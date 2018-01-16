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Исторические фотографии

15:24. 16 января 2018 Просмотров - 339 Нет комментариев Опубликовал:


Подборка редких и уникальных исторических фотографий.

Элвис Пресли в армии.


Строительство Эйфелевой башни в Париже в июле 1888 года.

Шарль Годфрой пролетает под Триумфальной аркой в Париже на своем самолете «Nieuport 11» 7 августа 1919 года.

Аттестат зрелости Альберта Эйнштейна с оценками, который он получил в 17 лет.

Начало строительства города Бразилиа – будущей столицы Бразилии..

28 мая 1987 года 18-летний немец Матиас Руст приземлился на своем самолете «Сессна» на Красной площади в Москве. Этот случай расценили, как полный провал ПВО Советского Союза.

Че Гевара и Фидель Кастро.

Знаменитая обложка альбома «Abbey Road» группы «The Beatles». Что-то не так? Ну конечно, это совершенно другая фотография, ибо битлы идут в обратном направлении.

Съемки фильма «Звездные войны».

Нетронутая печать на двери гробницы фараона Тута.

Одно из первых фото, сделанных в бункере Гитлера в 1945 году.

Один из первых ресторанов «McDonald’s», открывшийся в 1948 году.

Момент, когда президенту Джорджу Бушу сообщают о теракте 11 сентября.

Генри Форд (основатель компании «Ford Motor Co.»), Томас Эдисон (изобретатель фонографа и лампочки), Уоррен Хардинг (издатель) и Харви Сэмюэл Файерстоун (основатель компании по производству шин и резины «Firestone Tire and Rubber Co.»).

Мадонна, Стинг и Тупак на вечеринке.

Билет с «Титаника».

Квагга – вымерший подвид бурчелловой зебры. Единственная квагга была сфотографировала живой в Зоологическом сообществе Лондона в 1870 году.

Стив Джобс и Билл Гейтс болтают в 1991 году.




Источник: nashaplaneta.su

Метки: археология, история
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