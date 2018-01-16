Исторические фотографии

Подборка редких и уникальных исторических фотографий.



Элвис Пресли в армии.





Строительство Эйфелевой башни в Париже в июле 1888 года.



Шарль Годфрой пролетает под Триумфальной аркой в Париже на своем самолете «Nieuport 11» 7 августа 1919 года.



Аттестат зрелости Альберта Эйнштейна с оценками, который он получил в 17 лет.



Начало строительства города Бразилиа – будущей столицы Бразилии..



28 мая 1987 года 18-летний немец Матиас Руст приземлился на своем самолете «Сессна» на Красной площади в Москве. Этот случай расценили, как полный провал ПВО Советского Союза.



Че Гевара и Фидель Кастро.



Знаменитая обложка альбома «Abbey Road» группы «The Beatles». Что-то не так? Ну конечно, это совершенно другая фотография, ибо битлы идут в обратном направлении.



Съемки фильма «Звездные войны».



Нетронутая печать на двери гробницы фараона Тута.



Одно из первых фото, сделанных в бункере Гитлера в 1945 году.



Один из первых ресторанов «McDonald’s», открывшийся в 1948 году.



Момент, когда президенту Джорджу Бушу сообщают о теракте 11 сентября.



Генри Форд (основатель компании «Ford Motor Co.»), Томас Эдисон (изобретатель фонографа и лампочки), Уоррен Хардинг (издатель) и Харви Сэмюэл Файерстоун (основатель компании по производству шин и резины «Firestone Tire and Rubber Co.»).



Мадонна, Стинг и Тупак на вечеринке.



Билет с «Титаника».



Квагга – вымерший подвид бурчелловой зебры. Единственная квагга была сфотографировала живой в Зоологическом сообществе Лондона в 1870 году.



Стив Джобс и Билл Гейтс болтают в 1991 году.

Источник: nashaplaneta.su