полагает, что крымчане не имеют права голоса, референдум – нелегитимен и полуостров по-прежнему территория Украины. Она фактически обвиняет Россию в агрессии, играя на стороне западных русофобов и украинских националистов, пытающихся переложить свою вину и ответственность за принятое крымчанами решение на Москву. Подобное комментировать даже не хочется, так как все давно уже сказано: Крым российский и точка.

Что же хочется сказать по этому поводу… Собчак витает в облаках, полагая, что она, при таких исходных, сможет создать крепкую правую партию, которую поддержит большая часть россиян. Для получения шанса победить на следующих выборах в Госдуму или в погоне за креслом президента, ей придется кардинальным образом пересмотреть свои взгляды на жизнь.

Правда, вопрос доверия крымчан к Собчак на любом этапе ее политической карьеры вряд ли уже изменится в лучшую сторону. Может случиться и так, что ее позиция по Крыму так и оставит Собчак в статусе «политических ауйтсайдеров». Впрочем, она это заслужила в полной мере. Полноценности ей явно не хватает для президентства…