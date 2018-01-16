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Крым и Собчак: телеведущая ошиблась, полагая себя «полноценной»

14:51. 16 января 2018 Просмотров - 352 2 коммент. Опубликовал:

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Кандидат в президенты России от партии «Гражданская инициатива» Ксения Собчак никак не может отойти от реальности «Дома-2» и осознать, что геополитические реалии, права человека и настрой в российском обществе просто недоступны для ее понимания. В противном случае она промолчала бы с умным лицом, а не умудрилась назвать крымчан «неполноценными». В парламенте Крыма, конечно же, ее заявление без ответа не оставили…

На заявление Собчак о том, что на полуострове игры чемпионата мира по футболу не проходят именно по причине ущербного положения крымчан, ответил Владимир Бобков, глава парламентского комитета по образованию, науке, молодежной политике и спорту. Он отметил, что необходимо разбираться в предмете обсуждения, а не делать заявления, не обладая знанием сложившейся ситуации.

Города, в которых россияне будут принимать матчи, были определены задолго до вхождения Крыма в состав России. Кроме того, крымчане собираются активно болеть за российскую сборную, для чего будут организованы две фан-зоны (может, и больше!) для просмотра матчей. Никто также не мешает жителям полуострова отправиться в города, где будут проходить матчи. Поэтому оскорбительное заявление Ксении Собчак невероятно глупо и смешно. Впрочем, никто и не ожидал от нее избытка ума.

Позиция Собчак по Крыму давно известна. Кандидат в президенты искренне полагает, что крымчане не имеют права голоса, референдум – нелегитимен и полуостров по-прежнему территория Украины. Она фактически обвиняет Россию в агрессии, играя на стороне западных русофобов и украинских националистов, пытающихся переложить свою вину и ответственность за принятое крымчанами решение на Москву. Подобное комментировать даже не хочется, так как все давно уже сказано: Крым российский и точка.

Что же хочется сказать по этому поводу… Собчак витает в облаках, полагая, что она, при таких исходных, сможет создать крепкую правую партию, которую поддержит большая часть россиян. Для получения шанса победить на следующих выборах в Госдуму или в погоне за креслом президента, ей придется кардинальным образом пересмотреть свои взгляды на жизнь.

Правда, вопрос доверия крымчан к Собчак на любом этапе ее политической карьеры вряд ли уже изменится в лучшую сторону. Может случиться и так, что ее позиция по Крыму так и оставит Собчак в статусе «политических ауйтсайдеров». Впрочем, она это заслужила в полной мере. Полноценности ей явно не хватает для президентства…

Метки: крым, Ксения Собчак
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2 коммент.»

  • 2522 2054
    Pol Roger 16 января 2018 в 15:29 Ссылка Пометить
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    Да ну ее.Я надеялся,что она соберет проституток,бузову главой штаба предвыборного и погонит веселуху в стиле раннего жирика.А эта маруха полезла на поляну грицка яблинскага,но тот хоть соображает немного,а эта…поня.Разочаровала,надо отдать ее “бешенцам”,пусть порадуются.Им все равно,что ишак,что кобыла.

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  • 4514 3718
    Ирбис 16 января 2018 в 17:27 Ссылка Пометить
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    Самое страшное что в России дебилов плять до куя и больше. Ведь реально собирает голоса и будут голосовать за неё. Знаете дело не в ней, ну что в России мало ш л ю х, дело в российском народе, да их мало но они есть, их жиды поливают экскрементами а те ещё и радуются и называют это сатирой. Вот что с этой породой делать????????????

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