Исторические фотографии
Подборка редких и уникальных исторических фотографий.
Элвис Пресли в армии.
Строительство Эйфелевой башни в Париже в июле 1888 года.
Шарль Годфрой пролетает под Триумфальной аркой в Париже на своем самолете «Nieuport 11» 7 августа 1919 года.
Аттестат зрелости Альберта Эйнштейна с оценками, который он получил в 17 лет.
Начало строительства города Бразилиа – будущей столицы Бразилии..
28 мая 1987 года 18-летний немец Матиас Руст приземлился на своем самолете «Сессна» на Красной площади в Москве. Этот случай расценили, как полный провал ПВО Советского Союза.
Че Гевара и Фидель Кастро.
Знаменитая обложка альбома «Abbey Road» группы «The Beatles». Что-то не так? Ну конечно, это совершенно другая фотография, ибо битлы идут в обратном направлении.
Съемки фильма «Звездные войны».
Нетронутая печать на двери гробницы фараона Тута.
Одно из первых фото, сделанных в бункере Гитлера в 1945 году.
Один из первых ресторанов «McDonald’s», открывшийся в 1948 году.
Момент, когда президенту Джорджу Бушу сообщают о теракте 11 сентября.
Генри Форд (основатель компании «Ford Motor Co.»), Томас Эдисон (изобретатель фонографа и лампочки), Уоррен Хардинг (издатель) и Харви Сэмюэл Файерстоун (основатель компании по производству шин и резины «Firestone Tire and Rubber Co.»).
Мадонна, Стинг и Тупак на вечеринке.
Билет с «Титаника».
Квагга – вымерший подвид бурчелловой зебры. Единственная квагга была сфотографировала живой в Зоологическом сообществе Лондона в 1870 году.
Стив Джобс и Билл Гейтс болтают в 1991 году.
Источник: nashaplaneta.su